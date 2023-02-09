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Российским туристам будет проще попасть на Шри-Ланку - РИА Новости, 09.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230209/shri-lanka-1850744350.html
Российским туристам будет проще попасть на Шри-Ланку
Российским туристам будет проще попасть на Шри-Ланку - РИА Новости, 09.02.2023
Российским туристам будет проще попасть на Шри-Ланку
Российская авиакомпания Red Wings с марта увеличит количество рейсов из Москвы на Шри-Ланку, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:05
2023-02-09T11:05
туризм
туристы
новости - туризм
туризм
шри-ланка
джанита лиянаге
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings с марта увеличит количество рейсов из Москвы на Шри-Ланку, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. "Мы видим, что Шри-Ланка является востребованным и перспективным направлением. Рейсы Red Wings из Москвы в аэропорт Матталы стартовали в конце декабре с частотой два раза в неделю. С февраля мы увеличили частоту до трех в неделю. А с марта добавим еще один рейс каждые 10 дней", – сказал представитель. Посольство Шри-Ланки обсуждает с российскими авиакомпаниями увеличение числа рейсов в страну, заявила РИА Новости во вторник глава дипмиссии Джанита Лиянаге. Сейчас, как она сообщала, между Россией и Шри-Ланкой есть девять рейсов, включая и регулярные, и чартерные.
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туристы, новости - туризм, туризм, шри-ланка, джанита лиянаге, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, туристы, Новости - Туризм, Туризм, Шри-Ланка, Джанита Лиянаге, куда можно лететь, Отдых на море
11:05 09.02.2023
 
Российским туристам будет проще попасть на Шри-Ланку

Red Wings с марта увеличит количество рейсов на Шри-Ланку

© AP Photo / Rafiq MaqboolКоломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Rafiq Maqbool
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings с марта увеличит количество рейсов из Москвы на Шри-Ланку, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
"Мы видим, что Шри-Ланка является востребованным и перспективным направлением. Рейсы Red Wings из Москвы в аэропорт Матталы стартовали в конце декабре с частотой два раза в неделю. С февраля мы увеличили частоту до трех в неделю. А с марта добавим еще один рейс каждые 10 дней", – сказал представитель.
Посольство Шри-Ланки обсуждает с российскими авиакомпаниями увеличение числа рейсов в страну, заявила РИА Новости во вторник глава дипмиссии Джанита Лиянаге. Сейчас, как она сообщала, между Россией и Шри-Ланкой есть девять рейсов, включая и регулярные, и чартерные.
Международный аэропорт имени Бандаранаике - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 05:06Туризм
Шри-Ланка обсуждает увеличение числа авиарейсов из России
 
ТуризмтуристыНовости - ТуризмТуризмШри-ЛанкаДжанита Лиянагекуда можно лететьОтдых на море
 
 
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