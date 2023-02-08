Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде горничная вернула россиянке забытые дорогие украшения - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230208/tailand-1850579549.html
В Таиланде горничная вернула россиянке забытые дорогие украшения
В Таиланде горничная вернула россиянке забытые дорогие украшения - РИА Новости, 08.02.2023
В Таиланде горничная вернула россиянке забытые дорогие украшения
Горничная тайского отеля вернула российской туристке бриллиантовые серьги стоимостью свыше двух тысяч долларов, сообщает Thaiger. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:57
2023-02-08T16:57
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
отели
гостиницы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155909/43/1559094387_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_71ec580811ade808010c4ca57f66ac27.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Горничная тайского отеля вернула российской туристке бриллиантовые серьги стоимостью свыше двух тысяч долларов, сообщает Thaiger. По данным издания, хозяйка заявила о пропаже украшений в туристическую полицию острова Самуи спустя неделю после того, как потеряла их в гостинице. Когда стражи порядка прибыли на место, оказалось, что серьги все это время хранились на ресепшн. "Сотрудники отеля рассказали, что украшение обнаружила горничная. По их словам, гостиница безуспешно пыталась связаться с туристкой в течение недели", — отмечает издание. Горничная отказалась принять какое-либо вознаграждение за возвращение сережек. "Репутация Таиланда как гостеприимной страны гораздо важнее, особенно с учетом того, что в последнее время о нас было много негатива в прессе", — приводит слова сотрудницы отеля издание.
https://ria.ru/20230208/tailand-1850539436.html
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155909/43/1559094387_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_edde7aa7df9a00418387d1f51544fcc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, таиланд, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Отели, Гостиницы
16:57 08.02.2023
 
В Таиланде горничная вернула россиянке забытые дорогие украшения

В Таиланде горничная вернула россиянке серьги с бриллиантами стоимостью 148 тысяч рублей

© Фото : Александр АндреевОтель Ле меридиан Пхукет Бич Резорт
Отель Ле меридиан Пхукет Бич Резорт - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Горничная тайского отеля вернула российской туристке бриллиантовые серьги стоимостью свыше двух тысяч долларов, сообщает Thaiger.
По данным издания, хозяйка заявила о пропаже украшений в туристическую полицию острова Самуи спустя неделю после того, как потеряла их в гостинице. Когда стражи порядка прибыли на место, оказалось, что серьги все это время хранились на ресепшн.
"Сотрудники отеля рассказали, что украшение обнаружила горничная. По их словам, гостиница безуспешно пыталась связаться с туристкой в течение недели", — отмечает издание.
Горничная отказалась принять какое-либо вознаграждение за возвращение сережек.
"Репутация Таиланда как гостеприимной страны гораздо важнее, особенно с учетом того, что в последнее время о нас было много негатива в прессе", — приводит слова сотрудницы отеля издание.
Симиланские острова, Таиланд - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
15:06Туризм
В Таиланде владелица турфирмы напала на клиентку из Китая с ножом
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТаиландОтелиГостиницы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала