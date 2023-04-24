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Нетаньяху назвал наезд автомобиля на пешеходов в Иерусалиме терактом - РИА Новости, 24.04.2023
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17:19 24.04.2023 (обновлено: 17:32 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/terakt-1867405929.html
Нетаньяху назвал наезд автомобиля на пешеходов в Иерусалиме терактом
Нетаньяху назвал наезд автомобиля на пешеходов в Иерусалиме терактом - РИА Новости, 24.04.2023
Нетаньяху назвал наезд автомобиля на пешеходов в Иерусалиме терактом
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал наезд автомобиля на пешеходов в центре Иерусалима терактом. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:19
2023-04-24T17:32
иерусалим
биньямин нетаньяху
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал наезд автомобиля на пешеходов в центре Иерусалима терактом.Ранее в понедельник неизвестный на автомобиле въехал в пешеходов на одной из центральных и оживленных улиц Иерусалима неподалеку от рынка Махане-Иегуда, где почти всегда много людей, включая туристов. Полиция нейтрализовала подозреваемого на месте. По данным службы скорой помощи, пятеро человек пострадали в результате наезда автомобиля.Теракт произошел в момент, когда Нетаньяху участвовал в церемонии поминовения павших в войнах и терактах Израиля, приуроченной к Дню памяти.
https://ria.ru/20230408/izrail-1863906455.html
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иерусалим, биньямин нетаньяху, израиль, в мире
Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Израиль, В мире
Нетаньяху назвал наезд автомобиля на пешеходов в Иерусалиме терактом

Премьер Израиля Нетаньяху назвал наезд автомобиля на людей в центре Иерусалима терактом

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал наезд автомобиля на пешеходов в центре Иерусалима терактом.
«
"Несколько минут назад неподалеку отсюда была совершена еще одна попытка убийства граждан Израиля. Этот террористический акт, совершенный в этом месте и в этот момент, напоминает о том, что Эрец-Исраэль и Государство Израиль достались нам ценой величайших страданий. Эти теракты осуществляются с расчетом на то, что нас могут одолеть и вырвать из этой земли. Если бы они могли, то убили бы всех нас. Но не они одолели нас, а мы их. Мы создали великолепную страну с великолепной армией и великолепной полицией, заплатив за это разрывающую душу цену", - приводит слова премьера его канцелярия.
Ранее в понедельник неизвестный на автомобиле въехал в пешеходов на одной из центральных и оживленных улиц Иерусалима неподалеку от рынка Махане-Иегуда, где почти всегда много людей, включая туристов. Полиция нейтрализовала подозреваемого на месте. По данным службы скорой помощи, пятеро человек пострадали в результате наезда автомобиля.
Теракт произошел в момент, когда Нетаньяху участвовал в церемонии поминовения павших в войнах и терактах Израиля, приуроченной к Дню памяти.
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