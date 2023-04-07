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Число пострадавших при теракте в Тель-Авиве возросло до семи
Число пострадавших при теракте в Тель-Авиве возросло до семи - РИА Новости, 08.04.2023
Число пострадавших при теракте в Тель-Авиве возросло до семи
Число пострадавших при теракте на набережной Тель-Авива возросло до семи, трое из них доставлены в больницу в состоянии средней тяжести, сообщила служба скорой... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-07T23:57
2023-04-07T23:57
2023-04-08T00:01
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тель-авив
израиль
происшествия
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Число пострадавших при теракте на набережной Тель-Авива возросло до семи, трое из них доставлены в больницу в состоянии средней тяжести, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA)."Всего в результате нападения восемь пострадавших: 30-летний мужчина, погибший на месте, и семь раненых, которые были сбиты автомобилем и доставлены в больницу Ихилов, в том числе трое в состоянии средней тяжести ... и четверо с легкими ранениями", - сообщила MDA в Twitter.В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом. Все пострадавшие в теракте являются иностранцами, сообщили медики. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта в Тель-Авиве.
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в мире, тель-авив, израиль, происшествия, биньямин нетаньяху
В мире, Тель-Авив, Израиль, Происшествия, Биньямин Нетаньяху
Число пострадавших при теракте в Тель-Авиве возросло до семи
Служба скорой помощи Израиля: число пострадавших при теракте в Тель-Авиве возросло до семи