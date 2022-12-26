17:44 26.12.2022 (обновлено: 20:20 26.12.2022)
В Китае назвали дату открытия границ для туристов
SCMP: власти Китая планируют открыть границу для туристов и отменить карантин с 8 января
Район Пудун в Шанхае. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Власти Китая намерены открыть границы и отказаться от карантина с 8 января, сообщает South China morning post.
Издание пишет, что три источника в органах здравоохранения и больницах провинции Гуандун, Фуцзянь и Цзянсу заявили, что Национальная комиссия здравоохранения уведомила их о смягчении антиковидных правил. Это решение является важным шагом на пути к отказу от трехлетних ограничений и переходу к жизни с вирусом.
В 2020 году COVID-19 был объявлен инфекционным заболеванием категории А – столь же опасным, как бубонная чума и холера. За этим последовали жесткие ограничения – карантин инфицированных и контактировавших с ними, запрет на свободное передвижения граждан.
Распространенный сейчас штамм "омикрон" менее смертоносен, чем тот, что вызывал пневмонию. Потому заболевание планируется перевести в категорию Б. Это означает, что Covid-19 требует только "необходимого лечения и мер по сдерживанию распространения". Строгие меры контроля, включая обязательный карантин для путешественников, прибывающих в Китай, должны быть отменены.
23 декабря, 14:03ТуризмКитай планирует смягчить карантинные требования для туристов