Рейтинг@Mail.ru
Заявления на шенгенские визы начнут принимать онлайн - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230202/viza-1849287158.html
Заявления на шенгенские визы начнут принимать онлайн
Заявления на шенгенские визы начнут принимать онлайн - РИА Новости, 02.02.2023
Заявления на шенгенские визы начнут принимать онлайн
Заявления на шенгенские визы планируется принимать онлайн, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:31
2023-02-02T18:54
туризм
туризм
новости - туризм
визы
европарламент
евросоюз
ассоциация туроператоров россии (атор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/68/1552126815_0:178:3010:1871_1920x0_80_0_0_5e3075895c0b8d840dda34bc89b78f08.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Заявления на шенгенские визы планируется принимать онлайн, сообщает АТОР.Европарламент поддержал законопроект словенского депутата Матьяжа Немеца о цифровизации визовых процедур в Шенгенской зоне. Идея подразумевает создание единой общеевропейской платформы и замену бумажной наклейки в паспорте на цифровую визу. При этом можно сократить усилия и затраты, необходимые для подачи заявления, процесс станет более быстрым и безопасным, а количество поддельных разрешений на въезд уменьшится, отметил инициатор реформы.Ожидается, что шенгенская виза будет выдаваться в виде 2D-штрих-кода, криптографически подписанного органом по сертификации подписей страны (CSCA), куда собирается турист.Подать заявление можно будет онлайн, оплатить сбор — через единую платформу ЕС. Она автоматически определит, какая страна Шенгенской зоны компетентна рассматривать заявку, и предоставит также всю необходимую информацию о требованиях и процедурах.Лично посетить консульство или визовый центр придется подающим на визу впервые, тем, кто сдавал биометрию более пяти лет назад, сменившим паспорт и путешествующим с детьми.Депутаты Европарламента планируют доработать законопроект. Например, сделать будущую платформу мультиязычной, предоставить опцию подачи нескольких заявлений с одного IP-адреса для регионов с низкой цифровизацией и сделать процедуру доступной для лиц с ограниченными возможностями.Кроме того, снизится нагрузка на визовые центры, поскольку большинство туристов будет получать разрешение на въезд онлайн. А замена бумажного вкладыша цифровой визой пресечет деятельность мошенников, которые за деньги и через знакомых ставят себе "левые" штампы въезда и выезда. ЕС сможет контролировать визитеров по данным в электронной системе.Предлагаемая система не нова: Великобритания, Канада, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия уже давно ввели формат электронных виз, говорит исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев. "Все очень удобно оформляется на специальных онлайн платформах, там же формируется анкета, оплачивается консульский сбор, и документы передаются в консульство", — пояснил он.
https://ria.ru/20220912/vizy-1815754005.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/68/1552126815_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_826599cfef5531319e2d937cf19e4781.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, визы, европарламент, евросоюз, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Визы, Европарламент, Евросоюз, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
16:31 02.02.2023 (обновлено: 18:54 02.02.2023)
 
Заявления на шенгенские визы начнут принимать онлайн

Европарламент поддержал законопроект о полной оцифровке шенгенских виз

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПечать "Освобождение от биометрии" на заявление на получение шенгенской визы
Печать Освобождение от биометрии на заявление на получение шенгенской визы - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Заявления на шенгенские визы планируется принимать онлайн, сообщает АТОР.
Европарламент поддержал законопроект словенского депутата Матьяжа Немеца о цифровизации визовых процедур в Шенгенской зоне. Идея подразумевает создание единой общеевропейской платформы и замену бумажной наклейки в паспорте на цифровую визу. При этом можно сократить усилия и затраты, необходимые для подачи заявления, процесс станет более быстрым и безопасным, а количество поддельных разрешений на въезд уменьшится, отметил инициатор реформы.
Ожидается, что шенгенская виза будет выдаваться в виде 2D-штрих-кода, криптографически подписанного органом по сертификации подписей страны (CSCA), куда собирается турист.
Подать заявление можно будет онлайн, оплатить сбор — через единую платформу ЕС. Она автоматически определит, какая страна Шенгенской зоны компетентна рассматривать заявку, и предоставит также всю необходимую информацию о требованиях и процедурах.
Лично посетить консульство или визовый центр придется подающим на визу впервые, тем, кто сдавал биометрию более пяти лет назад, сменившим паспорт и путешествующим с детьми.
Депутаты Европарламента планируют доработать законопроект. Например, сделать будущую платформу мультиязычной, предоставить опцию подачи нескольких заявлений с одного IP-адреса для регионов с низкой цифровизацией и сделать процедуру доступной для лиц с ограниченными возможностями.

Цифровизация упростит поиск слотов на подачу документов и позволит избежать очередей, говорит автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд. "Сейчас запись на шенген — процедура сложная: нужно "поймать" временные "окна" на прием, и недешевая, часто приходится использовать бот, — объясняет она. — После реформы таких сложностей не будет".

Кроме того, снизится нагрузка на визовые центры, поскольку большинство туристов будет получать разрешение на въезд онлайн. А замена бумажного вкладыша цифровой визой пресечет деятельность мошенников, которые за деньги и через знакомых ставят себе "левые" штампы въезда и выезда. ЕС сможет контролировать визитеров по данным в электронной системе.
Предлагаемая система не нова: Великобритания, Канада, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия уже давно ввели формат электронных виз, говорит исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев.
"Все очень удобно оформляется на специальных онлайн платформах, там же формируется анкета, оплачивается консульский сбор, и документы передаются в консульство", — пояснил он.
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября 2022, 08:00Туризм
Сложно, долго, дорого. Новые правила получения визы в страны ЕС для россиян
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмВизыЕвропарламентЕвросоюзАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала