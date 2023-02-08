https://ria.ru/20230208/sochi-1850504445.html

Аэропорт Сочи получит новый пассажирский терминал

Аэропорт Сочи получит новый пассажирский терминал - РИА Новости, 08.02.2023

Аэропорт Сочи получит новый пассажирский терминал

В аэропорту Сочи в 2024 году планируют начать строительство нового терминала, а также увеличить количество мест для стоянки самолетов. Об этом сообщил... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:37

2023-02-08T11:37

2023-02-08T12:22

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В аэропорту Сочи в 2024 году планируют начать строительство нового терминала, а также увеличить количество мест для стоянки самолетов. Об этом сообщил управляющий директор аэропорта Алексей Комаров в ходе выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS в Москве.Там продемонстрировали проект развития аэровокзального комплекса до 2027 года.Реконструкция обойдется около 20 миллиардов рублей, администрация рассчитывает на господдержку.После завершения работ аэропорт сможет обслуживать до 20 миллионов пассажиров в год. Для сравнения – в 2022 авиагавань приняла 13 миллионов человек. Последние работы по модернизации аэропорта проводили при подготовке к Олимпиаде в 2014 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20230117/sochi-1845435173.html

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новости - туризм, сочи, туризм