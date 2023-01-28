12:33 28.01.2023 (обновлено: 12:38 28.01.2023)
Израильская полиция раскрыла подробности о стрельбе в Иерусалиме
Израильская полиция считает, что стрельба в Иерусалиме может быть терактом
© AP Photo / Mahmoud IlleanСотрудники правоохранительных органов Израиля на месте стрельбы в Иерусалиме
© AP Photo / Mahmoud Illean
Сотрудники правоохранительных органов Израиля на месте стрельбы в Иерусалиме
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Полиция Израиля назвала стрельбу в Иерусалиме в субботу "подозрением на теракт," двое человек получили ранения различной степени тяжести.
"Предварительный отчет - подозрение на теракт в Иерусалиме. Только что поступило сообщение о стрельбе в городе Давида в Иерусалиме. В результате стрельбы есть двое раненых. Подозреваемый в стрельбе был нейтрализован. На место происшествия были вызваны большие силы полиции", - сообщила полиция в Twitter.
В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в районе Неве-Яако Восточном Иерусалиме. Погибли семь человек. По данным полиции, стрельбу устроил арабский житель Восточного Иерусалима - части города, которую Израиль аннексировал, а палестинцы считают своей столицей. Нападение последовало за ликвидацией израильскими военными десятерых палестинцев в ходе рейда в палестинском городе Дженине на Западном берегу реки Иордан.