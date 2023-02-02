https://ria.ru/20230202/goznak-1849257574.html
"Гознак" оценил, когда могут наладить выпуск загранпаспортов нового образца
"Гознак" оценил, когда могут наладить выпуск загранпаспортов нового образца - РИА Новости, 02.02.2023
"Гознак" оценил, когда могут наладить выпуск загранпаспортов нового образца
"Гознак" рассчитывает, что ритмичность производства и персонализации загранпаспортов нового образца восстановится в течение месяца после завершения работ на... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:49
2023-02-02T14:49
2023-02-02T14:49
гознак
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. "Гознак" рассчитывает, что ритмичность производства и персонализации загранпаспортов нового образца восстановится в течение месяца после завершения работ на "Микроне", который производит необходимые для них микросхемы, сообщила компания "Гознак". Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне "Гознака". Такое письмо клиентской поддержки есть в распоряжении РИА Новости. А ранее в четверг на портале было опубликовано объявление, что прием заявлений на биометрические загранпаспорта временно приостановлен со 2 февраля. Как пояснили в "Гознаке", в последние месяцы в компанию поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, "тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта". "В настоящее время производитель этих микросхем, АО "Микрон", осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы. Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца", - сообщил "Гознак". При этом в Минпромторге чуть ранее уже отметили, что эта работа на "Микроне" сейчас завершается. Загранпаспорт нового образца - биометрический и рассчитан на срок службы 10 лет. На своей титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев. "Гознак" - акционерное общество, в перечень продукции которого входят банкноты, разменные и памятные монеты и различные защищенные документы, включая паспорта.
https://ria.ru/20230202/puteshestviya-1849250500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гознак, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, общество
Гознак, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Общество
"Гознак" оценил, когда могут наладить выпуск загранпаспортов нового образца
"Гознак" ожидает, что выпуск загранпаспортов с чипами восстановят в течение месяца
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
"Гознак" рассчитывает
, что ритмичность производства и персонализации загранпаспортов нового образца восстановится в течение месяца после завершения работ на "Микроне", который производит необходимые для них микросхемы, сообщила компания "Гознак".
Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне "Гознака". Такое письмо клиентской поддержки есть в распоряжении РИА Новости. А ранее в четверг на портале было опубликовано объявление, что прием заявлений на биометрические загранпаспорта временно приостановлен со 2 февраля.
Как пояснили в "Гознаке", в последние месяцы в компанию поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, "тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта".
"В настоящее время производитель этих микросхем, АО "Микрон", осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы. Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца", - сообщил "Гознак". При этом в Минпромторге
чуть ранее уже отметили, что эта работа на "Микроне" сейчас завершается.
Загранпаспорт нового образца - биометрический и рассчитан на срок службы 10 лет. На своей титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев.
"Гознак" - акционерное общество, в перечень продукции которого входят банкноты, разменные и памятные монеты и различные защищенные документы, включая паспорта.