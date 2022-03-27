https://ria.ru/20220327/strelba-1780369282.html
Два человека стали жертвами стрельбы в израильском городе Хадера
Два человека стали жертвами стрельбы в израильском городе Хадера - РИА Новости, 27.03.2022
Два человека стали жертвами стрельбы в израильском городе Хадера
Два человека погибли, трое полицейских пострадали при стрельбе в израильском городе Хадера, сообщает пресс-служба полиции. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T21:51
2022-03-27T21:51
2022-03-27T21:55
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар — РИА Новости. Два человека погибли, трое полицейских пострадали при стрельбе в израильском городе Хадера, сообщает пресс-служба полиции.По ее сведениям, речь идет о "подозрении на теракт". Двое неизвестных открыли огонь по полицейским на улице Герберта Самуэля.Служба скорой помощи "Маген Давид Адом", со своей стороны, сообщает о четырех раненых — двух 20-летних и одном 45-летнем мужчинах, а также о девушке 20 лет.
https://ria.ru/20220326/moskva-1780272109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль
21:51 27.03.2022 (обновлено: 21:55 27.03.2022)
Два человека стали жертвами стрельбы в израильском городе Хадера
Два человека погибли в результате стрельбы в израильском городе Хадера
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар — РИА Новости. Два человека погибли, трое полицейских пострадали при стрельбе в израильском городе Хадера, сообщает пресс-служба полиции.
По ее сведениям, речь идет о "подозрении на теракт". Двое неизвестных открыли огонь по полицейским на улице Герберта Самуэля.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом", со своей стороны, сообщает о четырех раненых — двух 20-летних и одном 45-летнем мужчинах, а также о девушке 20 лет.