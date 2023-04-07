https://ria.ru/20230407/postradavshie-1863902278.html

Число пострадавших при теракте в Тель-Авиве возросло до семи

Число пострадавших при теракте в Тель-Авиве возросло до семи - РИА Новости, 08.04.2023

Число пострадавших при теракте в Тель-Авиве возросло до семи

Число пострадавших при теракте на набережной Тель-Авива возросло до семи, трое из них доставлены в больницу в состоянии средней тяжести, сообщила служба скорой... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-07T23:57

2023-04-07T23:57

2023-04-08T00:01

в мире

тель-авив

израиль

происшествия

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Число пострадавших при теракте на набережной Тель-Авива возросло до семи, трое из них доставлены в больницу в состоянии средней тяжести, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA)."Всего в результате нападения восемь пострадавших: 30-летний мужчина, погибший на месте, и семь раненых, которые были сбиты автомобилем и доставлены в больницу Ихилов, в том числе трое в состоянии средней тяжести ... и четверо с легкими ранениями", - сообщила MDA в Twitter.В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом. Все пострадавшие в теракте являются иностранцами, сообщили медики. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта в Тель-Авиве.

https://ria.ru/20230407/izrail-1863630398.html

тель-авив

израиль

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в мире, тель-авив, израиль, происшествия, биньямин нетаньяху