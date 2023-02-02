https://ria.ru/20230202/viza-1849287158.html
Заявления на шенгенские визы начнут принимать онлайн
Заявления на шенгенские визы начнут принимать онлайн - РИА Новости, 02.02.2023
Заявления на шенгенские визы начнут принимать онлайн
Заявления на шенгенские визы планируется принимать онлайн, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:31
2023-02-02T16:31
2023-02-02T18:54
туризм
туризм
новости - туризм
визы
европарламент
евросоюз
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Заявления на шенгенские визы планируется принимать онлайн, сообщает АТОР.Европарламент поддержал законопроект словенского депутата Матьяжа Немеца о цифровизации визовых процедур в Шенгенской зоне. Идея подразумевает создание единой общеевропейской платформы и замену бумажной наклейки в паспорте на цифровую визу. При этом можно сократить усилия и затраты, необходимые для подачи заявления, процесс станет более быстрым и безопасным, а количество поддельных разрешений на въезд уменьшится, отметил инициатор реформы.Ожидается, что шенгенская виза будет выдаваться в виде 2D-штрих-кода, криптографически подписанного органом по сертификации подписей страны (CSCA), куда собирается турист.Подать заявление можно будет онлайн, оплатить сбор — через единую платформу ЕС. Она автоматически определит, какая страна Шенгенской зоны компетентна рассматривать заявку, и предоставит также всю необходимую информацию о требованиях и процедурах.Лично посетить консульство или визовый центр придется подающим на визу впервые, тем, кто сдавал биометрию более пяти лет назад, сменившим паспорт и путешествующим с детьми.Депутаты Европарламента планируют доработать законопроект. Например, сделать будущую платформу мультиязычной, предоставить опцию подачи нескольких заявлений с одного IP-адреса для регионов с низкой цифровизацией и сделать процедуру доступной для лиц с ограниченными возможностями.Кроме того, снизится нагрузка на визовые центры, поскольку большинство туристов будет получать разрешение на въезд онлайн. А замена бумажного вкладыша цифровой визой пресечет деятельность мошенников, которые за деньги и через знакомых ставят себе "левые" штампы въезда и выезда. ЕС сможет контролировать визитеров по данным в электронной системе.Предлагаемая система не нова: Великобритания, Канада, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия уже давно ввели формат электронных виз, говорит исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев. "Все очень удобно оформляется на специальных онлайн платформах, там же формируется анкета, оплачивается консульский сбор, и документы передаются в консульство", — пояснил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, визы, европарламент, евросоюз, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Визы, Европарламент, Евросоюз, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
16:31 02.02.2023 (обновлено: 18:54 02.02.2023)
Заявления на шенгенские визы начнут принимать онлайн
Европарламент поддержал законопроект о полной оцифровке шенгенских виз
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Заявления на шенгенские визы планируется принимать онлайн, сообщает
АТОР.
Европарламент
поддержал законопроект словенского депутата Матьяжа Немеца о цифровизации визовых процедур в Шенгенской зоне
. Идея подразумевает создание единой общеевропейской платформы и замену бумажной наклейки в паспорте на цифровую визу. При этом можно сократить усилия и затраты, необходимые для подачи заявления, процесс станет более быстрым и безопасным, а количество поддельных разрешений на въезд уменьшится, отметил инициатор реформы.
Ожидается, что шенгенская виза будет выдаваться в виде 2D-штрих-кода, криптографически подписанного органом по сертификации подписей страны (CSCA), куда собирается турист.
Подать заявление можно будет онлайн, оплатить сбор — через единую платформу ЕС
. Она автоматически определит, какая страна Шенгенской зоны компетентна рассматривать заявку, и предоставит также всю необходимую информацию о требованиях и процедурах.
Лично посетить консульство или визовый центр придется подающим на визу впервые, тем, кто сдавал биометрию более пяти лет назад, сменившим паспорт и путешествующим с детьми.
Депутаты Европарламента планируют доработать законопроект. Например, сделать будущую платформу мультиязычной, предоставить опцию подачи нескольких заявлений с одного IP-адреса для регионов с низкой цифровизацией и сделать процедуру доступной для лиц с ограниченными возможностями.
Цифровизация упростит поиск слотов на подачу документов и позволит избежать очередей, говорит автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд. "Сейчас запись на шенген — процедура сложная: нужно "поймать" временные "окна" на прием, и недешевая, часто приходится использовать бот, — объясняет она. — После реформы таких сложностей не будет".
Кроме того, снизится нагрузка на визовые центры, поскольку большинство туристов будет получать разрешение на въезд онлайн. А замена бумажного вкладыша цифровой визой пресечет деятельность мошенников, которые за деньги и через знакомых ставят себе "левые" штампы въезда и выезда. ЕС сможет контролировать визитеров по данным в электронной системе.
Предлагаемая система не нова: Великобритания, Канада, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия уже давно ввели формат электронных виз, говорит исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев.
"Все очень удобно оформляется на специальных онлайн платформах, там же формируется анкета, оплачивается консульский сбор, и документы передаются в консульство", — пояснил он.