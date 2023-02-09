https://ria.ru/20230209/shri-lanka-1850744350.html

Российским туристам будет проще попасть на Шри-Ланку

Российским туристам будет проще попасть на Шри-Ланку - РИА Новости, 09.02.2023

Российским туристам будет проще попасть на Шри-Ланку

Российская авиакомпания Red Wings с марта увеличит количество рейсов из Москвы на Шри-Ланку, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:05

2023-02-09T11:05

2023-02-09T11:05

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings с марта увеличит количество рейсов из Москвы на Шри-Ланку, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. "Мы видим, что Шри-Ланка является востребованным и перспективным направлением. Рейсы Red Wings из Москвы в аэропорт Матталы стартовали в конце декабре с частотой два раза в неделю. С февраля мы увеличили частоту до трех в неделю. А с марта добавим еще один рейс каждые 10 дней", – сказал представитель. Посольство Шри-Ланки обсуждает с российскими авиакомпаниями увеличение числа рейсов в страну, заявила РИА Новости во вторник глава дипмиссии Джанита Лиянаге. Сейчас, как она сообщала, между Россией и Шри-Ланкой есть девять рейсов, включая и регулярные, и чартерные.

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шри-ланка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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