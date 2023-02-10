https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851241202.html

Число жертв землетрясений в Турции возросло до 19 388 человек

Число жертв землетрясений в Турции возросло до 19 388 человек - РИА Новости, 10.02.2023

Число жертв землетрясений в Турции возросло до 19 388 человек

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 19 388, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге в Малатье. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T17:24

2023-02-10T17:24

2023-02-10T17:47

в мире

сильное землетрясение в турции и сирии

турция

реджеп тайип эрдоган

землетрясение

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СТАМБУЛ, 10 фев — РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 19 388, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге в Малатье.По словам Эрдогана, всего в ликвидации последствий катастрофы с учетом прибывших из других стран команд заняты более 141 тысячи человек.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам главы государства, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни.В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию — провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.

турция

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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