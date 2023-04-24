Нетаньяху назвал наезд автомобиля на пешеходов в Иерусалиме терактом

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"Несколько минут назад неподалеку отсюда была совершена еще одна попытка убийства граждан Израиля. Этот террористический акт, совершенный в этом месте и в этот момент, напоминает о том, что Эрец-Исраэль и Государство Израиль достались нам ценой величайших страданий. Эти теракты осуществляются с расчетом на то, что нас могут одолеть и вырвать из этой земли. Если бы они могли, то убили бы всех нас. Но не они одолели нас, а мы их. Мы создали великолепную страну с великолепной армией и великолепной полицией, заплатив за это разрывающую душу цену", - приводит слова премьера его канцелярия.