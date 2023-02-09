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Россия и Турция работают над альтернативой платежной системе "Мир" - РИА Новости, 09.02.2023
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Туризм
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Россия и Турция работают над альтернативой платежной системе "Мир"
Россия и Турция работают над альтернативой платежной системе "Мир" - РИА Новости, 09.02.2023
Россия и Турция работают над альтернативой платежной системе "Мир"
Москва и Анкара работают над альтернативой платежной системе "Мир", заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:03
2023-02-09T14:48
экономика
россия
турция
алексей ерхов
платежная система "мир"
туризм
москва
министерство финансов сша
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АНКАРА, 9 фев — РИА Новости. Москва и Анкара работают над альтернативой платежной системе "Мир", заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов.По его словам, сторонам необходимо оценить перспективы предстоящего туристического сезона."Конечно, на туристической сфере тоже сказываются финансовые санкции", — высказался Ерхов.Карты "Мир" принимали пять турецких банков. Проблемы начались осенью после заявления Минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой. В сентябре государственные Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank приостановили обслуживание карт.Как отмечал директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин, альтернативный способ оплаты может появиться ближе к лету.Проблемы с использованием российских карт возникли также во Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.
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экономика, россия, турция, алексей ерхов, платежная система "мир", москва, министерство финансов сша, halkbank, новости - туризм
Экономика, Россия, Турция, Алексей Ерхов, Платежная система "Мир", Туризм, Москва, Министерство финансов США, Halkbank, Новости - Туризм
14:03 09.02.2023 (обновлено: 14:48 09.02.2023)
 
Россия и Турция работают над альтернативой платежной системе "Мир"

Посол в Анкаре Ерхов: Россия и Турция работают над альтернативой платежной системе "Мир"

© РИА Новости / Антон Никонов / Перейти в медиабанкКарта "Мир" банка "Тинькофф" на фоне флага Турции в Стамбуле
Карта Мир банка Тинькофф на фоне флага Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Антон Никонов
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Карта "Мир" банка "Тинькофф" на фоне флага Турции в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 9 фев — РИА Новости. Москва и Анкара работают над альтернативой платежной системе "Мир", заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов.
"Работа идет. Однако, видимо, подводить ее итоги было бы пока преждевременно", — подчеркнул дипломат.
По его словам, сторонам необходимо оценить перспективы предстоящего туристического сезона.
"Конечно, на туристической сфере тоже сказываются финансовые санкции", — высказался Ерхов.
© РИА НовостиГеография приема карты "Мир"
География приема карты Мир
© РИА Новости
География приема карты "Мир"
Карты "Мир" принимали пять турецких банков. Проблемы начались осенью после заявления Минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой. В сентябре государственные Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank приостановили обслуживание карт.
Как отмечал директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин, альтернативный способ оплаты может появиться ближе к лету.
Проблемы с использованием российских карт возникли также во Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.
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ТуризмЭкономикаРоссияТурцияАлексей ЕрховПлатежная система "Мир"МоскваМинистерство финансов СШАHalkbankНовости - Туризм
 
 
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