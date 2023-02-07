https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850348752.html
Pegasus объявила о бесплатных авиарейсах из зоны землетрясений в Турции
Pegasus объявила о бесплатных авиарейсах из зоны землетрясений в Турции - РИА Новости, 07.02.2023
Pegasus объявила о бесплатных авиарейсах из зоны землетрясений в Турции
Авиакомпания-лоукостер Pegasus сообщила во вторник, что все ее рейсы, вылетающие до 12 февраля включительно из зоны землетрясений на юго-востоке Турции, будут... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T17:05
2023-02-07T17:05
2023-02-07T17:20
в мире
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адана (провинция)
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сильное землетрясение в турции и сирии
реджеп тайип эрдоган
новости - туризм
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СТАМБУЛ, 7 фев – РИА Новости. Авиакомпания-лоукостер Pegasus сообщила во вторник, что все ее рейсы, вылетающие до 12 февраля включительно из зоны землетрясений на юго-востоке Турции, будут бесплатными. "Билеты на рейсы, вылет которых запланирован до 12 февраля включительно из аэропортов Аданы, Диярбакыра, Элязыга, Кайсери, Малатьи, Кахраманмараша, Газиантепа и Шанлыурфы, бесплатны", - сообщила пресс-служба компании в Twitter. Также компания отметила, что пассажиры, у которых рейсы в зону землетрясений планировались с 6 по 21 февраля, могут бесплатно их аннулировать или перенести поездку на другую дату. Ранее Pegasus и Turkish Airlines заявили, что установили единую цену на рейсы, вылетающие из зоны землетрясений – 100 лир (около 380 рублей). Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превышает 3,5 тысячи, раненых – более 20 тысяч. Президент Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
https://ria.ru/20230207/zavaly-1850329323.html
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в мире, турция, адана (провинция), диярбакыр, turkish airlines, сильное землетрясение в турции и сирии, реджеп тайип эрдоган, новости - туризм, туризм
В мире, Турция, Адана (провинция), Диярбакыр, Turkish Airlines, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Реджеп Тайип Эрдоган, Новости - Туризм, Туризм, Туризм
17:05 07.02.2023 (обновлено: 17:20 07.02.2023)
Pegasus объявила о бесплатных авиарейсах из зоны землетрясений в Турции
Авиакомпания Pegasus сделала бесплатными рейсы, вылетающие из зоны землетрясений в Турции