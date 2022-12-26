Рейтинг@Mail.ru
В Китае назвали дату открытия границ для туристов - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221226/kitay-1841472407.html
В Китае назвали дату открытия границ для туристов
В Китае назвали дату открытия границ для туристов - РИА Новости, 26.12.2022
В Китае назвали дату открытия границ для туристов
Власти Китая намерены открыть границы и отказаться от карантина с 8 января, сообщает South China morning post. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T17:44
2022-12-26T20:20
туризм
туризм
новости - туризм
китай
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837017657_0:165:3071:1892_1920x0_80_0_0_08fa1dce24f3f4fa1b70267fc460f142.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Власти Китая намерены открыть границы и отказаться от карантина с 8 января, сообщает South China morning post.Издание пишет, что три источника в органах здравоохранения и больницах провинции Гуандун, Фуцзянь и Цзянсу заявили, что Национальная комиссия здравоохранения уведомила их о смягчении антиковидных правил. Это решение является важным шагом на пути к отказу от трехлетних ограничений и переходу к жизни с вирусом.В 2020 году COVID-19 был объявлен инфекционным заболеванием категории А – столь же опасным, как бубонная чума и холера. За этим последовали жесткие ограничения – карантин инфицированных и контактировавших с ними, запрет на свободное передвижения граждан.Распространенный сейчас штамм "омикрон" менее смертоносен, чем тот, что вызывал пневмонию. Потому заболевание планируется перевести в категорию Б. Это означает, что Covid-19 требует только "необходимого лечения и мер по сдерживанию распространения". Строгие меры контроля, включая обязательный карантин для путешественников, прибывающих в Китай, должны быть отменены.
https://ria.ru/20221223/kitay-1840775858.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837017657_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_87c4aa87c50374ecbea4d554bf9f88ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, китай, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Коронавирус COVID-19
17:44 26.12.2022 (обновлено: 20:20 26.12.2022)
 
В Китае назвали дату открытия границ для туристов

SCMP: власти Китая планируют открыть границу для туристов и отменить карантин с 8 января

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкРайон Пудун в Шанхае
Район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Район Пудун в Шанхае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Власти Китая намерены открыть границы и отказаться от карантина с 8 января, сообщает South China morning post.
Издание пишет, что три источника в органах здравоохранения и больницах провинции Гуандун, Фуцзянь и Цзянсу заявили, что Национальная комиссия здравоохранения уведомила их о смягчении антиковидных правил. Это решение является важным шагом на пути к отказу от трехлетних ограничений и переходу к жизни с вирусом.
В 2020 году COVID-19 был объявлен инфекционным заболеванием категории А – столь же опасным, как бубонная чума и холера. За этим последовали жесткие ограничения – карантин инфицированных и контактировавших с ними, запрет на свободное передвижения граждан.
Распространенный сейчас штамм "омикрон" менее смертоносен, чем тот, что вызывал пневмонию. Потому заболевание планируется перевести в категорию Б. Это означает, что Covid-19 требует только "необходимого лечения и мер по сдерживанию распространения". Строгие меры контроля, включая обязательный карантин для путешественников, прибывающих в Китай, должны быть отменены.
Мужчина на пешеходной улице в туристическом квартале в районе Ханькоу в Ухане - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 14:03Туризм
Китай планирует смягчить карантинные требования для туристов
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКитайКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала