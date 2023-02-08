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Аэропорт Сочи получит новый пассажирский терминал - РИА Новости, 08.02.2023
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Туризм
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Аэропорт Сочи получит новый пассажирский терминал
Аэропорт Сочи получит новый пассажирский терминал - РИА Новости, 08.02.2023
Аэропорт Сочи получит новый пассажирский терминал
В аэропорту Сочи в 2024 году планируют начать строительство нового терминала, а также увеличить количество мест для стоянки самолетов. Об этом сообщил... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:37
2023-02-08T12:22
туризм
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сочи
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В аэропорту Сочи в 2024 году планируют начать строительство нового терминала, а также увеличить количество мест для стоянки самолетов. Об этом сообщил управляющий директор аэропорта Алексей Комаров в ходе выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS в Москве.Там продемонстрировали проект развития аэровокзального комплекса до 2027 года.Реконструкция обойдется около 20 миллиардов рублей, администрация рассчитывает на господдержку.После завершения работ аэропорт сможет обслуживать до 20 миллионов пассажиров в год. Для сравнения – в 2022 авиагавань приняла 13 миллионов человек. Последние работы по модернизации аэропорта проводили при подготовке к Олимпиаде в 2014 году.
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Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Туризм
11:37 08.02.2023 (обновлено: 12:22 08.02.2023)
 
Аэропорт Сочи получит новый пассажирский терминал

В аэропорту Сочи в 2024 году планируют начать строительство нового терминала

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В аэропорту Сочи в 2024 году планируют начать строительство нового терминала, а также увеличить количество мест для стоянки самолетов. Об этом сообщил управляющий директор аэропорта Алексей Комаров в ходе выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS в Москве.
Там продемонстрировали проект развития аэровокзального комплекса до 2027 года.
Реконструкция обойдется около 20 миллиардов рублей, администрация рассчитывает на господдержку.
После завершения работ аэропорт сможет обслуживать до 20 миллионов пассажиров в год. Для сравнения – в 2022 авиагавань приняла 13 миллионов человек. Последние работы по модернизации аэропорта проводили при подготовке к Олимпиаде в 2014 году.
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