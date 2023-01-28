https://ria.ru/20230128/ierusalim-1848079457.html

Израильская полиция раскрыла подробности о стрельбе в Иерусалиме

Израильская полиция раскрыла подробности о стрельбе в Иерусалиме - РИА Новости, 28.01.2023

Израильская полиция раскрыла подробности о стрельбе в Иерусалиме

Полиция Израиля назвала стрельбу в Иерусалиме в субботу "подозрением на теракт," двое человек получили ранения различной степени тяжести. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T12:33

2023-01-28T12:33

2023-01-28T12:38

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Полиция Израиля назвала стрельбу в Иерусалиме в субботу "подозрением на теракт," двое человек получили ранения различной степени тяжести. "Предварительный отчет - подозрение на теракт в Иерусалиме. Только что поступило сообщение о стрельбе в городе Давида в Иерусалиме. В результате стрельбы есть двое раненых. Подозреваемый в стрельбе был нейтрализован. На место происшествия были вызваны большие силы полиции", - сообщила полиция в Twitter. В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в районе Неве-Яако Восточном Иерусалиме. Погибли семь человек. По данным полиции, стрельбу устроил арабский житель Восточного Иерусалима - части города, которую Израиль аннексировал, а палестинцы считают своей столицей. Нападение последовало за ликвидацией израильскими военными десятерых палестинцев в ходе рейда в палестинском городе Дженине на Западном берегу реки Иордан.

https://ria.ru/20230128/terakt-1848076316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иерусалим, израиль, восточный иерусалим