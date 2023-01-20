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Китай возобновит въездной туризм в Россию - РИА Новости, 20.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230120/kitay-1846247866.html
Китай возобновит въездной туризм в Россию
Китай возобновит въездной туризм в Россию - РИА Новости, 20.01.2023
Китай возобновит въездной туризм в Россию
Китай возобновит турпоездки для организованных групп в Россию и еще 19 стран с 6 февраля, сообщает Министерство культуры и туризма КНР. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:48
2023-01-20T13:48
туризм
новости - туризм
китай
туризм
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Китай возобновит турпоездки для организованных групп в Россию и еще 19 стран с 6 февраля, сообщает Министерство культуры и туризма КНР."Турагентства и онлайн-компании по всей стране возобновляют в экспериментальном режиме организацию выездных групповых туров и сервиса "авиабилет + отель" для граждан Китая", — уточняют в пресс-службе.В список государств, помимо России, вошли Таиланд, Камбоджа, Мальдивы, Индонезия, Шри-Ланка, Малайзия, Филиппины, Сингапур, ОАЭ, Лаос, Египет, Кения, Швейцария, Южная Африка, Венгрия, Новая Зеландия, Фиджи, Аргентина и Куба.Российским же гражданам Китай туристические визы пока не выдает.
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новости - туризм, китай, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Китай, Туризм
13:48 20.01.2023
 
Китай возобновит въездной туризм в Россию

Китай возобновит туристические поездки в Россию и еще 19 стран с 6 февраля

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМужчина и мальчик в общественном парке Пекина, украшенном фонарями в честь предстоящего Лунного Нового года
Мужчина и мальчик в общественном парке Пекина, украшенном фонарями в честь предстоящего Лунного Нового года - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Китай возобновит турпоездки для организованных групп в Россию и еще 19 стран с 6 февраля, сообщает Министерство культуры и туризма КНР.
"Турагентства и онлайн-компании по всей стране возобновляют в экспериментальном режиме организацию выездных групповых туров и сервиса "авиабилет + отель" для граждан Китая", — уточняют в пресс-службе.
В список государств, помимо России, вошли Таиланд, Камбоджа, Мальдивы, Индонезия, Шри-Ланка, Малайзия, Филиппины, Сингапур, ОАЭ, Лаос, Египет, Кения, Швейцария, Южная Африка, Венгрия, Новая Зеландия, Фиджи, Аргентина и Куба.
Российским же гражданам Китай туристические визы пока не выдает.
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