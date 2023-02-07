https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850248882.html

Туроператоры не фиксируют отказов от поездок в Турцию из-за землетрясения

Туроператоры не фиксируют отказов от поездок в Турцию из-за землетрясения - РИА Новости, 07.02.2023

Туроператоры не фиксируют отказов от поездок в Турцию из-за землетрясения

Путешественники не отказываются от поездок в Турцию из-за произошедшего там землетрясения, сообщили РИА Новости туроператоры. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:59

2023-02-07T12:59

2023-02-07T13:01

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новости - туризм

турция

анталья (провинция)

стамбул

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Путешественники не отказываются от поездок в Турцию из-за произошедшего там землетрясения, сообщили РИА Новости туроператоры.Сокращения объема бронирований не наблюдается, аннуляции путевок носят единичный характер, рассказали в пресс-службе Tez Tour. По словам принимающей стороны в Турции, "подземные толчки в курортных регионах Анталии не были замечены". Клиенты продолжают отдыхать в забронированных отелях на побережье, все экскурсионные программы состоятся по плановому расписанию, добавил представитель туроператора.В Pac Group также подтвердили, что их туристы от поездок не отказываются. "У нас нет путешественников, оказавшихся в эпицентре, а Стамбул и Анталью, где отдыхают клиенты, данные события не затронули", — пояснили в пресс-службе. С просьбой о досрочном возвращении домой туристы не обращались."Зимой заезды по экскурсионным турам в юго-восточную часть страны, в Месопотамию, не проводятся. Все клиенты прибывают в провинцию Анталья или в Стамбул", — отметили в пресс-службе "Интуриста". Зимой там отдыхающие в основном выбирают отели категории четыре и пять звезд с хорошим спа и подогреваемыми бассейнами, это качественные капитальные постройки. "Жалоб на последствия афтершока мы не получали", — добавила представитель компании.В "Интуристе, отмечают, что "бронирования туров в Турцию были и вчера, и сегодня. Полагаем, что через несколько дней среднесуточные объемы восстановятся".Представитель сервиса "Слетать.ру" говорит, что небольшое снижение спроса на поездки в Турцию есть, но это кратковременная тенденция. Эксперты заметили к концу дня 6 февраля снижение интереса к направлению на девять процентов, утром 7 февраля на фоне трагических новостей этот показатель снова чуть снизился.Также участники рынка считают, что намерения гостиниц предоставить пострадавшим часть номерного фонда на турпотоке в страну не отразится. Сейчас низкий сезон, и загрузка объектов размещения не так высока, как летом, пояснили в "Слетать.ру"."Власти, отели Турции поступили очень по-человечески. Хотя это норма при трагедии такого масштаба", — прокомментировала в телеграм-канале инициативу представителей гостиничного бизнеса Антальи гендиректор компании MAYEL Travel Майя Котляр. Жителям, оставшихся без домов, выделят 15 тысяч номеров в гостиницах Антальи.

https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850203810.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, турция, анталья (провинция), стамбул, сильное землетрясение в турции и сирии