https://ria.ru/20230130/stolknovenie-1848396078.html

В Салехарде самолет авиакомпании "Ямал" столкнулся с куропаткой

В Салехарде самолет авиакомпании "Ямал" столкнулся с куропаткой - РИА Новости, 30.01.2023

В Салехарде самолет авиакомпании "Ямал" столкнулся с куропаткой

Вылетавший из Салехарда самолет авиакомпании "Ямал" столкнулся с куропаткой, после благополучного приземления в Новом Уренгое у него обнаружены повреждения... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:42

2023-01-30T13:42

2023-01-30T13:42

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салехард

новый уренгой

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Вылетавший из Салехарда самолет авиакомпании "Ямал" столкнулся с куропаткой, после благополучного приземления в Новом Уренгое у него обнаружены повреждения лопаток двигателя, борт отстранен от полетов, сообщает Уральская транспортная прокуратура. По данным ведомства, в 08.52 мск в понедельник экипаж самолета RRJ-95 авиакомпании "Ямал", выполнявший рейс Салехард - Новый Уренгой, доложил о возможном столкновении вблизи аэродрома судна со стаей птиц. Уточняется, что на борту находились 58 пассажиров, один из них несовершеннолетний. Посадка в Новом Уренгое прошла благополучно в 09.32 мск. "При осмотре аэродрома Салехард обнаружены останки куропатки… По предварительным данным, на послеполетном осмотре судна обнаружены повреждения лопаток правого двигателя. Самолет отстранен от полетов, проводится дополнительная оценка его технического состояния", - говорится в сообщении. Новоуренгойская транспортная прокуратура проверяет исполнение АО "Аэропорт Салехард" законодательства о безопасности полетов.

https://ria.ru/20220805/ptitsy-1807488233.html

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происшествия, салехард, новый уренгой, туризм, новости - туризм