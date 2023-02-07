https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850248882.html
Туроператоры не фиксируют отказов от поездок в Турцию из-за землетрясения
Туроператоры не фиксируют отказов от поездок в Турцию из-за землетрясения - РИА Новости, 07.02.2023
Туроператоры не фиксируют отказов от поездок в Турцию из-за землетрясения
Путешественники не отказываются от поездок в Турцию из-за произошедшего там землетрясения, сообщили РИА Новости туроператоры. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:59
2023-02-07T12:59
2023-02-07T13:01
туризм
туризм
новости - туризм
турция
анталья (провинция)
стамбул
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Путешественники не отказываются от поездок в Турцию из-за произошедшего там землетрясения, сообщили РИА Новости туроператоры.Сокращения объема бронирований не наблюдается, аннуляции путевок носят единичный характер, рассказали в пресс-службе Tez Tour. По словам принимающей стороны в Турции, "подземные толчки в курортных регионах Анталии не были замечены". Клиенты продолжают отдыхать в забронированных отелях на побережье, все экскурсионные программы состоятся по плановому расписанию, добавил представитель туроператора.В Pac Group также подтвердили, что их туристы от поездок не отказываются. "У нас нет путешественников, оказавшихся в эпицентре, а Стамбул и Анталью, где отдыхают клиенты, данные события не затронули", — пояснили в пресс-службе. С просьбой о досрочном возвращении домой туристы не обращались."Зимой заезды по экскурсионным турам в юго-восточную часть страны, в Месопотамию, не проводятся. Все клиенты прибывают в провинцию Анталья или в Стамбул", — отметили в пресс-службе "Интуриста". Зимой там отдыхающие в основном выбирают отели категории четыре и пять звезд с хорошим спа и подогреваемыми бассейнами, это качественные капитальные постройки. "Жалоб на последствия афтершока мы не получали", — добавила представитель компании.В "Интуристе, отмечают, что "бронирования туров в Турцию были и вчера, и сегодня. Полагаем, что через несколько дней среднесуточные объемы восстановятся".Представитель сервиса "Слетать.ру" говорит, что небольшое снижение спроса на поездки в Турцию есть, но это кратковременная тенденция. Эксперты заметили к концу дня 6 февраля снижение интереса к направлению на девять процентов, утром 7 февраля на фоне трагических новостей этот показатель снова чуть снизился.Также участники рынка считают, что намерения гостиниц предоставить пострадавшим часть номерного фонда на турпотоке в страну не отразится. Сейчас низкий сезон, и загрузка объектов размещения не так высока, как летом, пояснили в "Слетать.ру"."Власти, отели Турции поступили очень по-человечески. Хотя это норма при трагедии такого масштаба", — прокомментировала в телеграм-канале инициативу представителей гостиничного бизнеса Антальи гендиректор компании MAYEL Travel Майя Котляр. Жителям, оставшихся без домов, выделят 15 тысяч номеров в гостиницах Антальи.
https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850203810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, анталья (провинция), стамбул, сильное землетрясение в турции и сирии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Анталья (провинция), Стамбул, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
12:59 07.02.2023 (обновлено: 13:01 07.02.2023)
Туроператоры не фиксируют отказов от поездок в Турцию из-за землетрясения
Туроператоры не фиксируют жалоб и отказов от поездок в Турцию из-за землетрясения
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Путешественники не отказываются от поездок в Турцию из-за произошедшего там землетрясения, сообщили РИА Новости туроператоры.
Сокращения объема бронирований не наблюдается, аннуляции путевок носят единичный характер, рассказали в пресс-службе Tez Tour
. По словам принимающей стороны в Турции, "подземные толчки в курортных регионах Анталии
не были замечены". Клиенты продолжают отдыхать в забронированных отелях на побережье, все экскурсионные программы состоятся по плановому расписанию, добавил представитель туроператора.
В Pac Group также подтвердили, что их туристы от поездок не отказываются. "У нас нет путешественников, оказавшихся в эпицентре, а Стамбул
и Анталью
, где отдыхают клиенты, данные события не затронули", — пояснили в пресс-службе. С просьбой о досрочном возвращении домой туристы не обращались.
"Зимой заезды по экскурсионным турам в юго-восточную часть страны, в Месопотамию, не проводятся. Все клиенты прибывают в провинцию Анталья или в Стамбул", — отметили в пресс-службе "Интуриста
". Зимой там отдыхающие в основном выбирают отели категории четыре и пять звезд с хорошим спа и подогреваемыми бассейнами, это качественные капитальные постройки. "Жалоб на последствия афтершока мы не получали", — добавила представитель компании.
В "Интуристе, отмечают, что "бронирования туров в Турцию были и вчера, и сегодня. Полагаем, что через несколько дней среднесуточные объемы восстановятся".
Представитель сервиса "Слетать.ру" говорит, что небольшое снижение спроса на поездки в Турцию есть, но это кратковременная тенденция. Эксперты заметили к концу дня 6 февраля снижение интереса к направлению на девять процентов, утром 7 февраля на фоне трагических новостей этот показатель снова чуть снизился.
Также участники рынка считают, что намерения гостиниц предоставить
пострадавшим часть номерного фонда на турпотоке в страну не отразится. Сейчас низкий сезон, и загрузка объектов размещения не так высока, как летом, пояснили в "Слетать.ру".
"Власти, отели Турции поступили очень по-человечески. Хотя это норма при трагедии такого масштаба", — прокомментировала в телеграм-канале инициативу представителей гостиничного бизнеса Антальи гендиректор компании MAYEL Travel Майя Котляр. Жителям, оставшихся без домов, выделят 15 тысяч номеров в гостиницах Антальи.