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Отели Антальи примут около 80 тысяч пострадавших от землетрясений - РИА Новости, 09.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230209/antalya-1850892972.html
Отели Антальи примут около 80 тысяч пострадавших от землетрясений
Отели Антальи примут около 80 тысяч пострадавших от землетрясений - РИА Новости, 09.02.2023
Отели Антальи примут около 80 тысяч пострадавших от землетрясений
Около 80 тысяч пострадавших от землетрясений на юго-востоке Турции смогут разместиться в отелях Антальи, сообщил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:17
2023-02-09T16:17
туризм
новости - туризм
турция
анталья (провинция)
мевлют чавушоглу
туризм
землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 9 фев – РИА Новости. Около 80 тысяч пострадавших от землетрясений на юго-востоке Турции смогут разместиться в отелях Антальи, сообщил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Министр подтвердил сведения о том, что более 30 тысяч граждан эвакуированы из зоны катастрофы со среды. "Пострадавшие размещаются в социальных учреждениях государства. Также многие закрытые отели распахнули двери для пострадавших. Другие открытые гостиницы выделили номера для них. В одной только Анталье мы сможем разместить более 80 тысяч пострадавших в отелях", –заявил Чавушоглу на совместной пресс-конференции в Адане с коллегой из Турецкой Республики Северного Кипра. По его словам, на данный момент более 11 тысяч пострадавших прибыли в Анталью из зоны катастрофы. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в десяти провинциях Турции выросло до 14 351, раненых – до 63 794. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. Поисково-спасательные операции завершены в двух провинциях.
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новости - туризм, турция, анталья (провинция), мевлют чавушоглу, туризм, землетрясение в турции и сирии
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Анталья (провинция), Мевлют Чавушоглу, Туризм, Землетрясение в Турции и Сирии
16:17 09.02.2023
 
Отели Антальи примут около 80 тысяч пострадавших от землетрясений

Глава МИД Турции: отели Антальи примут около 80 тысяч пострадавших от землетрясений

© Depositphotos.com / slava296Отель Mardan Palace в Анталье, Турция
Отель Mardan Palace в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Depositphotos.com / slava296
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 9 фев – РИА Новости. Около 80 тысяч пострадавших от землетрясений на юго-востоке Турции смогут разместиться в отелях Антальи, сообщил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Министр подтвердил сведения о том, что более 30 тысяч граждан эвакуированы из зоны катастрофы со среды.
"Пострадавшие размещаются в социальных учреждениях государства. Также многие закрытые отели распахнули двери для пострадавших. Другие открытые гостиницы выделили номера для них. В одной только Анталье мы сможем разместить более 80 тысяч пострадавших в отелях", –заявил Чавушоглу на совместной пресс-конференции в Адане с коллегой из Турецкой Республики Северного Кипра.
По его словам, на данный момент более 11 тысяч пострадавших прибыли в Анталью из зоны катастрофы.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в десяти провинциях Турции выросло до 14 351, раненых – до 63 794. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. Поисково-спасательные операции завершены в двух провинциях.
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ТуризмНовости - ТуризмТурцияАнталья (провинция)Мевлют ЧавушоглуТуризмЗемлетрясение в Турции и Сирии
 
 
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