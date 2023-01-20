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Российский туроператор рассказал, когда ожидает путешественников из Китая - РИА Новости, 20.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230120/turisty-1846273916.html
Российский туроператор рассказал, когда ожидает путешественников из Китая
Российский туроператор рассказал, когда ожидает путешественников из Китая - РИА Новости, 20.01.2023
Российский туроператор рассказал, когда ожидает путешественников из Китая
Массовый туристический поток из Китая в Россию при благоприятных обстоятельствах ожидается в конце марта-начале апреля, "Интурист" готов к встрече туристических РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:48
2023-01-20T14:48
туризм
новости - туризм
интурист
китай
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Массовый туристический поток из Китая в Россию при благоприятных обстоятельствах ожидается в конце марта-начале апреля, "Интурист" готов к встрече туристических групп из Поднебесной, уже сформированы программы, бронирование туров на весну и лето идет полным ходом, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора. Турфирмы Китая с 6 февраля 2023 года возобновят в тестовом режиме организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая в 20 стран, включая Россию, сообщило ранее в пятницу министерство культуры и туризма Китая. "Массовый турпоток из Китая, при благоприятных обстоятельствах, ждем в конце марта- начале апреля", - сообщили в "Интуристе". При этом в компании подчеркнули, что на сегодняшний день пока не решен вопрос с выдачей туристических виз и безвизовым обменом. И без их решения о полноценном туризме говорить не приходится. В туроператоре уточнили, что готовы к встрече туристов из Китая. "Мы в полной боевой готовности: программы сверстаны, все обслуживающие структуры туроператора готовы к приему туристических групп. Мы уже получили большое количество заказов и предварительных бронирований от групп из Китая на посещение Москвы и Санкт-Петербурга. Работаем над тем, чтобы увеличить турпоток и с нетерпением ждем возвращения китайских туристов. Даже начали уже готовить стойки в аэропортах", - рассказали в компании. Там также добавили, что до пандемии в "Интуристе" путешественники из Китая составляли более 50% от общего объема обслуживаемых в году иностранных туристов. В основном гости интересовались групповыми турами в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Владивосток, Казань, на Байкал и Камчатку. Китай с 8 января в рамках смягчения антиковидных мер полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. Государственное управление по делам миграции КНР ранее сообщало, что с 8 января скорректировало меры миграционной политики, в том числе возобновился прием заявлений граждан КНР на получение паспортов для поездок за границу с целью туризма или посещения друзей, а также выдача разрешений на въезд и выезд из Китая и оформление пропусков на въезд и выезд из пограничных зон страны.
https://ria.ru/20230119/gonkong-1845887247.html
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новости - туризм, интурист, китай, россия
Туризм, Новости - Туризм, Интурист, Китай, Россия
14:48 20.01.2023
 
Российский туроператор рассказал, когда ожидает путешественников из Китая

"Интурист" ожидает массовый приток путешественников из Китая в конце марта — начале апреля

© РИА Новости / Максим БлиновТуристы на Красной площади
Туристы на Красной площади - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Туристы на Красной площади. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Массовый туристический поток из Китая в Россию при благоприятных обстоятельствах ожидается в конце марта-начале апреля, "Интурист" готов к встрече туристических групп из Поднебесной, уже сформированы программы, бронирование туров на весну и лето идет полным ходом, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора.
Турфирмы Китая с 6 февраля 2023 года возобновят в тестовом режиме организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая в 20 стран, включая Россию, сообщило ранее в пятницу министерство культуры и туризма Китая.
"Массовый турпоток из Китая, при благоприятных обстоятельствах, ждем в конце марта- начале апреля", - сообщили в "Интуристе". При этом в компании подчеркнули, что на сегодняшний день пока не решен вопрос с выдачей туристических виз и безвизовым обменом. И без их решения о полноценном туризме говорить не приходится.
В туроператоре уточнили, что готовы к встрече туристов из Китая. "Мы в полной боевой готовности: программы сверстаны, все обслуживающие структуры туроператора готовы к приему туристических групп. Мы уже получили большое количество заказов и предварительных бронирований от групп из Китая на посещение Москвы и Санкт-Петербурга. Работаем над тем, чтобы увеличить турпоток и с нетерпением ждем возвращения китайских туристов. Даже начали уже готовить стойки в аэропортах", - рассказали в компании.
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Там также добавили, что до пандемии в "Интуристе" путешественники из Китая составляли более 50% от общего объема обслуживаемых в году иностранных туристов. В основном гости интересовались групповыми турами в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Владивосток, Казань, на Байкал и Камчатку.
Китай с 8 января в рамках смягчения антиковидных мер полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. Государственное управление по делам миграции КНР ранее сообщало, что с 8 января скорректировало меры миграционной политики, в том числе возобновился прием заявлений граждан КНР на получение паспортов для поездок за границу с целью туризма или посещения друзей, а также выдача разрешений на въезд и выезд из Китая и оформление пропусков на въезд и выезд из пограничных зон страны.
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