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Эксперты рассказали, почему китайские туристы не могут приехать в Россию - РИА Новости, 06.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230206/kitay-1849949435.html
Эксперты рассказали, почему китайские туристы не могут приехать в Россию
Эксперты рассказали, почему китайские туристы не могут приехать в Россию - РИА Новости, 06.02.2023
Эксперты рассказали, почему китайские туристы не могут приехать в Россию
Интерес к турам на Дальний Восток со стороны Китая есть, и решение о возобновлении безвизовых обменов может быть принято в первой декаде февраля, рассказали... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:24
2023-02-06T18:08
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 6 фев — РИА Новости. Интерес к турам на Дальний Восток со стороны Китая есть, и решение о возобновлении безвизовых обменов может быть принято в первой декаде февраля, рассказали опрошенные РИА Новости представители турбизнеса. В приморских туркомпаниях "Катюша" и "Приморавтотранс", которые до пандемии работали с гостями из Поднебесной, ждут возобновления соглашения о безвизовых обменах между КНР и Россией. Также власти заняты урегулированием вопроса о страховании путешественников. По данным агентства по туризму Приморского края, проблему удастся решить после 10 февраля. Представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма также подтвердила, что организованные тургруппы из Китая пока не могут прилететь в Россию. "Списки еще не работают для прохождения пограничного контроля. Контакты начнутся через определенное время. Насколько мы знаем, межправительственная комиссия по возобновлению работы списков о безвизовом туризме между Россией и Китаем планируется 8 февраля", — рассказала собеседница. При этом она отметила, что бизнесмены из Китая продолжают ездить в Россию, деловые визы оформляют российские консульства в КНР.В конце января в пресс-службе Министерства культуры и туризма КНР сообщали, что с 6 февраля турагентства и онлайн-компании по всему Китаю возобновят в экспериментальном режиме организацию выездных групповых туров и сервиса "авиабилет плюс отель" для граждан Китая. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в конце января сказал РИА Новости, что отечественный турбизнес готов в течение месяца наладить все процессы для приема туристов из Китая.
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туризм, новости - туризм, китай, россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Россия
13:24 06.02.2023 (обновлено: 18:08 06.02.2023)
 
Эксперты рассказали, почему китайские туристы не могут приехать в Россию

Туркомпании Приморья рассказали, почему китайские туристы пока не могут приехать в Россию

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкИностранные туристы на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге
Иностранные туристы на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 фев — РИА Новости. Интерес к турам на Дальний Восток со стороны Китая есть, и решение о возобновлении безвизовых обменов может быть принято в первой декаде февраля, рассказали опрошенные РИА Новости представители турбизнеса.
В приморских туркомпаниях "Катюша" и "Приморавтотранс", которые до пандемии работали с гостями из Поднебесной, ждут возобновления соглашения о безвизовых обменах между КНР и Россией.
Также власти заняты урегулированием вопроса о страховании путешественников. По данным агентства по туризму Приморского края, проблему удастся решить после 10 февраля.
Представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма также подтвердила, что организованные тургруппы из Китая пока не могут прилететь в Россию. "Списки еще не работают для прохождения пограничного контроля. Контакты начнутся через определенное время. Насколько мы знаем, межправительственная комиссия по возобновлению работы списков о безвизовом туризме между Россией и Китаем планируется 8 февраля", — рассказала собеседница.
При этом она отметила, что бизнесмены из Китая продолжают ездить в Россию, деловые визы оформляют российские консульства в КНР.
В конце января в пресс-службе Министерства культуры и туризма КНР сообщали, что с 6 февраля турагентства и онлайн-компании по всему Китаю возобновят в экспериментальном режиме организацию выездных групповых туров и сервиса "авиабилет плюс отель" для граждан Китая. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в конце января сказал РИА Новости, что отечественный турбизнес готов в течение месяца наладить все процессы для приема туристов из Китая.
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