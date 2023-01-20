https://ria.ru/20230120/kitay-1846302067.html

Туроператоры рассказали, когда наладят прием гостей из Китая

Туроператоры рассказали, когда наладят прием гостей из Китая - РИА Новости, 20.01.2023

Туроператоры рассказали, когда наладят прием гостей из Китая

Российский турбизнес готов в течение месяца подготовиться к приему путешественников из Китая, сообщил РИА Новости вице-президент РСТ Дмитрий Горин."После... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T16:29

2023-01-20T16:29

2023-01-20T16:29

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

китай

дмитрий горин

российский союз туриндустрии (рст)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817167169_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_14e1316b9b8ea6ff6d45e367b113edfb.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский турбизнес готов в течение месяца подготовиться к приему путешественников из Китая, сообщил РИА Новости вице-президент РСТ Дмитрий Горин."После трехлетнего перерыва мы в течение месяца готовы наладить все процессы. Однако, чтобы турпоток восстановился до прежних объемов, понадобится не меньше года и ряд факторов: доступная авиаперевозка и упрощенный двусторонний визовый обмен", — сказал Горин.Он уточнил, что до пандемии Россию посещало порядка 1,5 миллиона организованных туристов из Китая.В свою очередь гендиректор China Travel Сергей Назаров рассказал агентству, что остается еще очень много нерешенных вопросов по группам из Китая. "К приему мы готовы, но китайцы пока еще не готовы к выезду. Из заявок у нас только бизнес-путешественники. У нас очень много вопросов, в том числе по авиасообщению", — подчеркнул он.Турфирмы Китая с 6 февраля 2023 года возобновят в тестовом режиме организацию выездных групповых поездок и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан страны в 20 государств, включая Россию.

https://ria.ru/20230120/kitay-1846247866.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, китай, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст)