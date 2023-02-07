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Отельеры Антальи бесплатно выделят номера для пострадавших от землетрясения - РИА Новости, 07.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850203810.html
Отельеры Антальи бесплатно выделят номера для пострадавших от землетрясения
Отельеры Антальи бесплатно выделят номера для пострадавших от землетрясения - РИА Новости, 07.02.2023
Отельеры Антальи бесплатно выделят номера для пострадавших от землетрясения
В Турции отельеры готовы бесплатно размещать пострадавших от землетрясения в гостиницах Антальи, сообщает Turizm Guncel. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:48
2023-02-07T10:48
туризм
туризм
новости - туризм
анталья (провинция)
турция
отели
гостиницы
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Турции отельеры готовы бесплатно размещать пострадавших от землетрясения в гостиницах Антальи, сообщает Turizm Guncel.Средиземноморская ассоциация туристических отельеров и операторов (AKTOB) объявила, что выделит 15 тысяч номеров пострадавшим от землетрясения.Сейчас в списке уже 222 отеля и 1025 свободных комнат. Информация о них размещена на специальном сайте. Цифры постоянно растут.Турбизнес активно присоединяется к программе. В среднем каждый отель резервирует по пять-десять номеров. Желающим заселиться необходимо самостоятельно связаться по контактам, указанным на портале.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850149387.html
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туризм, новости - туризм, анталья (провинция), турция, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Турция, Отели, Гостиницы
10:48 07.02.2023
 
Отельеры Антальи бесплатно выделят номера для пострадавших от землетрясения

Отельеры Антальи бесплатно выделят 15 тысяч номеров для пострадавших от землетрясения

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаТурецкая Анталья
Турецкая Анталья - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Турции отельеры готовы бесплатно размещать пострадавших от землетрясения в гостиницах Антальи, сообщает Turizm Guncel.
Средиземноморская ассоциация туристических отельеров и операторов (AKTOB) объявила, что выделит 15 тысяч номеров пострадавшим от землетрясения.
Сейчас в списке уже 222 отеля и 1025 свободных комнат. Информация о них размещена на специальном сайте. Цифры постоянно растут.
Турбизнес активно присоединяется к программе. В среднем каждый отель резервирует по пять-десять номеров. Желающим заселиться необходимо самостоятельно связаться по контактам, указанным на портале.
Последствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмАнталья (провинция)ТурцияОтелиГостиницы
 
 
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