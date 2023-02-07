https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850203810.html

Отельеры Антальи бесплатно выделят номера для пострадавших от землетрясения

Отельеры Антальи бесплатно выделят номера для пострадавших от землетрясения - РИА Новости, 07.02.2023

Отельеры Антальи бесплатно выделят номера для пострадавших от землетрясения

В Турции отельеры готовы бесплатно размещать пострадавших от землетрясения в гостиницах Антальи, сообщает Turizm Guncel. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T10:48

2023-02-07T10:48

2023-02-07T10:48

туризм

туризм

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анталья (провинция)

турция

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Турции отельеры готовы бесплатно размещать пострадавших от землетрясения в гостиницах Антальи, сообщает Turizm Guncel.Средиземноморская ассоциация туристических отельеров и операторов (AKTOB) объявила, что выделит 15 тысяч номеров пострадавшим от землетрясения.Сейчас в списке уже 222 отеля и 1025 свободных комнат. Информация о них размещена на специальном сайте. Цифры постоянно растут.Турбизнес активно присоединяется к программе. В среднем каждый отель резервирует по пять-десять номеров. Желающим заселиться необходимо самостоятельно связаться по контактам, указанным на портале.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850149387.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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