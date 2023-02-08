https://ria.ru/20230208/tailand-1850579549.html
В Таиланде горничная вернула россиянке забытые дорогие украшения
В Таиланде горничная вернула россиянке забытые дорогие украшения - РИА Новости, 08.02.2023
В Таиланде горничная вернула россиянке забытые дорогие украшения
Горничная тайского отеля вернула российской туристке бриллиантовые серьги стоимостью свыше двух тысяч долларов, сообщает Thaiger. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:57
2023-02-08T16:57
2023-02-08T16:57
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Горничная тайского отеля вернула российской туристке бриллиантовые серьги стоимостью свыше двух тысяч долларов, сообщает Thaiger. По данным издания, хозяйка заявила о пропаже украшений в туристическую полицию острова Самуи спустя неделю после того, как потеряла их в гостинице. Когда стражи порядка прибыли на место, оказалось, что серьги все это время хранились на ресепшн. "Сотрудники отеля рассказали, что украшение обнаружила горничная. По их словам, гостиница безуспешно пыталась связаться с туристкой в течение недели", — отмечает издание. Горничная отказалась принять какое-либо вознаграждение за возвращение сережек. "Репутация Таиланда как гостеприимной страны гораздо важнее, особенно с учетом того, что в последнее время о нас было много негатива в прессе", — приводит слова сотрудницы отеля издание.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, таиланд, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Отели, Гостиницы
В Таиланде горничная вернула россиянке забытые дорогие украшения
В Таиланде горничная вернула россиянке серьги с бриллиантами стоимостью 148 тысяч рублей
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Горничная тайского отеля вернула российской туристке бриллиантовые серьги стоимостью свыше двух тысяч долларов, сообщает
Thaiger.
По данным издания, хозяйка заявила о пропаже украшений в туристическую полицию острова Самуи спустя неделю после того, как потеряла их в гостинице. Когда стражи порядка прибыли на место, оказалось, что серьги все это время хранились на ресепшн.
"Сотрудники отеля рассказали, что украшение обнаружила горничная. По их словам, гостиница безуспешно пыталась связаться с туристкой в течение недели", — отмечает издание.
Горничная отказалась принять какое-либо вознаграждение за возвращение сережек.
"Репутация Таиланда как гостеприимной страны гораздо важнее, особенно с учетом того, что в последнее время о нас было много негатива в прессе", — приводит слова сотрудницы отеля издание.