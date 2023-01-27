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Теракт в синагоге совершил житель Восточного Иерусалима, пишут СМИ
Теракт в синагоге совершил житель Восточного Иерусалима, пишут СМИ - РИА Новости, 27.01.2023
Теракт в синагоге совершил житель Восточного Иерусалима, пишут СМИ
Полиция Израиля заявила, что человек, совершивший теракт в синагоге, является жителем Восточного Иерусалима, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T22:52
2023-01-27T22:52
2023-01-27T22:57
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восточный иерусалим
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Полиция Израиля заявила, что человек, совершивший теракт в синагоге, является жителем Восточного Иерусалима, сообщает газета Times of Israel. Ранее полиция сообщила о теракте в синагоге в Иерусалиме. Местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в районе Неве-Яаков по меньшей мере восемь человек погибли, 10 пострадали. "Полиция заявила, что террорист - житель Восточного Иерусалима - был застрелен после того, как он открыл огонь по полицейским в попытке убежать", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что использованный нападавшим пистолет был изъят.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Восточный Иерусалим, Израиль, Иерусалим
22:52 27.01.2023 (обновлено: 22:57 27.01.2023)
Теракт в синагоге совершил житель Восточного Иерусалима, пишут СМИ
Times of Israel: теракт в синагоге совершил житель Восточного Иерусалима, он застрелен