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СМИ сообщили о погибшем при взрывах в Иерусалиме
СМИ сообщили о погибшем при взрывах в Иерусалиме - РИА Новости, 23.11.2022
СМИ сообщили о погибшем при взрывах в Иерусалиме
По меньшей мере один человек погиб в результате взрывов в Иерусалиме, сообщила газета Jerusalem Post. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:05
2022-11-23T10:05
2022-11-23T10:12
иерусалим
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в результате взрывов в Иерусалиме, сообщила газета Jerusalem Post.В Иерусалиме в среду произошел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, вскоре после него поступило сообщение о втором взрыве в автобусе поблизости. Заместитель мэра города ранее сообщала о 18 пострадавших.Представитель израильской полиции Михаил Зингерман, комментируя взрывы в Иерусалиме, заявил РИА Новости, что речь идет о подозрении на связанные между собой теракты.
https://radiosputnik.ria.ru/20221123/izrail-1833562549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иерусалим, в мире
10:05 23.11.2022 (обновлено: 10:12 23.11.2022)
СМИ сообщили о погибшем при взрывах в Иерусалиме
Jerusalem Post: по меньшей мере один человек погиб при взрывах в Иерусалиме