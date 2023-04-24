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Автомобиль въехал в пешеходов в центре Иерусалима - РИА Новости, 24.04.2023
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17:03 24.04.2023 (обновлено: 19:29 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/ierusalim-1867401770.html
Автомобиль въехал в пешеходов в центре Иерусалима
Автомобиль въехал в пешеходов в центре Иерусалима - РИА Новости, 24.04.2023
Автомобиль въехал в пешеходов в центре Иерусалима
Неизвестный на автомобиле в понедельник въехал в пешеходов на одной из центральных улиц Иерусалима, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба полиции Израиля. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:03
2023-04-24T19:29
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр — РИА Новости. Неизвестный на автомобиле в понедельник въехал в пешеходов на одной из центральных улиц Иерусалима, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба полиции Израиля."Недавно поступило сообщение о том, что водитель на автомобиле сбил прохожих на улице Агриппы в Иерусалиме. В результате инцидента есть несколько пострадавших. Подозреваемый нейтрализован, на место происшествия были вызваны большие силы полиции. Более подробная информация будет предоставлена ​​позже", — говорится в сообщении пресс-службы полиции в Twitter.По данным службы скорой помощи Израиля, в результате наезда автомобиля пять человек были ранены.
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в мире, иерусалим, израиль
В мире, Иерусалим, Израиль
Автомобиль въехал в пешеходов в центре Иерусалима

Неизвестный на автомобиле въехал в пешеходов в центре Иерусалима, есть пострадавшие

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIИзраильская полиция и сотрудники службы экстренной помощи осматривают поврежденный автомобиль после инцидента в Иерусалиме. 24 апреля 2023 года
Израильская полиция и сотрудники службы экстренной помощи осматривают поврежденный автомобиль после инцидента в Иерусалиме. 24 апреля 2023 года - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
Израильская полиция и сотрудники службы экстренной помощи осматривают поврежденный автомобиль после инцидента в Иерусалиме. 24 апреля 2023 года
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр — РИА Новости. Неизвестный на автомобиле в понедельник въехал в пешеходов на одной из центральных улиц Иерусалима, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба полиции Израиля.
"Недавно поступило сообщение о том, что водитель на автомобиле сбил прохожих на улице Агриппы в Иерусалиме. В результате инцидента есть несколько пострадавших. Подозреваемый нейтрализован, на место происшествия были вызваны большие силы полиции. Более подробная информация будет предоставлена ​​позже", — говорится в сообщении пресс-службы полиции в Twitter.
По данным службы скорой помощи Израиля, в результате наезда автомобиля пять человек были ранены.
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