https://ria.ru/20230209/antalya-1850892972.html

Отели Антальи примут около 80 тысяч пострадавших от землетрясений

Отели Антальи примут около 80 тысяч пострадавших от землетрясений - РИА Новости, 09.02.2023

Отели Антальи примут около 80 тысяч пострадавших от землетрясений

Около 80 тысяч пострадавших от землетрясений на юго-востоке Турции смогут разместиться в отелях Антальи, сообщил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:17

2023-02-09T16:17

2023-02-09T16:17

туризм

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турция

анталья (провинция)

мевлют чавушоглу

туризм

землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 9 фев – РИА Новости. Около 80 тысяч пострадавших от землетрясений на юго-востоке Турции смогут разместиться в отелях Антальи, сообщил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Министр подтвердил сведения о том, что более 30 тысяч граждан эвакуированы из зоны катастрофы со среды. "Пострадавшие размещаются в социальных учреждениях государства. Также многие закрытые отели распахнули двери для пострадавших. Другие открытые гостиницы выделили номера для них. В одной только Анталье мы сможем разместить более 80 тысяч пострадавших в отелях", –заявил Чавушоглу на совместной пресс-конференции в Адане с коллегой из Турецкой Республики Северного Кипра. По его словам, на данный момент более 11 тысяч пострадавших прибыли в Анталью из зоны катастрофы. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в десяти провинциях Турции выросло до 14 351, раненых – до 63 794. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. Поисково-спасательные операции завершены в двух провинциях.

https://ria.ru/20230208/turtsiya-1850510604.html

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новости - туризм, турция, анталья (провинция), мевлют чавушоглу, туризм, землетрясение в турции и сирии