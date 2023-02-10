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В горах Кубани и Адыгеи продолжается опасность схода лавин

В горах Кубани и Адыгеи продолжается опасность схода лавин - РИА Новости, 10.02.2023

В горах Кубани и Адыгеи продолжается опасность схода лавин

Штормовое предупреждение, объявленное в минувшую пятницу в горах Краснодарского края и Адыгеи из-за вероятности схода снежных лавин, продлено до 13 февраля,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:51

2023-02-10T13:51

2023-02-10T13:51

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КРАСНОДАР, 10 фев - РИА Новости. Штормовое предупреждение, объявленное в минувшую пятницу в горах Краснодарского края и Адыгеи из-за вероятности схода снежных лавин, продлено до 13 февраля, сообщили в ГУМЧС РФ по Кубани. "С 18.00 10.02 до 18.00 13.02 в горах Краснодарского края выше 1500 метров лавиноопасно", - говорится в сообщении. Предупреждение об опасном явлении начало действовать с прошлой пятницы. Спасатели рекомендуют туристам и горожанам не выходить в горы во время снегопада и непогоды. По данным синоптиков, в отдельных районах южной половины Кубани ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер местами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью в горах до минус 18 градусов, днем до минус 11 градусов.

https://ria.ru/20230206/kuban-1850026339.html

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Лана Баева

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