https://ria.ru/20230209/shri-lanka-1850744350.html
Российским туристам будет проще попасть на Шри-Ланку
Российским туристам будет проще попасть на Шри-Ланку - РИА Новости, 09.02.2023
Российским туристам будет проще попасть на Шри-Ланку
Российская авиакомпания Red Wings с марта увеличит количество рейсов из Москвы на Шри-Ланку, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:05
2023-02-09T11:05
2023-02-09T11:05
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джанита лиянаге
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings с марта увеличит количество рейсов из Москвы на Шри-Ланку, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. "Мы видим, что Шри-Ланка является востребованным и перспективным направлением. Рейсы Red Wings из Москвы в аэропорт Матталы стартовали в конце декабре с частотой два раза в неделю. С февраля мы увеличили частоту до трех в неделю. А с марта добавим еще один рейс каждые 10 дней", – сказал представитель. Посольство Шри-Ланки обсуждает с российскими авиакомпаниями увеличение числа рейсов в страну, заявила РИА Новости во вторник глава дипмиссии Джанита Лиянаге. Сейчас, как она сообщала, между Россией и Шри-Ланкой есть девять рейсов, включая и регулярные, и чартерные.
https://ria.ru/20230207/shri-lanka-1850172225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, туристы, Новости - Туризм, Туризм, Шри-Ланка, Джанита Лиянаге, куда можно лететь, Отдых на море
Российским туристам будет проще попасть на Шри-Ланку
Red Wings с марта увеличит количество рейсов на Шри-Ланку