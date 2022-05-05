https://ria.ru/20220505/izrail-1787096589.html

Три человека погибли при теракте в Израиле

Три человека погибли при теракте в Израиле - РИА Новости, 06.05.2022

Три человека погибли при теракте в Израиле

Три человека стали жертвами теракта в городе Эльаде в центральной части Израиля, сообщил 13-й канал местного телевидения. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-05T22:09

2022-05-05T22:09

2022-05-06T00:05

в мире

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая — РИА Новости. Три человека стали жертвами теракта в городе Эльаде в центральной части Израиля, сообщил 13-й канал местного телевидения.Еще четыре человека ранены, двое из них — в тяжелом состоянии."Теракт в День независимости: трое человек убиты и двое тяжело ранены в Эльаде. Двое подозреваемых, вооруженных топором и огнестрельным оружием, прибыли на площадь Ибн Гвироль в городе, а затем в парк Амфи", — говорится в публикации.По сообщению телеканала, муниципалитет попросил жителей запереться в домах. Полиция преследует белую машину, на которой, предположительно, скрылись нападавшие.

https://ria.ru/20220408/izrail-1782522399.html

израиль

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, израиль