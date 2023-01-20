https://ria.ru/20230120/kitay-1846247866.html

Китай возобновит въездной туризм в Россию

Китай возобновит въездной туризм в Россию - РИА Новости, 20.01.2023

Китай возобновит въездной туризм в Россию

Китай возобновит турпоездки для организованных групп в Россию и еще 19 стран с 6 февраля, сообщает Министерство культуры и туризма КНР. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:48

2023-01-20T13:48

2023-01-20T13:48

туризм

новости - туризм

китай

туризм

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Китай возобновит турпоездки для организованных групп в Россию и еще 19 стран с 6 февраля, сообщает Министерство культуры и туризма КНР."Турагентства и онлайн-компании по всей стране возобновляют в экспериментальном режиме организацию выездных групповых туров и сервиса "авиабилет + отель" для граждан Китая", — уточняют в пресс-службе.В список государств, помимо России, вошли Таиланд, Камбоджа, Мальдивы, Индонезия, Шри-Ланка, Малайзия, Филиппины, Сингапур, ОАЭ, Лаос, Египет, Кения, Швейцария, Южная Африка, Венгрия, Новая Зеландия, Фиджи, Аргентина и Куба.Российским же гражданам Китай туристические визы пока не выдает.

https://ria.ru/20230120/malayziya-1846195888.html

китай

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2023

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, китай, туризм