https://ria.ru/20230209/vodopad-1850845516.html

В Крыму замерз самый высокий водопад

В Крыму замерз самый высокий водопад - РИА Новости, 09.02.2023

В Крыму замерз самый высокий водопад

Почти 100-метровый крымский водопад Учан-Су замерз, образовав ледяные глыбы и сосульки на уступах скал, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:07

2023-02-09T14:07

2023-02-09T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Почти 100-метровый крымский водопад Учан-Су замерз, образовав ледяные глыбы и сосульки на уступах скал, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале. В Крыму ранее было объявлено штормовое предупреждение. На полуострове до конца недели установилась холодная погода с температурами ночью до минус 15 градусов, с ветром порывами до 25 метров в секунду. "Красавец Учан-Су в ледяном наряде. Редкие восхитительные моменты", - написала Павленко, опубликовав фотографии водопада. Водопад Учан-Су (Летящая вода) находится в горах над Ялтой, высота 98 метров, в два уступа. Образован одноименной речкой, стекающей к Ялте с южной стороны Ялтинского плато. Во время паводка в июне 2021 года Учан-Су был настолько мощным, что поток воды срывался вниз, пролетая мимо выступов скал, образовывая облако тумана. Такой силы водопад не показывал минимум 50 лет.

https://ria.ru/20221014/krym-1824057123.html

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