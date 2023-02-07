https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850203810.html
Отельеры Антальи бесплатно выделят номера для пострадавших от землетрясения
Отельеры Антальи бесплатно выделят номера для пострадавших от землетрясения - РИА Новости, 07.02.2023
Отельеры Антальи бесплатно выделят номера для пострадавших от землетрясения
В Турции отельеры готовы бесплатно размещать пострадавших от землетрясения в гостиницах Антальи, сообщает Turizm Guncel. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:48
2023-02-07T10:48
2023-02-07T10:48
туризм
туризм
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анталья (провинция)
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Турции отельеры готовы бесплатно размещать пострадавших от землетрясения в гостиницах Антальи, сообщает Turizm Guncel.Средиземноморская ассоциация туристических отельеров и операторов (AKTOB) объявила, что выделит 15 тысяч номеров пострадавшим от землетрясения.Сейчас в списке уже 222 отеля и 1025 свободных комнат. Информация о них размещена на специальном сайте. Цифры постоянно растут.Турбизнес активно присоединяется к программе. В среднем каждый отель резервирует по пять-десять номеров. Желающим заселиться необходимо самостоятельно связаться по контактам, указанным на портале.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850149387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, анталья (провинция), турция, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Турция, Отели, Гостиницы
Отельеры Антальи бесплатно выделят номера для пострадавших от землетрясения
Отельеры Антальи бесплатно выделят 15 тысяч номеров для пострадавших от землетрясения