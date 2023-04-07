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В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу людей - РИА Новости, 07.04.2023
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22:09 07.04.2023 (обновлено: 23:08 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/avtomobil-1863895580.html
В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу людей
В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу людей - РИА Новости, 07.04.2023
В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу людей
Автомобиль въехал в толпу на набережной в Тель-Авиве, сообщила израильская полиция. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T22:09
2023-04-07T23:08
тель-авив
в мире
израиль
происшествия
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр — РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу на набережной в Тель-Авиве, сообщила израильская полиция.Уточняется, что водителя удалось нейтрализовать.МИД Израиля назвал произошедшее терактом. По данным ведомства, погиб один человек, не менее шести пострадали.В свою очередь, местные СМИ сообщили о двух терактах в Тель-Авиве. В результате погиб один израильтянин, по меньшей мере семеро получили ранения. Набережную перекрыли для движения, на месте работают медики и полиция.Позднее служба скорой помощи подтвердила гибель мужчины при теракте. Шестерых раненых сейчас везут в больницу. Там уточнили, что все пострадавшие — туристы, включая погибшего мужчину.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился мобилизовать резервные роты пограничной полиции и дополнительные силы армии.
https://ria.ru/20230407/izrail-1863793747.html
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тель-авив, в мире, израиль, происшествия
Тель-Авив, В мире, Израиль, Происшествия
В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу людей

Возле набережной в Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу людей

© AP Photo / Oren ZivВ Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу людей возле набережной. 7 апреля 2023
В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу людей возле набережной. 7 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Oren Ziv
В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу людей возле набережной. 7 апреля 2023
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр — РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу на набережной в Тель-Авиве, сообщила израильская полиция.
«
"Автомобиль наехал на несколько человек возле пляжа Чарльза Клора в Тель-Авиве и перевернулся", — говорится в публикации ведомства в Twitter.
Уточняется, что водителя удалось нейтрализовать.
МИД Израиля назвал произошедшее терактом. По данным ведомства, погиб один человек, не менее шести пострадали.
В свою очередь, местные СМИ сообщили о двух терактах в Тель-Авиве. В результате погиб один израильтянин, по меньшей мере семеро получили ранения. Набережную перекрыли для движения, на месте работают медики и полиция.
Позднее служба скорой помощи подтвердила гибель мужчины при теракте. Шестерых раненых сейчас везут в больницу. Там уточнили, что все пострадавшие — туристы, включая погибшего мужчину.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился мобилизовать резервные роты пограничной полиции и дополнительные силы армии.
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