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Важное в туризме за неделю: землетрясение в Турции и сто лет авиации - РИА Новости, 11.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230211/daydzhest-1851279043.html
Важное в туризме за неделю: землетрясение в Турции и сто лет авиации
Важное в туризме за неделю: землетрясение в Турции и сто лет авиации - РИА Новости, 11.02.2023
Важное в туризме за неделю: землетрясение в Турции и сто лет авиации
Самой громкой и трагичной новостью уходящей недели стало землетрясение в Турции: почти 20 тысяч погибших и 80 тысяч пострадавших. Остальные события меркнут на... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T06:45
2023-02-11T06:45
туризм
туризм
новости - туризм
турция
сочи
сильное землетрясение в турции и сирии
авиация
египет
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Самой громкой и трагичной новостью уходящей недели стало землетрясение в Турции: почти 20 тысяч погибших и 80 тысяч пострадавших. Остальные события меркнут на фоне этого. Тем не менее, российской гражданской авиации исполнилось сто лет, китайцам разрешили путешествовать, в том числе и в Россию, а в Сочи спасали брошенных животных из сафари-парка. При этом погода на наших курортах не радует, на Кубани сохраняется опасность схода лавин, а в Крыму замерз самый высокий водопад. О важном в туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.Сильное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Днем в тот же день случилось еще одно магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. По последним данным, число жертв землетрясений в Турции достигло более 19 тысяч, раненых – более 77 тысяч. Вся страна и другие государства оказывают помощь. Отели размещают потерявших жилье людей, авиакомпании предлагают бесплатные билеты из пострадавших районов. На завалах работают и наши спасатели. Они ищут в том числе и россиян.Несмотря на трагедию, российские туроператоры рапортуют: отказов от поездок практически нет, летние путешествия в Турцию продаются успешно. Более того, Москва и Анкара работают над альтернативой платежной системе "Мир".В четверг, 9 февраля, сто лет исполнилось гражданской авиации России. На праздничном концерте президент России Владимир Путин сообщил, что власти РФ продолжат субсидирование авиабилетов для льготных категорий граждан. А в аэропорту Сочи скоро начнется строительство нового терминала.Китай с 6 февраля возобновил туристические поездки для организованных групп в Россию и еще 19 стран. Правда, ждать наплыва гостей из Поднебесной не стоит. Организованные тургруппы из Китая пока не могут прилететь к нам.Шри-Ланка стала доступнее. С марта увеличится число рейсов между нашими странами.В Египте изменились правила покупки алкоголя в Duty Free. Лимит на спиртные напитки увеличен, но придется заплатить налог: не менее 13 долларов за литр.Хорошая и плохая новости пришли из Таиланда. Там горничная вернула российской туристке бриллиантовые серьги стоимостью свыше двух тысяч долларов. Другому нашему соотечественнику не повезло, его арестовала тайская полицию за незаконную работу гидом.На российских курортах свои проблемы. Прежде всего – погода. На Кубани и в Адыгее сохраняется опасность схода лавин, а в Крыму замерз самый высокий водопад.В Сочи же пострадали животные. В селе Ахштырь закрылся сафари-парк, а его обитателей буквально бросили. В итоге ученые в Сочи спасли 25 животных, в том числе краснокнижных. Еноты и шакалы перешли под опеку Кавказского заповедника. Всех волновала судьба медведя. Косолапого по кличке Винни-Пух, последнего, кто остается в вольере парка, перевезли на базу Сочинского географического общества. Там он и будет жить, пока зверю не найдут достойное место.
https://ria.ru/20230210/turtsiya-1850915308.html
https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850541437.html
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туризм, новости - туризм, турция, сочи, сильное землетрясение в турции и сирии, авиация, египет, шри-ланка, эфиопия, таиланд
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Сочи, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Авиация, Египет, Шри-Ланка, Эфиопия, Таиланд
06:45 11.02.2023
 
Важное в туризме за неделю: землетрясение в Турции и сто лет авиации

Важное в туризме за неделю: землетрясение в Турции, сто лет авиации и брошенные звери

© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкСпасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Самой громкой и трагичной новостью уходящей недели стало землетрясение в Турции: почти 20 тысяч погибших и 80 тысяч пострадавших. Остальные события меркнут на фоне этого. Тем не менее, российской гражданской авиации исполнилось сто лет, китайцам разрешили путешествовать, в том числе и в Россию, а в Сочи спасали брошенных животных из сафари-парка. При этом погода на наших курортах не радует, на Кубани сохраняется опасность схода лавин, а в Крыму замерз самый высокий водопад. О важном в туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.
Сильное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Днем в тот же день случилось еще одно магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. По последним данным, число жертв землетрясений в Турции достигло более 19 тысяч, раненых – более 77 тысяч. Вся страна и другие государства оказывают помощь. Отели размещают потерявших жилье людей, авиакомпании предлагают бесплатные билеты из пострадавших районов. На завалах работают и наши спасатели. Они ищут в том числе и россиян.
Женщина наблюдает за спасательными работами на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 08:00Туризм
"Жив, здоров, плакал": как в Турции помогают пострадавшим от землетрясения
Несмотря на трагедию, российские туроператоры рапортуют: отказов от поездок практически нет, летние путешествия в Турцию продаются успешно. Более того, Москва и Анкара работают над альтернативой платежной системе "Мир".
В четверг, 9 февраля, сто лет исполнилось гражданской авиации России. На праздничном концерте президент России Владимир Путин сообщил, что власти РФ продолжат субсидирование авиабилетов для льготных категорий граждан. А в аэропорту Сочи скоро начнется строительство нового терминала.
Китай с 6 февраля возобновил туристические поездки для организованных групп в Россию и еще 19 стран. Правда, ждать наплыва гостей из Поднебесной не стоит. Организованные тургруппы из Китая пока не могут прилететь к нам.
Шри-Ланка стала доступнее. С марта увеличится число рейсов между нашими странами.
Первый советский реактивный межконтинентальный пассажирский самолёт Ил-62. Самолет Ил-62 компании Аэрофлот в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 08:00Туризм
Сто лет в небе: удивительная история гражданской авиации в России
В Египте изменились правила покупки алкоголя в Duty Free. Лимит на спиртные напитки увеличен, но придется заплатить налог: не менее 13 долларов за литр.
Хорошая и плохая новости пришли из Таиланда. Там горничная вернула российской туристке бриллиантовые серьги стоимостью свыше двух тысяч долларов. Другому нашему соотечественнику не повезло, его арестовала тайская полицию за незаконную работу гидом.
На российских курортах свои проблемы. Прежде всего – погода. На Кубани и в Адыгее сохраняется опасность схода лавин, а в Крыму замерз самый высокий водопад.
В Сочи же пострадали животные. В селе Ахштырь закрылся сафари-парк, а его обитателей буквально бросили. В итоге ученые в Сочи спасли 25 животных, в том числе краснокнижных. Еноты и шакалы перешли под опеку Кавказского заповедника. Всех волновала судьба медведя. Косолапого по кличке Винни-Пух, последнего, кто остается в вольере парка, перевезли на базу Сочинского географического общества. Там он и будет жить, пока зверю не найдут достойное место.
Еноты в сафари-парке Чайка - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 12:26Туризм
Кавказский заповедник взял к себе брошенных зверей из сафари-парка в Сочи
 
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