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СМИ: в Израиле ликвидировали террориста, открывшего стрельбу в Тель-Авиве
СМИ: в Израиле ликвидировали террориста, открывшего стрельбу в Тель-Авиве - РИА Новости, 08.04.2022
СМИ: в Израиле ликвидировали террориста, открывшего стрельбу в Тель-Авиве
Израильские силовики ликвидировали террориста, застрелившего двух человек в центре Тель-Авива, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на Общую службу... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T07:02
2022-04-08T07:02
2022-04-08T10:48
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Израильские силовики ликвидировали террориста, застрелившего двух человек в центре Тель-Авива, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на Общую службу безопасности Израиля.Теракт произошел накануне вечером на улице Дизенгоф, известной многочисленными ресторанами и барами. Два человека погибли, 12 получили ранения, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.Сегодня утром террориста выследили в тель-авивском пригороде Яффа, в перестрелке его ликвидировали. В поисках участвовали около тысячи полицейских, которым помогали солдаты ЦАХАЛ.По информации Общей службы безопасности, террористом был палестинец, проживавший на Западном берегу реки Иордан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль
07:02 08.04.2022 (обновлено: 10:48 08.04.2022)
СМИ: в Израиле ликвидировали террориста, открывшего стрельбу в Тель-Авиве
Jerusalem Post: в Израиле ликвидировали террориста, застрелившего двух человек