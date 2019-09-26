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РИА Новости

В Старом городе Иерусалима ранили ножом сотрудницу полиции

16:46 26.09.2019
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© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сен – РИА Новости. Полиция назвала террористической атакой нападение на служащую полиции Израиля в Старом городе Иерусалима недалеко от ворот на Храмовую гору.
"Женщина-полицейский легко ранена ножом в Старом городе Иерусалима. Нападавший арестован на месте преступления. Мы подтверждаем, что это был теракт", - сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд.
По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", женщина 34 лет получила колотое ранение в руку.
"Женщина находилась в сознании, мы обработали рану на месте, госпитализация не потребовалась", - уточнил врач скорой помощи Янив Яффе.
Днем ранее на развязке "Маккабим" возле города Модиина палестинский подросток напал с ножом на 22-летнюю израильтянку. Нападавшего задержали на месте, пострадавшая получила легкие ранения.
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