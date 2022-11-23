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СМИ сообщили о погибшем при взрывах в Иерусалиме - РИА Новости, 23.11.2022
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СМИ сообщили о погибшем при взрывах в Иерусалиме
СМИ сообщили о погибшем при взрывах в Иерусалиме - РИА Новости, 23.11.2022
СМИ сообщили о погибшем при взрывах в Иерусалиме
По меньшей мере один человек погиб в результате взрывов в Иерусалиме, сообщила газета Jerusalem Post. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:05
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иерусалим
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в результате взрывов в Иерусалиме, сообщила газета Jerusalem Post.В Иерусалиме в среду произошел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, вскоре после него поступило сообщение о втором взрыве в автобусе поблизости. Заместитель мэра города ранее сообщала о 18 пострадавших.Представитель израильской полиции Михаил Зингерман, комментируя взрывы в Иерусалиме, заявил РИА Новости, что речь идет о подозрении на связанные между собой теракты.
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иерусалим, в мире
Иерусалим, В мире
10:05 23.11.2022 (обновлено: 10:12 23.11.2022)
 
СМИ сообщили о погибшем при взрывах в Иерусалиме

Jerusalem Post: по меньшей мере один человек погиб при взрывах в Иерусалиме

© AP Photo / Maya AlleruzzoИзраильские полицейские на месте взрыва на автобусной остановке в Иерусалиме
Израильские полицейские на месте взрыва на автобусной остановке в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Израильские полицейские на месте взрыва на автобусной остановке в Иерусалиме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в результате взрывов в Иерусалиме, сообщила газета Jerusalem Post.
В Иерусалиме в среду произошел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, вскоре после него поступило сообщение о втором взрыве в автобусе поблизости. Заместитель мэра города ранее сообщала о 18 пострадавших.
Представитель израильской полиции Михаил Зингерман, комментируя взрывы в Иерусалиме, заявил РИА Новости, что речь идет о подозрении на связанные между собой теракты.
Израильские полицейские на месте взрыва на автобусной остановке в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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