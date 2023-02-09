https://ria.ru/20230209/mir-1850843746.html

Россия и Турция работают над альтернативой платежной системе "Мир"

Россия и Турция работают над альтернативой платежной системе "Мир" - РИА Новости, 09.02.2023

Россия и Турция работают над альтернативой платежной системе "Мир"

Москва и Анкара работают над альтернативой платежной системе "Мир", заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:03

2023-02-09T14:03

2023-02-09T14:48

экономика

россия

турция

алексей ерхов

платежная система "мир"

туризм

москва

министерство финансов сша

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АНКАРА, 9 фев — РИА Новости. Москва и Анкара работают над альтернативой платежной системе "Мир", заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов.По его словам, сторонам необходимо оценить перспективы предстоящего туристического сезона."Конечно, на туристической сфере тоже сказываются финансовые санкции", — высказался Ерхов.Карты "Мир" принимали пять турецких банков. Проблемы начались осенью после заявления Минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой. В сентябре государственные Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank приостановили обслуживание карт.Как отмечал директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин, альтернативный способ оплаты может появиться ближе к лету.Проблемы с использованием российских карт возникли также во Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.

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турция

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, россия, турция, алексей ерхов, платежная система "мир", москва, министерство финансов сша, halkbank, новости - туризм