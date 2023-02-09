https://ria.ru/20230209/vodopad-1850845516.html
В Крыму замерз самый высокий водопад
В Крыму замерз самый высокий водопад - РИА Новости, 09.02.2023
В Крыму замерз самый высокий водопад
Почти 100-метровый крымский водопад Учан-Су замерз, образовав ледяные глыбы и сосульки на уступах скал, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:07
2023-02-09T14:07
2023-02-09T14:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Почти 100-метровый крымский водопад Учан-Су замерз, образовав ледяные глыбы и сосульки на уступах скал, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале. В Крыму ранее было объявлено штормовое предупреждение. На полуострове до конца недели установилась холодная погода с температурами ночью до минус 15 градусов, с ветром порывами до 25 метров в секунду. "Красавец Учан-Су в ледяном наряде. Редкие восхитительные моменты", - написала Павленко, опубликовав фотографии водопада. Водопад Учан-Су (Летящая вода) находится в горах над Ялтой, высота 98 метров, в два уступа. Образован одноименной речкой, стекающей к Ялте с южной стороны Ялтинского плато. Во время паводка в июне 2021 года Учан-Су был настолько мощным, что поток воды срывался вниз, пролетая мимо выступов скал, образовывая облако тумана. Такой силы водопад не показывал минимум 50 лет.
https://ria.ru/20221014/krym-1824057123.html
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новости - туризм, ялта, янина павленко, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Ялта, Янина Павленко, Туризм
В Крыму замерз самый высокий водопад
Мэр Ялты Павленко сообщила, что самый высокий водопад в Крыму Учан-Су замерз
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости.
Почти 100-метровый крымский водопад Учан-Су замерз, образовав ледяные глыбы и сосульки на уступах скал, сообщила
глава администрации Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале.
В Крыму ранее было объявлено штормовое предупреждение. На полуострове до конца недели установилась холодная погода с температурами ночью до минус 15 градусов, с ветром порывами до 25 метров в секунду.
"Красавец Учан-Су в ледяном наряде. Редкие восхитительные моменты", - написала Павленко, опубликовав фотографии водопада.
Водопад Учан-Су (Летящая вода) находится в горах над Ялтой, высота 98 метров, в два уступа. Образован одноименной речкой, стекающей к Ялте с южной стороны Ялтинского плато.
Во время паводка в июне 2021 года Учан-Су был настолько мощным, что поток воды срывался вниз, пролетая мимо выступов скал, образовывая облако тумана. Такой силы водопад не показывал минимум 50 лет.