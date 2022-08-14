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Премьер Израиля пообещал наказывать тех, кто вредит гражданам страны - РИА Новости, 14.08.2022
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Премьер Израиля пообещал наказывать тех, кто вредит гражданам страны
Премьер Израиля пообещал наказывать тех, кто вредит гражданам страны - РИА Новости, 14.08.2022
Премьер Израиля пообещал наказывать тех, кто вредит гражданам страны
Те, кто наносит вряд гражданам Израиля, понесут наказание по всей строгости закона, завил премьер-министр Яир Лапид на фоне обстрела автобуса в Иерусалиме. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T15:04
2022-08-14T15:04
в мире
израиль
иерусалим
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 авг – РИА Новости. Те, кто наносит вряд гражданам Израиля, понесут наказание по всей строгости закона, завил премьер-министр Яир Лапид на фоне обстрела автобуса в Иерусалиме."В результате теракта с применением огнестрельного оружия, произошедшего этой ночью в Иерусалиме, ранено восемь человек, двое из них тяжело. Сегодня утром террорист сдался израильской полиции и в настоящее время находится под следствием. В ходе совещания, которое я провел сегодня с министром внутренней безопасности, генеральным инспектором и командующим Иерусалимским округом полиции, было отмечено, что речь идет о террористе-одиночке, жителе города, имеющем криминальное прошлое", - сказал Лапид, открывая заседание кабинета министров.Он добавил, что "те, кто наносят вред гражданам Израиля, нигде не скроются".Автобус был обстрелян около Стены Плача в Старом городе Иерусалима. Позднее нападавший сдался полиции и был задержан.
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в мире, израиль, иерусалим, яир лапид (министр иностранных дел израиля)
В мире, Израиль, Иерусалим, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля)
15:04 14.08.2022
 
Премьер Израиля пообещал наказывать тех, кто вредит гражданам страны

Премьер Израиля Лапид: вредящие израильтянам понесут наказание по всей строгости закона

© AP Photo / Sebastian Scheiner Яир Лапид
Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Яир Лапид. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 авг – РИА Новости. Те, кто наносит вряд гражданам Израиля, понесут наказание по всей строгости закона, завил премьер-министр Яир Лапид на фоне обстрела автобуса в Иерусалиме.
"В результате теракта с применением огнестрельного оружия, произошедшего этой ночью в Иерусалиме, ранено восемь человек, двое из них тяжело. Сегодня утром террорист сдался израильской полиции и в настоящее время находится под следствием. В ходе совещания, которое я провел сегодня с министром внутренней безопасности, генеральным инспектором и командующим Иерусалимским округом полиции, было отмечено, что речь идет о террористе-одиночке, жителе города, имеющем криминальное прошлое", - сказал Лапид, открывая заседание кабинета министров.
Он добавил, что "те, кто наносят вред гражданам Израиля, нигде не скроются".
"Мы будем их преследовать, настигнем повсюду и они понесут наказание по всей строгости закона", - сказал он.
Автобус был обстрелян около Стены Плача в Старом городе Иерусалима. Позднее нападавший сдался полиции и был задержан.
Стена плача в Старом городе Иерусалима - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
08:53В мире
Предполагаемого стрелявшего по автобусу в Иерусалиме задержали
 
В миреИзраильИерусалимЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)
 
 
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