https://ria.ru/20230208/tailand-1850579549.html

В Таиланде горничная вернула россиянке забытые дорогие украшения

В Таиланде горничная вернула россиянке забытые дорогие украшения - РИА Новости, 08.02.2023

В Таиланде горничная вернула россиянке забытые дорогие украшения

Горничная тайского отеля вернула российской туристке бриллиантовые серьги стоимостью свыше двух тысяч долларов, сообщает Thaiger. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:57

2023-02-08T16:57

2023-02-08T16:57

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Горничная тайского отеля вернула российской туристке бриллиантовые серьги стоимостью свыше двух тысяч долларов, сообщает Thaiger. По данным издания, хозяйка заявила о пропаже украшений в туристическую полицию острова Самуи спустя неделю после того, как потеряла их в гостинице. Когда стражи порядка прибыли на место, оказалось, что серьги все это время хранились на ресепшн. "Сотрудники отеля рассказали, что украшение обнаружила горничная. По их словам, гостиница безуспешно пыталась связаться с туристкой в течение недели", — отмечает издание. Горничная отказалась принять какое-либо вознаграждение за возвращение сережек. "Репутация Таиланда как гостеприимной страны гораздо важнее, особенно с учетом того, что в последнее время о нас было много негатива в прессе", — приводит слова сотрудницы отеля издание.

https://ria.ru/20230208/tailand-1850539436.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, таиланд, отели, гостиницы