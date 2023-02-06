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Кавказский заповедник взял к себе брошенных зверей из сафари-парка в Сочи - РИА Новости, 06.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230206/safari-park-1849983904.html
Кавказский заповедник взял к себе брошенных зверей из сафари-парка в Сочи
Кавказский заповедник взял к себе брошенных зверей из сафари-парка в Сочи - РИА Новости, 06.02.2023
Кавказский заповедник взял к себе брошенных зверей из сафари-парка в Сочи
Животных, брошенных владельцами сафари-парка в селе Ахштырь Адлерского района, вывезли специалисты Вольерного комплекса Кавказского заповедника. Судьба крупных... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:26
2023-02-06T12:27
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Животных, брошенных владельцами сафари-парка в селе Ахштырь Адлерского района, вывезли специалисты Вольерного комплекса Кавказского заповедника. Судьба крупных млекопитающих, оставшихся на территории объекта, будет решаться в ближайшее время, сообщили в пресс-службе природоохранной территории.В сафари-парке и входящем в его состав зоопарке в селе Ахштырь содержалось более 50 видов животных, в том числе экзотические виды хищников.Как рассказала заведующая зоопарком в селе Ахштырь София Ермоленко, проблемы у организаторов этого бизнеса начались еще несколько лет назад. Постепенно стали вывозить сначала дорогих экзотических животных: львов, тигров, кенгуру и других зверей продавали в зоопарки. Зимой 2022 года на частной территории в селе Ахштырь остались несколько верблюдов, яков, олень, медведь и мелкие млекопитающие, а также птицы. Но финансирование на их содержание не выделялось. По сути, животные оказались брошены на произвол судьбы.Руководитель зоопарка обратилась к зоозащитникам, попросив забрать оставшихся животных. 2 февраля представители Сочинского географического общества, Эколого-биологического центра Сочи, а также экологи вывезли большую часть питомцев. А 5 февраля специалисты Кавказского заповедника взяли под опеку трех енотов и шакала.Чтобы вызволить животных из клеток, пришлось разобрать часть конструкций.По словам ветеринарного врача Вольерного комплекса “Лаура” Дарьи Чеботарь, “внешне подопечные выглядят вполне здоровыми, опасение вызывает состояние здоровья одного енота. "Скорее всего, он возрастной. Будем оперативно выявлять причину: возьмем на анализ кровь, сделаем снимки, будем лечить, выхаживать", – сказала она."К сожалению, только спустя три месяца серьезно взялись за этот вопрос, и все благодаря общественности. Большое спасибо природоохранной прокуратуре Сочи, которая отреагировала на поступившую информацию", – сказал Сергей Шевелев, директор Кавказского заповедника. По его словам, заповедник берет енотов и шакала. "Мы бы и больше взяли, но, к сожалению, не можем содержать те виды, что не обитают в природе Кавказа", – уточнил Шевелев.Он подчеркнул, что данная ситуация с сафари-парком требует не только проверки со стороны правоохранительных органов, но и тщательного анализа. Что касается животных, переданных Кавказскому заповеднику из зоопарка, то еноты и шакал помещены на карантин во временные вольеры комплекса Лаура. Если все пойдет по плану, то уже через десять дней зверей переведут в клетки.Сложным и пока нерешенным остается вопрос с передачей из зоопарка медведя по кличке Винни-Пух. Когда-то цирковой артист, сейчас Винни дожидается своих новых хозяев.
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новости - туризм, туризм, сочи, животные, кавказский заповедник
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Сочи, Животные, Кавказский заповедник
12:26 06.02.2023 (обновлено: 12:27 06.02.2023)
 
Кавказский заповедник взял к себе брошенных зверей из сафари-парка в Сочи

Еноты и шакал переданы под опеку Кавказского заповедника из сафари-парка в Сочи

© Фото : пресс-служба Кавказского заповедникаЕноты в сафари-парке "Чайка"
Еноты в сафари-парке Чайка - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Фото : пресс-служба Кавказского заповедника
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Животных, брошенных владельцами сафари-парка в селе Ахштырь Адлерского района, вывезли специалисты Вольерного комплекса Кавказского заповедника. Судьба крупных млекопитающих, оставшихся на территории объекта, будет решаться в ближайшее время, сообщили в пресс-службе природоохранной территории.
В сафари-парке и входящем в его состав зоопарке в селе Ахштырь содержалось более 50 видов животных, в том числе экзотические виды хищников.
Как рассказала заведующая зоопарком в селе Ахштырь София Ермоленко, проблемы у организаторов этого бизнеса начались еще несколько лет назад. Постепенно стали вывозить сначала дорогих экзотических животных: львов, тигров, кенгуру и других зверей продавали в зоопарки. Зимой 2022 года на частной территории в селе Ахштырь остались несколько верблюдов, яков, олень, медведь и мелкие млекопитающие, а также птицы. Но финансирование на их содержание не выделялось. По сути, животные оказались брошены на произвол судьбы.
Руководитель зоопарка обратилась к зоозащитникам, попросив забрать оставшихся животных. 2 февраля представители Сочинского географического общества, Эколого-биологического центра Сочи, а также экологи вывезли большую часть питомцев. А 5 февраля специалисты Кавказского заповедника взяли под опеку трех енотов и шакала.
Чтобы вызволить животных из клеток, пришлось разобрать часть конструкций.
По словам ветеринарного врача Вольерного комплекса “Лаура” Дарьи Чеботарь, “внешне подопечные выглядят вполне здоровыми, опасение вызывает состояние здоровья одного енота. "Скорее всего, он возрастной. Будем оперативно выявлять причину: возьмем на анализ кровь, сделаем снимки, будем лечить, выхаживать", – сказала она.
© Фото : пресс-служба Кавказского заповедникаСафари-парк "Чайка"
Сафари-парк Чайка
1 из 3
Сафари-парк "Чайка"
© Фото : пресс-служба Кавказского заповедника
© Фото : пресс-служба Кавказского заповедникаСафари-парк "Чайка""
Сафари-парк Чайка
2 из 3
Сафари-парк "Чайка""
© Фото : пресс-служба Кавказского заповедника
© Фото : пресс-служба Кавказского заповедникаСафари-парк "Чайка"
Сафари-парк Чайка
3 из 3
Сафари-парк "Чайка"
© Фото : пресс-служба Кавказского заповедника
1 из 3
Сафари-парк "Чайка"
© Фото : пресс-служба Кавказского заповедника
2 из 3
Сафари-парк "Чайка""
© Фото : пресс-служба Кавказского заповедника
3 из 3
Сафари-парк "Чайка"
© Фото : пресс-служба Кавказского заповедника
"К сожалению, только спустя три месяца серьезно взялись за этот вопрос, и все благодаря общественности. Большое спасибо природоохранной прокуратуре Сочи, которая отреагировала на поступившую информацию", – сказал Сергей Шевелев, директор Кавказского заповедника. По его словам, заповедник берет енотов и шакала. "Мы бы и больше взяли, но, к сожалению, не можем содержать те виды, что не обитают в природе Кавказа", – уточнил Шевелев.
Он подчеркнул, что данная ситуация с сафари-парком требует не только проверки со стороны правоохранительных органов, но и тщательного анализа.
Что касается животных, переданных Кавказскому заповеднику из зоопарка, то еноты и шакал помещены на карантин во временные вольеры комплекса Лаура. Если все пойдет по плану, то уже через десять дней зверей переведут в клетки.
Сложным и пока нерешенным остается вопрос с передачей из зоопарка медведя по кличке Винни-Пух. Когда-то цирковой артист, сейчас Винни дожидается своих новых хозяев.
Слон в сафари-парке в селе Ахштырь Адлерского района - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 23:16Туризм
Сочинские ученые спасли 25 брошенных в сафари-парке животных
 
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