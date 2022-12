https://ria.ru/20221223/izrail-1840873071.html

В Израиле мужчина открыл огонь по полицейским и протаранил их на автомобиле

израиль

тель-авив

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Трое правоохранителей получили ранения в израильском городе Кафр-Касим после того, как вызвавший полицию мужчина открыл по ним огонь, а затем протаранил их на автомобиле, сам нападавший был убит, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на полицию. "Трое полицейских получили ранения после того, как их протаранил автомобиль в результате террористической атаки в Кафр-Касиме, арабском городе к востоку от Тель-Авива, в предрассветные часы в пятницу утром", - говорится в материалах издания. По данным полиции, пишет Times of Israel, нападавший по имени Наим Бадир вызвал полицию на парковку одного из зданий, заявив, что там произошло преступление, а по прибытии на место правоохранителей достал самодельный пистолет-пулемет и попытался открыть огонь. Однако оружие, предположительно, заклинило, и мужчина скрылся в здании. Затем, как сообщается, нападавший бросил несколько коктейлей Молотова в полицейскую машину. По словам полиции, позже на крыше здания, в котором скрылся Бадир, были найдены еще несколько бутылок с зажигательной смесью. Через какое-то время, пишет издание, нападавший проник в свою машину и протаранил правоохранителей, в результате чего трое из них получили легкие ранения. Полицейские, как сообщается, открыли по автомобилю огонь, убив нападавшего. Times of Israel сообщает, что полиция квалифицировала случившееся как террористический акт. По словам начальника полиции центрального округа Ави Биттона, отмечает газета, представители силовых структур, включая службу безопасности Шин Бет, проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что "это, вероятно, была террористическая атака, спланированная несколькими днями ранее". Как сообщается, полиция направила на место происшествия подкрепление, включая подразделения спецназа, и ведет поиск других возможных подозреваемых.

