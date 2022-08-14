https://ria.ru/20220814/izrail-1809500462.html

Премьер Израиля пообещал наказывать тех, кто вредит гражданам страны

Премьер Израиля пообещал наказывать тех, кто вредит гражданам страны - РИА Новости, 14.08.2022

Премьер Израиля пообещал наказывать тех, кто вредит гражданам страны

Те, кто наносит вряд гражданам Израиля, понесут наказание по всей строгости закона, завил премьер-министр Яир Лапид на фоне обстрела автобуса в Иерусалиме. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T15:04

2022-08-14T15:04

2022-08-14T15:04

в мире

израиль

иерусалим

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149394/39/1493943955_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_a340c46157334272e08c4ff61c5123f6.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 авг – РИА Новости. Те, кто наносит вряд гражданам Израиля, понесут наказание по всей строгости закона, завил премьер-министр Яир Лапид на фоне обстрела автобуса в Иерусалиме."В результате теракта с применением огнестрельного оружия, произошедшего этой ночью в Иерусалиме, ранено восемь человек, двое из них тяжело. Сегодня утром террорист сдался израильской полиции и в настоящее время находится под следствием. В ходе совещания, которое я провел сегодня с министром внутренней безопасности, генеральным инспектором и командующим Иерусалимским округом полиции, было отмечено, что речь идет о террористе-одиночке, жителе города, имеющем криминальное прошлое", - сказал Лапид, открывая заседание кабинета министров.Он добавил, что "те, кто наносят вред гражданам Израиля, нигде не скроются".Автобус был обстрелян около Стены Плача в Старом городе Иерусалима. Позднее нападавший сдался полиции и был задержан.

https://radiosputnik.ria.ru/20220814/zaderzhanie-1809460139.html

израиль

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иерусалим, яир лапид (министр иностранных дел израиля)