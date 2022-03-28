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Террористы ИГ* взяли ответственность за стрельбу в Израиле - РИА Новости, 28.03.2022
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Террористы ИГ* взяли ответственность за стрельбу в Израиле
Террористы ИГ* взяли ответственность за стрельбу в Израиле - РИА Новости, 28.03.2022
Террористы ИГ* взяли ответственность за стрельбу в Израиле
Террористическая организация "Исламское государство" * взяла ответственность за стрельбу в израильском городе Хадера, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T08:17
2022-03-28T08:17
в мире
израиль
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Террористическая организация "Исламское государство" * взяла ответственность за стрельбу в израильском городе Хадера, передает агентство Рейтер.Боевики утверждают, что при нападении погибло двое и получили ранения 10 военных.Как сообщала полиция Израиля, стрельба произошла в Хадере в воскресенье, когда двое неизвестных открыли огонь по полицейским. В результате два человека скончались и трое полицейских получили ранения. По данным правоохранителей, в этой связи можно говорить о "подозрении на теракт".*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220327/strelba-1780369282.html
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в мире, израиль
08:17 28.03.2022
 
Террористы ИГ* взяли ответственность за стрельбу в Израиле

Террористы ИГ* взяли ответственность за стрельбу в израильском городе Хадера

© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Террористическая организация "Исламское государство" * взяла ответственность за стрельбу в израильском городе Хадера, передает агентство Рейтер.
Боевики утверждают, что при нападении погибло двое и получили ранения 10 военных.
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
Вчера, 21:51
Два человека стали жертвами стрельбы в израильском городе Хадера
Как сообщала полиция Израиля, стрельба произошла в Хадере в воскресенье, когда двое неизвестных открыли огонь по полицейским. В результате два человека скончались и трое полицейских получили ранения. По данным правоохранителей, в этой связи можно говорить о "подозрении на теракт".
*Запрещенная в России террористическая организация
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
11 декабря 2021, 09:10
ИГ* взяло на себя ответственность за два взрыва в Кабуле, сообщают СМИ
 
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