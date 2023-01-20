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Туроператоры рассказали, когда наладят прием гостей из Китая - РИА Новости, 20.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230120/kitay-1846302067.html
Туроператоры рассказали, когда наладят прием гостей из Китая
Туроператоры рассказали, когда наладят прием гостей из Китая - РИА Новости, 20.01.2023
Туроператоры рассказали, когда наладят прием гостей из Китая
Российский турбизнес готов в течение месяца подготовиться к приему путешественников из Китая, сообщил РИА Новости вице-президент РСТ Дмитрий Горин."После... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:29
2023-01-20T16:29
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
китай
дмитрий горин
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский турбизнес готов в течение месяца подготовиться к приему путешественников из Китая, сообщил РИА Новости вице-президент РСТ Дмитрий Горин."После трехлетнего перерыва мы в течение месяца готовы наладить все процессы. Однако, чтобы турпоток восстановился до прежних объемов, понадобится не меньше года и ряд факторов: доступная авиаперевозка и упрощенный двусторонний визовый обмен", — сказал Горин.Он уточнил, что до пандемии Россию посещало порядка 1,5 миллиона организованных туристов из Китая.В свою очередь гендиректор China Travel Сергей Назаров рассказал агентству, что остается еще очень много нерешенных вопросов по группам из Китая. "К приему мы готовы, но китайцы пока еще не готовы к выезду. Из заявок у нас только бизнес-путешественники. У нас очень много вопросов, в том числе по авиасообщению", — подчеркнул он.Турфирмы Китая с 6 февраля 2023 года возобновят в тестовом режиме организацию выездных групповых поездок и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан страны в 20 государств, включая Россию.
https://ria.ru/20230120/kitay-1846247866.html
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новости - туризм, туризм, туристы, китай, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Дмитрий Горин, Российский союз туриндустрии (РСТ)
16:29 20.01.2023
 
Туроператоры рассказали, когда наладят прием гостей из Китая

РСТ: российский турбизнес готов в течение месяца наладить прием туристов из Китая

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкИностранные туристы на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге
Иностранные туристы на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский турбизнес готов в течение месяца подготовиться к приему путешественников из Китая, сообщил РИА Новости вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

"После трехлетнего перерыва мы в течение месяца готовы наладить все процессы. Однако, чтобы турпоток восстановился до прежних объемов, понадобится не меньше года и ряд факторов: доступная авиаперевозка и упрощенный двусторонний визовый обмен", — сказал Горин.
Он уточнил, что до пандемии Россию посещало порядка 1,5 миллиона организованных туристов из Китая.

В свою очередь гендиректор China Travel Сергей Назаров рассказал агентству, что остается еще очень много нерешенных вопросов по группам из Китая. "К приему мы готовы, но китайцы пока еще не готовы к выезду. Из заявок у нас только бизнес-путешественники. У нас очень много вопросов, в том числе по авиасообщению", — подчеркнул он.
Турфирмы Китая с 6 февраля 2023 года возобновят в тестовом режиме организацию выездных групповых поездок и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан страны в 20 государств, включая Россию.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКитайДмитрий ГоринРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
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