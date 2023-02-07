https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850348752.html

Pegasus объявила о бесплатных авиарейсах из зоны землетрясений в Турции

Pegasus объявила о бесплатных авиарейсах из зоны землетрясений в Турции - РИА Новости, 07.02.2023

Pegasus объявила о бесплатных авиарейсах из зоны землетрясений в Турции

Авиакомпания-лоукостер Pegasus сообщила во вторник, что все ее рейсы, вылетающие до 12 февраля включительно из зоны землетрясений на юго-востоке Турции, будут... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T17:05

2023-02-07T17:05

2023-02-07T17:20

в мире

турция

адана (провинция)

диярбакыр

turkish airlines

сильное землетрясение в турции и сирии

реджеп тайип эрдоган

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/10/1564843139_0:108:2048:1259_1920x0_80_0_0_0e451acfc59834a970e044a39140fe48.jpg

СТАМБУЛ, 7 фев – РИА Новости. Авиакомпания-лоукостер Pegasus сообщила во вторник, что все ее рейсы, вылетающие до 12 февраля включительно из зоны землетрясений на юго-востоке Турции, будут бесплатными. "Билеты на рейсы, вылет которых запланирован до 12 февраля включительно из аэропортов Аданы, Диярбакыра, Элязыга, Кайсери, Малатьи, Кахраманмараша, Газиантепа и Шанлыурфы, бесплатны", - сообщила пресс-служба компании в Twitter. Также компания отметила, что пассажиры, у которых рейсы в зону землетрясений планировались с 6 по 21 февраля, могут бесплатно их аннулировать или перенести поездку на другую дату. Ранее Pegasus и Turkish Airlines заявили, что установили единую цену на рейсы, вылетающие из зоны землетрясений – 100 лир (около 380 рублей). Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превышает 3,5 тысячи, раненых – более 20 тысяч. Президент Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

https://ria.ru/20230207/zavaly-1850329323.html

https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850268286.html

турция

адана (провинция)

диярбакыр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, адана (провинция), диярбакыр, turkish airlines, сильное землетрясение в турции и сирии, реджеп тайип эрдоган, новости - туризм, туризм