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Важное в туризме за неделю: проблема с загранпаспортами и шенген онлайн - РИА Новости, 04.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230204/puteshestviya-1849637599.html
Важное в туризме за неделю: проблема с загранпаспортами и шенген онлайн
Важное в туризме за неделю: проблема с загранпаспортами и шенген онлайн - РИА Новости, 04.02.2023
Важное в туризме за неделю: проблема с загранпаспортами и шенген онлайн
Минувшая неделя оказалась щедрой на события. Сразу о неприятном: биометрические паспорта стали недоступны для россиян как минимум в ближайшие недели. Зато ЕС в... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T07:15
2023-02-04T07:15
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
паспорт
россия
вьетнам
катар
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Минувшая неделя оказалась щедрой на события. Сразу о неприятном: биометрические паспорта стали недоступны для россиян как минимум в ближайшие недели. Зато ЕС в скором времени планирует выдавать электронные визы, принимая документы онлайн. Еще было несколько резонансных происшествий: во Внуково задержали наркокурьера-глотателя, а в Таиланде россиянка откусила британской туристке часть пальца. О самом важном за неделю — в дайджесте РИА Новости.На портале госуслуг со 2 февраля временно прекращен прием заявлений на загранпаспорта нового образца. Причина — в нехватке чипов. Как заявили в Минпромторге, это связано "с донастройкой некоторых процессов" на предприятиях ГК "Микрон". "Гознак" ожидает, что выпуск загранпаспортов с чипами восстановят в течение месяца.В АТОР объяснили, что за границу можно спокойно поехать и с пятилетним "заграном". В МВД рассказали, как оформиться при необходимости срочного выезда, а еще как вернуть госпошлину при невозможности получить документ на десять лет.Важная новость для поклонников путешествий в ЕС. Европарламент поддержал законопроект о полной оцифровке шенгенских виз. Когда система заработает, заявления на получение разрешения на въезд консульства будут принимать онлайн.Далее — про визы и страховки. Во Вьетнаме турбизнес настаивает на увеличении срока безвизового пребывания туристов с 15 до 45 дней, что позволит принимать больше гостей и активнее конкурировать с соседними странами.Зато Катар изменил правила въезда, и россиянам теперь потребуется еще и местная страховка.Продолжает расширяться маршрутная сеть авиаперевозчиков. Так, авиакомпания Fly Arna запустила рейсы между Ереваном и Санкт-Петербургом. С 19 февраля Hainan Airlines планирует открыть полеты между городом на Неве и Пекином. "Эфиопские авиалинии" со 2 июня с трех до четырех увеличат частоту полетов между Москвой и Аддис-Абебой. "Победа" с июня начнет перевозить пассажиров из столицы в турецкий Бодрум.Еще из авиановостей: глава МИД Сергей Лавров рассказал, что власти РФ и Пакистана обсуждают возобновление прямого авиасообщения между странами, а пресс-служба губернатора Красноярского края заявила, что ведет переговоры с властями Монголии о запуске рейса в Улан-Батор.Ространснадзор и "Аэрофлот" сообщили, что намерены поработать над изменениями правил провоза ручной клади. Цель – сделать их "понятными и ориентированными". На Кузбассе решено к 2024 году создать первую туристическую особую зону. В целом на развитие сферы туризма там планируется направить около 150 миллиардов рублей и создать не менее 6 тысяч рабочих мест.Неприятные новости для туроператоров: МЭР сообщил, что не будет продлевать отсрочку возврата средств за отмененные в пандемию путешествия. Более 90 процентов долгов перед клиентами уже погашены, но около 1,5 миллиардов рублей еще предстоит выплатить.Погода радует отдыхающих в Сочи: температура не опускается ниже пяти градусов. Впрочем, горнолыжникам некомфортно — часть трасс по-прежнему закрыта. Были и происшествия. Вылетевший из Салехарда в Новый Уренгой лайнер авиакомпании "Ямал" столкнулся с куропаткой. В московском аэропорту Внуково задержали наркокурьера с полкило кокаина в желудке. В Таиланде, на острове Пханган, гражданка РФ откусила британской туристке часть пальца.
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4.7
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7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), паспорт, россия, вьетнам, катар, актуальное - туризм
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Паспорт, Россия, Вьетнам, Катар, Актуальное - Туризм
07:15 04.02.2023
 
Важное в туризме за неделю: проблема с загранпаспортами и шенген онлайн

Важное в туризме за неделю: проблема с загранпаспортами, шенген онлайн и поезда в Крым

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Минувшая неделя оказалась щедрой на события. Сразу о неприятном: биометрические паспорта стали недоступны для россиян как минимум в ближайшие недели. Зато ЕС в скором времени планирует выдавать электронные визы, принимая документы онлайн. Еще было несколько резонансных происшествий: во Внуково задержали наркокурьера-глотателя, а в Таиланде россиянка откусила британской туристке часть пальца. О самом важном за неделю — в дайджесте РИА Новости.
На портале госуслуг со 2 февраля временно прекращен прием заявлений на загранпаспорта нового образца. Причина — в нехватке чипов. Как заявили в Минпромторге, это связано "с донастройкой некоторых процессов" на предприятиях ГК "Микрон". "Гознак" ожидает, что выпуск загранпаспортов с чипами восстановят в течение месяца.
В АТОР объяснили, что за границу можно спокойно поехать и с пятилетним "заграном". В МВД рассказали, как оформиться при необходимости срочного выезда, а еще как вернуть госпошлину при невозможности получить документ на десять лет.
Важная новость для поклонников путешествий в ЕС. Европарламент поддержал законопроект о полной оцифровке шенгенских виз. Когда система заработает, заявления на получение разрешения на въезд консульства будут принимать онлайн.
Далее — про визы и страховки. Во Вьетнаме турбизнес настаивает на увеличении срока безвизового пребывания туристов с 15 до 45 дней, что позволит принимать больше гостей и активнее конкурировать с соседними странами.
Зато Катар изменил правила въезда, и россиянам теперь потребуется еще и местная страховка.
Продолжает расширяться маршрутная сеть авиаперевозчиков. Так, авиакомпания Fly Arna запустила рейсы между Ереваном и Санкт-Петербургом. С 19 февраля Hainan Airlines планирует открыть полеты между городом на Неве и Пекином. "Эфиопские авиалинии" со 2 июня с трех до четырех увеличат частоту полетов между Москвой и Аддис-Абебой. "Победа" с июня начнет перевозить пассажиров из столицы в турецкий Бодрум.
Еще из авиановостей: глава МИД Сергей Лавров рассказал, что власти РФ и Пакистана обсуждают возобновление прямого авиасообщения между странами, а пресс-служба губернатора Красноярского края заявила, что ведет переговоры с властями Монголии о запуске рейса в Улан-Батор.
Ространснадзор и "Аэрофлот" сообщили, что намерены поработать над изменениями правил провоза ручной клади. Цель – сделать их "понятными и ориентированными".
На Кузбассе решено к 2024 году создать первую туристическую особую зону. В целом на развитие сферы туризма там планируется направить около 150 миллиардов рублей и создать не менее 6 тысяч рабочих мест.
Неприятные новости для туроператоров: МЭР сообщил, что не будет продлевать отсрочку возврата средств за отмененные в пандемию путешествия. Более 90 процентов долгов перед клиентами уже погашены, но около 1,5 миллиардов рублей еще предстоит выплатить.
Погода радует отдыхающих в Сочи: температура не опускается ниже пяти градусов. Впрочем, горнолыжникам некомфортно — часть трасс по-прежнему закрыта.
Были и происшествия. Вылетевший из Салехарда в Новый Уренгой лайнер авиакомпании "Ямал" столкнулся с куропаткой. В московском аэропорту Внуково задержали наркокурьера с полкило кокаина в желудке. В Таиланде, на острове Пханган, гражданка РФ откусила британской туристке часть пальца.
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