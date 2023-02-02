https://ria.ru/20230202/viza-1849287158.html

Заявления на шенгенские визы начнут принимать онлайн

Заявления на шенгенские визы начнут принимать онлайн - РИА Новости, 02.02.2023

Заявления на шенгенские визы начнут принимать онлайн

Заявления на шенгенские визы планируется принимать онлайн, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T16:31

2023-02-02T16:31

2023-02-02T18:54

туризм

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Заявления на шенгенские визы планируется принимать онлайн, сообщает АТОР.Европарламент поддержал законопроект словенского депутата Матьяжа Немеца о цифровизации визовых процедур в Шенгенской зоне. Идея подразумевает создание единой общеевропейской платформы и замену бумажной наклейки в паспорте на цифровую визу. При этом можно сократить усилия и затраты, необходимые для подачи заявления, процесс станет более быстрым и безопасным, а количество поддельных разрешений на въезд уменьшится, отметил инициатор реформы.Ожидается, что шенгенская виза будет выдаваться в виде 2D-штрих-кода, криптографически подписанного органом по сертификации подписей страны (CSCA), куда собирается турист.Подать заявление можно будет онлайн, оплатить сбор — через единую платформу ЕС. Она автоматически определит, какая страна Шенгенской зоны компетентна рассматривать заявку, и предоставит также всю необходимую информацию о требованиях и процедурах.Лично посетить консульство или визовый центр придется подающим на визу впервые, тем, кто сдавал биометрию более пяти лет назад, сменившим паспорт и путешествующим с детьми.Депутаты Европарламента планируют доработать законопроект. Например, сделать будущую платформу мультиязычной, предоставить опцию подачи нескольких заявлений с одного IP-адреса для регионов с низкой цифровизацией и сделать процедуру доступной для лиц с ограниченными возможностями.Кроме того, снизится нагрузка на визовые центры, поскольку большинство туристов будет получать разрешение на въезд онлайн. А замена бумажного вкладыша цифровой визой пресечет деятельность мошенников, которые за деньги и через знакомых ставят себе "левые" штампы въезда и выезда. ЕС сможет контролировать визитеров по данным в электронной системе.Предлагаемая система не нова: Великобритания, Канада, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия уже давно ввели формат электронных виз, говорит исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев. "Все очень удобно оформляется на специальных онлайн платформах, там же формируется анкета, оплачивается консульский сбор, и документы передаются в консульство", — пояснил он.

https://ria.ru/20220912/vizy-1815754005.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, визы, европарламент, евросоюз, ассоциация туроператоров россии (атор)