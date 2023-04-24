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Автомобиль въехал в пешеходов в центре Иерусалима

Автомобиль въехал в пешеходов в центре Иерусалима - РИА Новости, 24.04.2023

Автомобиль въехал в пешеходов в центре Иерусалима

Неизвестный на автомобиле в понедельник въехал в пешеходов на одной из центральных улиц Иерусалима, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба полиции Израиля. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:03

2023-04-24T17:03

2023-04-24T19:29

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр — РИА Новости. Неизвестный на автомобиле в понедельник въехал в пешеходов на одной из центральных улиц Иерусалима, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба полиции Израиля."Недавно поступило сообщение о том, что водитель на автомобиле сбил прохожих на улице Агриппы в Иерусалиме. В результате инцидента есть несколько пострадавших. Подозреваемый нейтрализован, на место происшествия были вызваны большие силы полиции. Более подробная информация будет предоставлена ​​позже", — говорится в сообщении пресс-службы полиции в Twitter.По данным службы скорой помощи Израиля, в результате наезда автомобиля пять человек были ранены.

https://radiosputnik.ria.ru/20230423/naezd-1867168298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иерусалим, израиль