https://ria.ru/20221226/kitay-1841472407.html

В Китае назвали дату открытия границ для туристов

В Китае назвали дату открытия границ для туристов - РИА Новости, 26.12.2022

В Китае назвали дату открытия границ для туристов

Власти Китая намерены открыть границы и отказаться от карантина с 8 января, сообщает South China morning post. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T17:44

2022-12-26T17:44

2022-12-26T20:20

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Власти Китая намерены открыть границы и отказаться от карантина с 8 января, сообщает South China morning post.Издание пишет, что три источника в органах здравоохранения и больницах провинции Гуандун, Фуцзянь и Цзянсу заявили, что Национальная комиссия здравоохранения уведомила их о смягчении антиковидных правил. Это решение является важным шагом на пути к отказу от трехлетних ограничений и переходу к жизни с вирусом.В 2020 году COVID-19 был объявлен инфекционным заболеванием категории А – столь же опасным, как бубонная чума и холера. За этим последовали жесткие ограничения – карантин инфицированных и контактировавших с ними, запрет на свободное передвижения граждан.Распространенный сейчас штамм "омикрон" менее смертоносен, чем тот, что вызывал пневмонию. Потому заболевание планируется перевести в категорию Б. Это означает, что Covid-19 требует только "необходимого лечения и мер по сдерживанию распространения". Строгие меры контроля, включая обязательный карантин для путешественников, прибывающих в Китай, должны быть отменены.

https://ria.ru/20221223/kitay-1840775858.html

китай

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, китай, коронавирус covid-19