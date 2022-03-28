https://ria.ru/20220328/terrorizm-1780391237.html
Террористы ИГ* взяли ответственность за стрельбу в Израиле
Террористы ИГ* взяли ответственность за стрельбу в Израиле - РИА Новости, 28.03.2022
Террористы ИГ* взяли ответственность за стрельбу в Израиле
Террористическая организация "Исламское государство" * взяла ответственность за стрельбу в израильском городе Хадера, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T08:17
2022-03-28T08:17
2022-03-28T08:17
в мире
израиль
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Террористическая организация "Исламское государство" * взяла ответственность за стрельбу в израильском городе Хадера, передает агентство Рейтер.Боевики утверждают, что при нападении погибло двое и получили ранения 10 военных.Как сообщала полиция Израиля, стрельба произошла в Хадере в воскресенье, когда двое неизвестных открыли огонь по полицейским. В результате два человека скончались и трое полицейских получили ранения. По данным правоохранителей, в этой связи можно говорить о "подозрении на теракт".*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220327/strelba-1780369282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль
Террористы ИГ* взяли ответственность за стрельбу в Израиле
Террористы ИГ* взяли ответственность за стрельбу в израильском городе Хадера