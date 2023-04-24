Автомобиль въехал в пешеходов в центре Иерусалима
Неизвестный на автомобиле въехал в пешеходов в центре Иерусалима, есть пострадавшие
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIИзраильская полиция и сотрудники службы экстренной помощи осматривают поврежденный автомобиль после инцидента в Иерусалиме. 24 апреля 2023 года
Израильская полиция и сотрудники службы экстренной помощи осматривают поврежденный автомобиль после инцидента в Иерусалиме. 24 апреля 2023 года
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр — РИА Новости. Неизвестный на автомобиле в понедельник въехал в пешеходов на одной из центральных улиц Иерусалима, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба полиции Израиля.
"Недавно поступило сообщение о том, что водитель на автомобиле сбил прохожих на улице Агриппы в Иерусалиме. В результате инцидента есть несколько пострадавших. Подозреваемый нейтрализован, на место происшествия были вызваны большие силы полиции. Более подробная информация будет предоставлена позже", — говорится в сообщении пресс-службы полиции в Twitter.
По данным службы скорой помощи Израиля, в результате наезда автомобиля пять человек были ранены.