https://ria.ru/20230204/zhivotnye-1849795290.html

Сочинские ученые спасли 25 брошенных в сафари-парке животных

Сочинские ученые спасли 25 брошенных в сафари-парке животных - РИА Новости, 04.02.2023

Сочинские ученые спасли 25 брошенных в сафари-парке животных

Учёные в Сочи спасли 25 брошенных животных, в том числе краснокнижных, из сафари-парка в селе Ахштырь, им нашли безопасное место, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T23:16

2023-02-04T23:16

2023-02-04T23:16

сочи

общество

россия

животные

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СОЧИ, 4 фев - РИА Новости. Учёные в Сочи спасли 25 брошенных животных, в том числе краснокнижных, из сафари-парка в селе Ахштырь, им нашли безопасное место, сообщил РИА Новости председатель "Сочинского географического общества" Александр Зобнин. Ранее в соцсетях появилось видео животных из сафари-парка. По мнению очевидцев, питомцы на кадрах истощены, некоторые погибли. Как пояснил агентству Зобнин, решение забрать животных было принято после обращения работницы сафари-парка. Она была обеспокоена будущим питомцев, не привыкших к заморозкам, которые наблюдаются в горах Сочи. "Из оставшихся животных спасены корсаки, дикобразы, носухи, морские свинки, мангусты, кролики, орланы белокрылые, филин, орёл могильник, еноты, шакалы, решается вопрос с медведем, верблюдами. Всего на сегодняшний день спасено 25 питомцев сафари-парка. Сейчас решаем вопрос об их дальнейшем содержании. Некоторые из них находятся в безопасности, они накормлены, какие-то животные ещё пребывают в стрессе", - рассказал Зобнин, отметив, что в число эвакуированных питомцев входят редкие виды особей. Как сообщили РИА Новости в региональном МВД, по факту публикации с животными парка организована проверка. На вопрос агентства о состоянии питомцев, директор сафари-парка Евгений Абрамович ответил, что не состоит в организации уже полгода. Вопрос о плохом содержании животных в сочинском сафари-парке поднимался ещё летом 2022 года. Тогда в соцсети попали фотографии с истощёнными верблюдами. После публикации природоохранная прокуратура в Сочи начала проверку. Как рассказывал РИА Новости Абрамович, звери находились в карантинной зоне под наблюдением специалистов. Сафари-парк Live Vision открылся в Сочи в 2020 году. На площади 160 гектаров разместили вольеры, где содержались около 100 видов животных, для которых изначально планировалось создать комфортную среду обитания.

https://ria.ru/20220629/sochi-1798998416.html

сочи

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Семья из Сочи приютила кенгуренка из сафари-парка Жительница Сочи Катерина Абрамович приняла в семью кенгуренка, которого бросила мать в местном сафари-парке. Малыш по прозвищу Юпитер уже научился пить молоко из бутылочки и спокойно спит в купленном для него инкубаторе. Самостоятельно жить в дикой природе кенгуренок уже не сможет. Скорее всего, в будущем животное определят в зоопарк. 2023-02-04T23:16 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сочи, общество, россия, животные