https://ria.ru/20220328/terrorizm-1780391237.html

Террористы ИГ* взяли ответственность за стрельбу в Израиле

Террористы ИГ* взяли ответственность за стрельбу в Израиле - РИА Новости, 28.03.2022

Террористы ИГ* взяли ответственность за стрельбу в Израиле

Террористическая организация "Исламское государство" * взяла ответственность за стрельбу в израильском городе Хадера, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T08:17

2022-03-28T08:17

2022-03-28T08:17

в мире

израиль

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Террористическая организация "Исламское государство" * взяла ответственность за стрельбу в израильском городе Хадера, передает агентство Рейтер.Боевики утверждают, что при нападении погибло двое и получили ранения 10 военных.Как сообщала полиция Израиля, стрельба произошла в Хадере в воскресенье, когда двое неизвестных открыли огонь по полицейским. В результате два человека скончались и трое полицейских получили ранения. По данным правоохранителей, в этой связи можно говорить о "подозрении на теракт".*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220327/strelba-1780369282.html

https://ria.ru/20211211/kabul-1763243706.html

израиль

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль