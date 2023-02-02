https://ria.ru/20230202/goznak-1849257574.html

"Гознак" оценил, когда могут наладить выпуск загранпаспортов нового образца

"Гознак" оценил, когда могут наладить выпуск загранпаспортов нового образца - РИА Новости, 02.02.2023

"Гознак" оценил, когда могут наладить выпуск загранпаспортов нового образца

"Гознак" рассчитывает, что ритмичность производства и персонализации загранпаспортов нового образца восстановится в течение месяца после завершения работ на... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:49

2023-02-02T14:49

2023-02-02T14:49

гознак

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_bf7099ff2f6f1b9e7624e23e2dce5042.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. "Гознак" рассчитывает, что ритмичность производства и персонализации загранпаспортов нового образца восстановится в течение месяца после завершения работ на "Микроне", который производит необходимые для них микросхемы, сообщила компания "Гознак". Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне "Гознака". Такое письмо клиентской поддержки есть в распоряжении РИА Новости. А ранее в четверг на портале было опубликовано объявление, что прием заявлений на биометрические загранпаспорта временно приостановлен со 2 февраля. Как пояснили в "Гознаке", в последние месяцы в компанию поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, "тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта". "В настоящее время производитель этих микросхем, АО "Микрон", осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы. Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца", - сообщил "Гознак". При этом в Минпромторге чуть ранее уже отметили, что эта работа на "Микроне" сейчас завершается. Загранпаспорт нового образца - биометрический и рассчитан на срок службы 10 лет. На своей титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев. "Гознак" - акционерное общество, в перечень продукции которого входят банкноты, разменные и памятные монеты и различные защищенные документы, включая паспорта.

https://ria.ru/20230202/puteshestviya-1849250500.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

гознак, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, общество