https://ria.ru/20230206/turtsiya-1850097769.html

Эксперты рассказали, как землетрясение в Турции сказалось на покупке туров

Эксперты рассказали, как землетрясение в Турции сказалось на покупке туров - РИА Новости, 06.02.2023

Эксперты рассказали, как землетрясение в Турции сказалось на покупке туров

Землетрясение на юге Турции не сказалось на новых бронированиях туров из России, нет и отказов от уже оформленных путевок, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T19:45

2023-02-06T19:45

2023-02-06T19:45

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Землетрясение на юге Турции не сказалось на новых бронированиях туров из России, нет и отказов от уже оформленных путевок, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса "Слетать.ру". "Изменений в динамике бронирования туров в Турцию, а также аннуляций на фоне последних событий в этой стране не фиксируем. С начала февраля среднесуточная доля направления в структуре продаж компании находится в пределах 14-16 процентов", – рассказали там. Не получают отказов от путевок в Турцию на ближайшие дни и в туроператорских компаниях. "Наши клиенты находятся в Анталье, которая удалена от мест землетрясений. Запросов на досрочное прерывание отдыха, а также отказов от поездок в ближайшие дни не фиксируем", – сообщили в пресс-службе крупного туроператора. При этом сейчас Турция – лидер в рамках акции раннего бронирования туров на лето с объемом порядка 42 процента заявок, отметили в "Слетать.ру". "Наибольшим спросом пользуется сейчас отдых в Кемере (чуть более 20 процентов), Аланье (почти 18) и Сиде (девять процентов), а также популярны туры с проживанием в Белеке, Анталье и Стамбуле. Совокупное количество заявок на отдых в республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 28 процентов, а средний чек — на 17 процентов, до отметки 219,6 тысячи рублей", – добавили в пресс-службе сервиса. Наиболее популярны туры в Турцию среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Чаще всего россияне предпочитают отели категории "пять звезд" – проживание в них выбирает 66 процентов клиентов компании, в "четверках" планируют отдыхать 21,5 процента туристов. Подавляющее большинство (80,7 процента заявок) выбирают питание "ультра все включено" или "все включено". Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным, жертвами землетрясения в Турции стали 912 человек, ранены 5385, в Сирии - 237 погибших и 639 пострадавших. По данным Ассоциации туроператоров России, землетрясение произошло не в туристической зоне, и в пострадавших регионах нет российских организованных туристов. Данные об отсутствии пострадавших среди россиян подтвердили РИА Новости также туроператоры "Интурист" и Tez Tour. На спрос со стороны россиян эта ситуация не повлияет, уверены в АТОР.

https://ria.ru/20230206/turtsiya-1850022396.html

https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849955166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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