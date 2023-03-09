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Премьер Израиля назвал атаку в Тель-Авиве серьезным терактом
Премьер Израиля назвал атаку в Тель-Авиве серьезным терактом - РИА Новости, 09.03.2023
Премьер Израиля назвал атаку в Тель-Авиве серьезным терактом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку в Тель-Авиве серьезным терактом и выразил выразил поддержку силам безопасности, работающим на месте,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T23:08
2023-03-09T23:08
2023-03-09T23:18
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар- РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку в Тель-Авиве серьезным терактом и выразил выразил поддержку силам безопасности, работающим на месте, заявление лидер опубликовал в телеграм-канале. Ранее корреспондент The Times of Israel сообщил о том, что премьер-министр, находящийся в Риме, был проинформирован о произошедшем теракте. Двое пешеходов получили ранения в результате стрельбы в центре Тель-Авива, по данным израильского портала Ynet, нападавший был нейтрализован полицией - его состояние оценивается как критическое.
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в мире, тель-авив, биньямин нетаньяху, израиль, происшествия
В мире, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Происшествия
Премьер Израиля назвал атаку в Тель-Авиве серьезным терактом
Премьер Израиля Нетаньяху назвал атаку в Тель-Авиве терактом и выразил поддержку полиции