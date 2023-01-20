Туроператоры рассказали, когда наладят прием гостей из Китая
РСТ: российский турбизнес готов в течение месяца наладить прием туристов из Китая
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкИностранные туристы на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский турбизнес готов в течение месяца подготовиться к приему путешественников из Китая, сообщил РИА Новости вице-президент РСТ Дмитрий Горин.
"После трехлетнего перерыва мы в течение месяца готовы наладить все процессы. Однако, чтобы турпоток восстановился до прежних объемов, понадобится не меньше года и ряд факторов: доступная авиаперевозка и упрощенный двусторонний визовый обмен", — сказал Горин.
"После трехлетнего перерыва мы в течение месяца готовы наладить все процессы. Однако, чтобы турпоток восстановился до прежних объемов, понадобится не меньше года и ряд факторов: доступная авиаперевозка и упрощенный двусторонний визовый обмен", — сказал Горин.
Он уточнил, что до пандемии Россию посещало порядка 1,5 миллиона организованных туристов из Китая.
В свою очередь гендиректор China Travel Сергей Назаров рассказал агентству, что остается еще очень много нерешенных вопросов по группам из Китая. "К приему мы готовы, но китайцы пока еще не готовы к выезду. Из заявок у нас только бизнес-путешественники. У нас очень много вопросов, в том числе по авиасообщению", — подчеркнул он.
В свою очередь гендиректор China Travel Сергей Назаров рассказал агентству, что остается еще очень много нерешенных вопросов по группам из Китая. "К приему мы готовы, но китайцы пока еще не готовы к выезду. Из заявок у нас только бизнес-путешественники. У нас очень много вопросов, в том числе по авиасообщению", — подчеркнул он.
Турфирмы Китая с 6 февраля 2023 года возобновят в тестовом режиме организацию выездных групповых поездок и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан страны в 20 государств, включая Россию.