https://ria.ru/20230209/subsidirovanie-1850963575.html

Власти продолжат субсидирование авиабилетов для льготных категорий граждан

Власти продолжат субсидирование авиабилетов для льготных категорий граждан - РИА Новости, 09.02.2023

Власти продолжат субсидирование авиабилетов для льготных категорий граждан

Власти РФ продолжат субсидирование авиабилетов для льготных категорий граждан, заявил президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю 100-летия... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T19:41

2023-02-09T19:41

2023-02-09T19:54

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владимир путин

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Власти РФ продолжат субсидирование авиабилетов для льготных категорий граждан, заявил президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю 100-летия отечественной гражданской авиации."Для поддержки авиакомпаний с использованием средств фонда национального благосостояния начинает действовать механизм льготного лизинга отечественных воздушных судов. Это повысит экономическую эффективность эксплуатации самолетов, что в итоге должно позитивно повлиять на доступность авиаперевозок. И, конечно, продолжим субсидировать авиабилеты по социально значимым маршрутам: для пенсионеров, студентов, инвалидов, многодетных родителей", - сказал Путин.По его словам, в этом году более чем вдвое увеличено бюджетное финансирование на развитие санитарной авиации для отдаленных мест. "А это значит, что медицинская помощь будет оказываться быстрее и качественнее", - добавил президент.

https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850541437.html

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