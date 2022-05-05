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Три человека погибли при теракте в Израиле - РИА Новости, 06.05.2022
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Три человека погибли при теракте в Израиле
Три человека погибли при теракте в Израиле - РИА Новости, 06.05.2022
Три человека погибли при теракте в Израиле
Три человека стали жертвами теракта в городе Эльаде в центральной части Израиля, сообщил 13-й канал местного телевидения. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-05T22:09
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в мире
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая — РИА Новости. Три человека стали жертвами теракта в городе Эльаде в центральной части Израиля, сообщил 13-й канал местного телевидения.Еще четыре человека ранены, двое из них — в тяжелом состоянии."Теракт в День независимости: трое человек убиты и двое тяжело ранены в Эльаде. Двое подозреваемых, вооруженных топором и огнестрельным оружием, прибыли на площадь Ибн Гвироль в городе, а затем в парк Амфи", — говорится в публикации.По сообщению телеканала, муниципалитет попросил жителей запереться в домах. Полиция преследует белую машину, на которой, предположительно, скрылись нападавшие.
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в мире, израиль
22:09 05.05.2022 (обновлено: 00:05 06.05.2022)
 
Три человека погибли при теракте в Израиле

Тринадцатый канал: три человека погибли при теракте в Эльаде в центральной части Израиля

© AP Photo / Ariel SchalitСотрудники полиции Израиля
Сотрудники полиции Израиля - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Сотрудники полиции Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая — РИА Новости. Три человека стали жертвами теракта в городе Эльаде в центральной части Израиля, сообщил 13-й канал местного телевидения.
Еще четыре человека ранены, двое из них — в тяжелом состоянии.
"Теракт в День независимости: трое человек убиты и двое тяжело ранены в Эльаде. Двое подозреваемых, вооруженных топором и огнестрельным оружием, прибыли на площадь Ибн Гвироль в городе, а затем в парк Амфи", — говорится в публикации.
По сообщению телеканала, муниципалитет попросил жителей запереться в домах. Полиция преследует белую машину, на которой, предположительно, скрылись нападавшие.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
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