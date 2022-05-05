https://ria.ru/20220505/izrail-1787096589.html
Три человека погибли при теракте в Израиле
Три человека погибли при теракте в Израиле - РИА Новости, 06.05.2022
Три человека погибли при теракте в Израиле
Три человека стали жертвами теракта в городе Эльаде в центральной части Израиля, сообщил 13-й канал местного телевидения. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-05T22:09
2022-05-05T22:09
2022-05-06T00:05
в мире
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая — РИА Новости. Три человека стали жертвами теракта в городе Эльаде в центральной части Израиля, сообщил 13-й канал местного телевидения.Еще четыре человека ранены, двое из них — в тяжелом состоянии."Теракт в День независимости: трое человек убиты и двое тяжело ранены в Эльаде. Двое подозреваемых, вооруженных топором и огнестрельным оружием, прибыли на площадь Ибн Гвироль в городе, а затем в парк Амфи", — говорится в публикации.По сообщению телеканала, муниципалитет попросил жителей запереться в домах. Полиция преследует белую машину, на которой, предположительно, скрылись нападавшие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль
22:09 05.05.2022 (обновлено: 00:05 06.05.2022)
Три человека погибли при теракте в Израиле
Тринадцатый канал: три человека погибли при теракте в Эльаде в центральной части Израиля
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая — РИА Новости.
Три человека стали жертвами теракта в городе Эльаде в центральной части Израиля, сообщил 13-й канал
местного телевидения.
Еще четыре человека ранены, двое из них — в тяжелом состоянии.
"Теракт в День независимости: трое человек убиты и двое тяжело ранены в Эльаде. Двое подозреваемых, вооруженных топором и огнестрельным оружием, прибыли на площадь Ибн Гвироль в городе, а затем в парк Амфи", — говорится в публикации.
По сообщению телеканала, муниципалитет попросил жителей запереться в домах. Полиция преследует белую машину, на которой, предположительно, скрылись нападавшие.