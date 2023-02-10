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В горах Кубани и Адыгеи продолжается опасность схода лавин
В горах Кубани и Адыгеи продолжается опасность схода лавин - РИА Новости, 10.02.2023
В горах Кубани и Адыгеи продолжается опасность схода лавин
Штормовое предупреждение, объявленное в минувшую пятницу в горах Краснодарского края и Адыгеи из-за вероятности схода снежных лавин, продлено до 13 февраля,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:51
2023-02-10T13:51
2023-02-10T13:51
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КРАСНОДАР, 10 фев - РИА Новости. Штормовое предупреждение, объявленное в минувшую пятницу в горах Краснодарского края и Адыгеи из-за вероятности схода снежных лавин, продлено до 13 февраля, сообщили в ГУМЧС РФ по Кубани. "С 18.00 10.02 до 18.00 13.02 в горах Краснодарского края выше 1500 метров лавиноопасно", - говорится в сообщении. Предупреждение об опасном явлении начало действовать с прошлой пятницы. Спасатели рекомендуют туристам и горожанам не выходить в горы во время снегопада и непогоды. По данным синоптиков, в отдельных районах южной половины Кубани ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер местами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью в горах до минус 18 градусов, днем до минус 11 градусов.
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РИА Новости
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В горах Кубани и Адыгеи продолжается опасность схода лавин
МЧС: лавинная опасность в горах Кубани и Адыгеи продлена до понедельника
КРАСНОДАР, 10 фев - РИА Новости. Штормовое предупреждение, объявленное в минувшую пятницу в горах Краснодарского края и Адыгеи из-за вероятности схода снежных лавин, продлено до 13 февраля, сообщили в ГУМЧС РФ по Кубани.
"С 18.00 10.02 до 18.00 13.02 в горах Краснодарского края выше 1500 метров лавиноопасно", - говорится в сообщении.
Предупреждение об опасном явлении начало действовать с прошлой пятницы. Спасатели рекомендуют туристам и горожанам не выходить в горы во время снегопада и непогоды.
По данным синоптиков, в отдельных районах южной половины Кубани ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер местами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью в горах до минус 18 градусов, днем до минус 11 градусов.