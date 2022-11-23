https://ria.ru/20221123/vzryv-1833562058.html

СМИ сообщили о погибшем при взрывах в Иерусалиме

СМИ сообщили о погибшем при взрывах в Иерусалиме - РИА Новости, 23.11.2022

СМИ сообщили о погибшем при взрывах в Иерусалиме

По меньшей мере один человек погиб в результате взрывов в Иерусалиме, сообщила газета Jerusalem Post. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:05

2022-11-23T10:05

2022-11-23T10:12

иерусалим

в мире

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в результате взрывов в Иерусалиме, сообщила газета Jerusalem Post.В Иерусалиме в среду произошел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, вскоре после него поступило сообщение о втором взрыве в автобусе поблизости. Заместитель мэра города ранее сообщала о 18 пострадавших.Представитель израильской полиции Михаил Зингерман, комментируя взрывы в Иерусалиме, заявил РИА Новости, что речь идет о подозрении на связанные между собой теракты.

https://radiosputnik.ria.ru/20221123/izrail-1833562549.html

иерусалим

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иерусалим, в мире