https://ria.ru/20230127/terakt-1848032061.html

Теракт в синагоге совершил житель Восточного Иерусалима, пишут СМИ

Теракт в синагоге совершил житель Восточного Иерусалима, пишут СМИ - РИА Новости, 27.01.2023

Теракт в синагоге совершил житель Восточного Иерусалима, пишут СМИ

Полиция Израиля заявила, что человек, совершивший теракт в синагоге, является жителем Восточного Иерусалима, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T22:52

2023-01-27T22:52

2023-01-27T22:57

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Полиция Израиля заявила, что человек, совершивший теракт в синагоге, является жителем Восточного Иерусалима, сообщает газета Times of Israel. Ранее полиция сообщила о теракте в синагоге в Иерусалиме. Местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в районе Неве-Яаков по меньшей мере восемь человек погибли, 10 пострадали. "Полиция заявила, что террорист - житель Восточного Иерусалима - был застрелен после того, как он открыл огонь по полицейским в попытке убежать", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что использованный нападавшим пистолет был изъят.

https://ria.ru/20230114/khram-1844872878.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, восточный иерусалим, израиль, иерусалим