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Премьер Израиля назвал атаку в Тель-Авиве серьезным терактом

Премьер Израиля назвал атаку в Тель-Авиве серьезным терактом - РИА Новости, 09.03.2023

Премьер Израиля назвал атаку в Тель-Авиве серьезным терактом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку в Тель-Авиве серьезным терактом и выразил выразил поддержку силам безопасности, работающим на месте,... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T23:08

2023-03-09T23:08

2023-03-09T23:18

в мире

тель-авив

биньямин нетаньяху

израиль

происшествия

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар- РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку в Тель-Авиве серьезным терактом и выразил выразил поддержку силам безопасности, работающим на месте, заявление лидер опубликовал в телеграм-канале. Ранее корреспондент The Times of Israel сообщил о том, что премьер-министр, находящийся в Риме, был проинформирован о произошедшем теракте. Двое пешеходов получили ранения в результате стрельбы в центре Тель-Авива, по данным израильского портала Ynet, нападавший был нейтрализован полицией - его состояние оценивается как критическое.

https://ria.ru/20230301/izrail-1855173420.html

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в мире, тель-авив, биньямин нетаньяху, израиль, происшествия