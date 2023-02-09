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Сочинские ученые рассказали о дальнейшей судьбе брошенного медведя - РИА Новости, 09.02.2023
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Сочинские ученые рассказали о дальнейшей судьбе брошенного медведя
Сочинские ученые рассказали о дальнейшей судьбе брошенного медведя - РИА Новости, 09.02.2023
Сочинские ученые рассказали о дальнейшей судьбе брошенного медведя
Медведя из сафари-парка в поселке Ахштырь, где бросили более 30 животных, перевезут на базу Сочинского географического общества, заявил РИА Новости председатель РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T06:40
2023-02-09T15:08
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СОЧИ, 9 фев — РИА Новости. Медведя из сафари-парка в поселке Ахштырь, где бросили более 30 животных, перевезут на базу Сочинского географического общества, заявил РИА Новости председатель общества Александр Зобнин.Зобнин пояснил, что медведь — последний, кто остается в вольере парка, поскольку организация транспортировки заняла время: потребовалось найти большие машины, привлечь спасателей, мэрию и Госавтоинспекцию, чтобы перевезти хищника на новое место.По словам собеседника агентства, медведь будет оставаться на базе, пока ему не найдут достойное место. Зверем уже интересуются организации по защите диких животных из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. На прошлой неделе Зобнин рассказал, что из сафари-парка в селе Ахштырь спасли 25 брошенных животных, в том числе краснокнижных. По его словам, Сочинское географическое общество решило забрать животных по просьбе бывшей сотрудницы компании, беспокоившейся, что брошенные питомцы замерзнут. Некоторых взял Кавказский заповедник. Вопрос о плохом содержании животных в сочинском сафари-парке поднимали еще летом. Тогда в соцсети попали фотографии истощенных верблюдов. После публикации природоохранная прокуратура Сочи начала проверку. Сейчас проверкой парка занимаются Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура и главк МВД по Краснодарскому краю. Директор парка Евгений Абрамович рассказывал РИА Новости, что не работает там уже полгода. Сафари-парк Live Vision открылся в Сочи в 2020 году. На площади 160 гектаров разместили вольеры, где содержалось около 100 видов животных, для которых изначально планировали создать комфортную среду обитания.
https://ria.ru/20230207/kosulya-1850176078.html
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общество, сочи, новости - туризм
Хорошие новости, Общество, Сочи, Новости - Туризм
06:40 09.02.2023 (обновлено: 15:08 09.02.2023)
 
Сочинские ученые рассказали о дальнейшей судьбе брошенного медведя

Зобнин: брошенного медведя перевезут на базу Сочинского географического общества

© Фото : Отряд ЦентроспасМедведь
Медведь - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : Отряд Центроспас
Медведь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 9 фев — РИА Новости. Медведя из сафари-парка в поселке Ахштырь, где бросили более 30 животных, перевезут на базу Сочинского географического общества, заявил РИА Новости председатель общества Александр Зобнин.

"Он будет на частной территории члена общества, то есть это закрытая база, будем кормить его и оплачивать бывшей заведующей сафари-парка, которая всех их содержала, — она будет ухаживать за животными", — сказал он.

Зобнин пояснил, что медведь — последний, кто остается в вольере парка, поскольку организация транспортировки заняла время: потребовалось найти большие машины, привлечь спасателей, мэрию и Госавтоинспекцию, чтобы перевезти хищника на новое место.
По словам собеседника агентства, медведь будет оставаться на базе, пока ему не найдут достойное место. Зверем уже интересуются организации по защите диких животных из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
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На прошлой неделе Зобнин рассказал, что из сафари-парка в селе Ахштырь спасли 25 брошенных животных, в том числе краснокнижных. По его словам, Сочинское географическое общество решило забрать животных по просьбе бывшей сотрудницы компании, беспокоившейся, что брошенные питомцы замерзнут. Некоторых взял Кавказский заповедник.
Вопрос о плохом содержании животных в сочинском сафари-парке поднимали еще летом. Тогда в соцсети попали фотографии истощенных верблюдов. После публикации природоохранная прокуратура Сочи начала проверку.
Сейчас проверкой парка занимаются Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура и главк МВД по Краснодарскому краю. Директор парка Евгений Абрамович рассказывал РИА Новости, что не работает там уже полгода.
Сафари-парк Live Vision открылся в Сочи в 2020 году. На площади 160 гектаров разместили вольеры, где содержалось около 100 видов животных, для которых изначально планировали создать комфортную среду обитания.
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