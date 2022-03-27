https://ria.ru/20220327/strelba-1780369282.html

Два человека стали жертвами стрельбы в израильском городе Хадера

Два человека стали жертвами стрельбы в израильском городе Хадера - РИА Новости, 27.03.2022

Два человека стали жертвами стрельбы в израильском городе Хадера

Два человека погибли, трое полицейских пострадали при стрельбе в израильском городе Хадера, сообщает пресс-служба полиции. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T21:51

2022-03-27T21:51

2022-03-27T21:55

в мире

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар — РИА Новости. Два человека погибли, трое полицейских пострадали при стрельбе в израильском городе Хадера, сообщает пресс-служба полиции.По ее сведениям, речь идет о "подозрении на теракт". Двое неизвестных открыли огонь по полицейским на улице Герберта Самуэля.Служба скорой помощи "Маген Давид Адом", со своей стороны, сообщает о четырех раненых — двух 20-летних и одном 45-летнем мужчинах, а также о девушке 20 лет.

https://ria.ru/20220326/moskva-1780272109.html

израиль

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль