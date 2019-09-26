В Старом городе Иерусалима ранили ножом сотрудницу полиции

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сен – РИА Новости. Полиция назвала террористической атакой нападение на служащую полиции Израиля в Старом городе Иерусалима недалеко от ворот на Храмовую гору.

"Женщина-полицейский легко ранена ножом в Старом городе Иерусалима. Нападавший арестован на месте преступления. Мы подтверждаем, что это был теракт", - сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд.

По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", женщина 34 лет получила колотое ранение в руку.

"Женщина находилась в сознании, мы обработали рану на месте, госпитализация не потребовалась", - уточнил врач скорой помощи Янив Яффе.