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В Таиланде задержали россиянина за незаконную работу гидом - РИА Новости, 10.02.2023
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Туризм
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В Таиланде задержали россиянина за незаконную работу гидом
В Таиланде задержали россиянина за незаконную работу гидом - РИА Новости, 10.02.2023
В Таиланде задержали россиянина за незаконную работу гидом
Туристическая полиция Таиланда арестовала россиянина, незаконно работавшего гидом на Пхукете, сообщает местная газета Phuket News. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:38
2023-02-10T16:38
туризм
новости - туризм
таиланд
пхукет (остров)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Туристическая полиция Таиланда арестовала россиянина, незаконно работавшего гидом на Пхукете, сообщает местная газета Phuket News. Сообщается, что Павел Масленников был задержан стражами порядка, когда вел группу из 11 российских туристов к статуе Большого Будды, местной достопримечательности. "Арест господина Масленникова последовал за наводкой об иностранце, незаконно работающем гидом. Масленников находился в Таиланде в качестве туриста. До своего ареста он четыре раза пересек границу с Малайзией и вернулся обратно, чтобы продлить свое разрешение на пребывание в стране. Как ни странно, это не вызвало никаких вопросов у пограничников", - приводит газета заявление местной туристической полиции. Стражи порядка уточнили, что 29-летний россиянин был освобожден под залог и теперь ожидает суда. В худшем случае ему грозит депортация. Ранее сообщалось, что Информационный центр Пхукета обвинил иностранцев в незаконном ведении бизнеса, что, по его данным, лишает работы местных жителей. При этом чиновники утверждали в соцсетях, что в первую очередь имеются в виду граждане России.
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новости - туризм, таиланд, пхукет (остров), туризм, в мире, россия
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Пхукет (остров), Туризм, В мире, Россия
16:38 10.02.2023
 
В Таиланде задержали россиянина за незаконную работу гидом

Полиция Таиланда арестовала россиянина Масленникова за незаконную работу гидом на Пхукете

© Fotolia / tiveryluckyПолиция Таиланда
Полиция Таиланда - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Fotolia / tiverylucky
Полиция Таиланда. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Туристическая полиция Таиланда арестовала россиянина, незаконно работавшего гидом на Пхукете, сообщает местная газета Phuket News.
Сообщается, что Павел Масленников был задержан стражами порядка, когда вел группу из 11 российских туристов к статуе Большого Будды, местной достопримечательности.
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"Арест господина Масленникова последовал за наводкой об иностранце, незаконно работающем гидом. Масленников находился в Таиланде в качестве туриста. До своего ареста он четыре раза пересек границу с Малайзией и вернулся обратно, чтобы продлить свое разрешение на пребывание в стране. Как ни странно, это не вызвало никаких вопросов у пограничников", - приводит газета заявление местной туристической полиции.
Стражи порядка уточнили, что 29-летний россиянин был освобожден под залог и теперь ожидает суда. В худшем случае ему грозит депортация.
Ранее сообщалось, что Информационный центр Пхукета обвинил иностранцев в незаконном ведении бизнеса, что, по его данным, лишает работы местных жителей. При этом чиновники утверждали в соцсетях, что в первую очередь имеются в виду граждане России.
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