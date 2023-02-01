https://ria.ru/20230201/katar-1849024373.html
Катар изменил правила въезда в страну
Катар изменил правила въезда в страну - РИА Новости, 01.02.2023
Катар изменил правила въезда в страну
Власти Катара обновили правила въезда для иностранных туристов, с 1 февраля путешественникам нужно будет предъявить местную медицинскую страховку, что может... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:18
2023-02-01T16:18
2023-02-01T17:16
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
катар
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Власти Катара обновили правила въезда для иностранных туристов, с 1 февраля путешественникам нужно будет предъявить местную медицинскую страховку, что может вызвать определенные сложности у россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "В связи с нововведением организованным туристам из России придется оплачивать сразу две страховки. Российскую, которая уже входит в турпакет, и катарскую", – указали в АТОР.Там уточнили, что о нововведении российские туроператоры узнали от своих принимающих компаний в Катаре. Партнеры со ссылкой на решение министерства здравоохранения страны сообщили: "С 1 февраля 2023 года все туристы, приезжающие в Катар, должны быть застрахованы полисом медицинского страхования, выданным компаниями, зарегистрированными в Минздраве Катара (MOPH Qatar)". Такая страховка оформляется на 30 дней, независимо от продолжительности отдыха. Ее стоимость составит 50 катарских риалов (960 рублей). Полис будет покрывать только экстренные услуги и несчастные случаи. А ее наличие станут проверять при прохождении границы в аэропорту. Принимающие компании рекомендуют приобретать страховку заранее, чтобы избежать задержек по прибытии в Катар. Ее можно купить онлайн или в аэропорту. Но главную сложность нововведения для россиян туроператоры видят в способе приобретения катарской страховки. Купить ее онлайн большинство путешественников не сможет, поскольку нужна карта международных платежных систем. Эксперты надеются, что страховку можно будет покупать по прибытии и ее наличие не станет обязательным условием посадки на рейс в Катар. "Туроператоры ждут официальных разъяснений от Qatar Tourism", – заключили в ассоциации.
https://ria.ru/20221120/katar-1832098790.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, катар, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Катар, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
16:18 01.02.2023 (обновлено: 17:16 01.02.2023)
Катар изменил правила въезда в страну
АТОР: россиянам для въезда в Катар теперь потребуется местная страховка
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Власти Катара обновили правила въезда для иностранных туристов, с 1 февраля путешественникам нужно будет предъявить местную медицинскую страховку, что может вызвать определенные сложности у россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"В связи с нововведением организованным туристам из России
придется оплачивать сразу две страховки. Российскую, которая уже входит в турпакет, и катарскую", – указали в АТОР.
Там уточнили, что о нововведении российские туроператоры узнали от своих принимающих компаний в Катаре. Партнеры со ссылкой на решение министерства здравоохранения страны сообщили: "С 1 февраля 2023 года все туристы, приезжающие в Катар, должны быть застрахованы полисом медицинского страхования, выданным компаниями, зарегистрированными в Минздраве Катара (MOPH Qatar)".
Такая страховка оформляется на 30 дней, независимо от продолжительности отдыха. Ее стоимость составит 50 катарских риалов (960 рублей). Полис будет покрывать только экстренные услуги и несчастные случаи. А ее наличие станут проверять при прохождении границы в аэропорту. Принимающие компании рекомендуют приобретать страховку заранее, чтобы избежать задержек по прибытии в Катар. Ее можно купить онлайн или в аэропорту.
Но главную сложность нововведения для россиян туроператоры видят в способе приобретения катарской страховки. Купить ее онлайн большинство путешественников не сможет, поскольку нужна карта международных платежных систем. Эксперты надеются, что страховку можно будет покупать по прибытии и ее наличие не станет обязательным условием посадки на рейс в Катар. "Туроператоры ждут официальных разъяснений от Qatar Tourism", – заключили в ассоциации.