https://ria.ru/20220408/izrail-1782425397.html

СМИ: в Израиле ликвидировали террориста, открывшего стрельбу в Тель-Авиве

СМИ: в Израиле ликвидировали террориста, открывшего стрельбу в Тель-Авиве - РИА Новости, 08.04.2022

СМИ: в Израиле ликвидировали террориста, открывшего стрельбу в Тель-Авиве

Израильские силовики ликвидировали террориста, застрелившего двух человек в центре Тель-Авива, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на Общую службу... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T07:02

2022-04-08T07:02

2022-04-08T10:48

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израиль

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Израильские силовики ликвидировали террориста, застрелившего двух человек в центре Тель-Авива, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на Общую службу безопасности Израиля.Теракт произошел накануне вечером на улице Дизенгоф, известной многочисленными ресторанами и барами. Два человека погибли, 12 получили ранения, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.Сегодня утром террориста выследили в тель-авивском пригороде Яффа, в перестрелке его ликвидировали. В поисках участвовали около тысячи полицейских, которым помогали солдаты ЦАХАЛ.По информации Общей службы безопасности, террористом был палестинец, проживавший на Западном берегу реки Иордан.

https://ria.ru/20220408/terakty-1782414923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, израиль