https://ria.ru/20230209/medved-1850708797.html

Сочинские ученые рассказали о дальнейшей судьбе брошенного медведя

Сочинские ученые рассказали о дальнейшей судьбе брошенного медведя - РИА Новости, 09.02.2023

Сочинские ученые рассказали о дальнейшей судьбе брошенного медведя

Медведя из сафари-парка в поселке Ахштырь, где бросили более 30 животных, перевезут на базу Сочинского географического общества, заявил РИА Новости председатель РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T06:40

2023-02-09T06:40

2023-02-09T15:08

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СОЧИ, 9 фев — РИА Новости. Медведя из сафари-парка в поселке Ахштырь, где бросили более 30 животных, перевезут на базу Сочинского географического общества, заявил РИА Новости председатель общества Александр Зобнин.Зобнин пояснил, что медведь — последний, кто остается в вольере парка, поскольку организация транспортировки заняла время: потребовалось найти большие машины, привлечь спасателей, мэрию и Госавтоинспекцию, чтобы перевезти хищника на новое место.По словам собеседника агентства, медведь будет оставаться на базе, пока ему не найдут достойное место. Зверем уже интересуются организации по защите диких животных из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. На прошлой неделе Зобнин рассказал, что из сафари-парка в селе Ахштырь спасли 25 брошенных животных, в том числе краснокнижных. По его словам, Сочинское географическое общество решило забрать животных по просьбе бывшей сотрудницы компании, беспокоившейся, что брошенные питомцы замерзнут. Некоторых взял Кавказский заповедник. Вопрос о плохом содержании животных в сочинском сафари-парке поднимали еще летом. Тогда в соцсети попали фотографии истощенных верблюдов. После публикации природоохранная прокуратура Сочи начала проверку. Сейчас проверкой парка занимаются Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура и главк МВД по Краснодарскому краю. Директор парка Евгений Абрамович рассказывал РИА Новости, что не работает там уже полгода. Сафари-парк Live Vision открылся в Сочи в 2020 году. На площади 160 гектаров разместили вольеры, где содержалось около 100 видов животных, для которых изначально планировали создать комфортную среду обитания.

https://ria.ru/20230207/kosulya-1850176078.html

https://ria.ru/20230120/podkormka-1846053225.html

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