https://ria.ru/20230206/kitay-1849950258.html

Китай возобновляет групповые туристические поездки в Россию

Китай возобновляет групповые туристические поездки в Россию - РИА Новости, 06.02.2023

Китай возобновляет групповые туристические поездки в Россию

Китай с 6 февраля возобновил туристические поездки для организованных групп в Россию и еще 19 стран. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:18

2023-02-06T10:18

2023-02-06T18:11

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Китай с 6 февраля возобновил туристические поездки для организованных групп в Россию и еще 19 стран. В конце января в пресс-службе министерства культуры и туризма КНР сообщили, что с 6 февраля турагентства и онлайн-компании по всему Китаю возобновят в экспериментальном режиме организацию выездных групповых туров и сервиса "авиабилет + отель" для граждан Поднебесной. Вице-президент РСТ Дмитрий Горин в конце января сказал РИА Новости, что отечественный турбизнес готов в течение месяца наладить все процессы по приему туристов из Китая. Однако, по его словам, для возвращения допандемийных показателей, когда в РФ из КНР приезжало в год около 1,5 миллиона гостей, понадобится не меньше года, а также доступная авиаперевозка и упрощенный двусторонний визовый обмен. В свою очередь туроператоры России сообщали агентству, что уже готовы к приему туристов из Китая и сформировали программы. Так, в "Интуристе" рассказали, что бронирование туров на весну и лето со стороны путешественников из Китая идет полным ходом. На массовый туристический поток из Поднебесной в Россию при благоприятных обстоятельствах в компании надеются в конце марта или начале апреля. При этом туристическое сообщество РФ ждет решения по возобновлению межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических поездках, по которому на взаимной основе в страны смогут въезжать группы от пяти путешественников. "Без этого массовый турпоток не восстановится. А сейчас пока будут индивидуальные посещения", — уточнили в "Интуристе". Это соглашение правительство России приостановило в январе 2020 года в связи с коронавирусом. Глава агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский сообщал, что утверждение соглашения ориентировочно запланировано на 8 февраля.По данным участников рынка, российским гражданам Китай турвизы пока не выдает. Китай с 8 января в рамках смягчения противоэпидемиологических мер и отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.

https://ria.ru/20191111/1560637852.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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