14:03 09.02.2023 (обновлено: 14:48 09.02.2023)
Россия и Турция работают над альтернативой платежной системе "Мир"
Посол в Анкаре Ерхов: Россия и Турция работают над альтернативой платежной системе "Мир"
© РИА Новости / Антон Никонов / Перейти в медиабанкКарта "Мир" банка "Тинькофф" на фоне флага Турции в Стамбуле
Карта "Мир" банка "Тинькофф" на фоне флага Турции в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 9 фев — РИА Новости. Москва и Анкара работают над альтернативой платежной системе "Мир", заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов.
"Работа идет. Однако, видимо, подводить ее итоги было бы пока преждевременно", — подчеркнул дипломат.
По его словам, сторонам необходимо оценить перспективы предстоящего туристического сезона.
"Конечно, на туристической сфере тоже сказываются финансовые санкции", — высказался Ерхов.
© РИА НовостиГеография приема карты "Мир"
© РИА Новости
География приема карты "Мир"
Карты "Мир" принимали пять турецких банков. Проблемы начались осенью после заявления Минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой. В сентябре государственные Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank приостановили обслуживание карт.
Как отмечал директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин, альтернативный способ оплаты может появиться ближе к лету.
Проблемы с использованием российских карт возникли также во Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.