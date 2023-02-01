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"Эфиопские авиалинии" увеличат число рейсов в Россию - РИА Новости, 01.02.2023
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"Эфиопские авиалинии" увеличат число рейсов в Россию
"Эфиопские авиалинии" увеличат число рейсов в Россию - РИА Новости, 01.02.2023
"Эфиопские авиалинии" увеличат число рейсов в Россию
"Эфиопские авиалинии" нарастят частоту полетов в Россию до четырех рейсов в неделю, новый рейс из Москвы в Аддис-Абебу будет выполняться по пятницам, начиная со РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T07:53
2023-02-01T07:53
в мире
россия
москва
аддис-абеба
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Эфиопские авиалинии" нарастят частоту полетов в Россию до четырех рейсов в неделю, новый рейс из Москвы в Аддис-Абебу будет выполняться по пятницам, начиная со 2 июня, сообщили РИА Новости в авиакомпании. Отмечается, что рейс будет выполняться между Москвой (Домодедово) и Аддис-Абебой. "Благодаря новому рейсу Африка, Северная и Латинская Америка и Азия станут еще доступнее для России", - добавили в авиакомпании.
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россия
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в мире, россия, москва, аддис-абеба, домодедово (аэропорт)
В мире, Россия, Москва, Аддис-Абеба, Домодедово (аэропорт)
07:53 01.02.2023
 
"Эфиопские авиалинии" увеличат число рейсов в Россию

"Эфиопские авиалинии" нарастят частоту полетов в Россию до четырех рейсов в неделю

© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанкСамолет Airbus A321-211
Самолет Airbus A321-211 - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Самолет Airbus A321-211. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Эфиопские авиалинии" нарастят частоту полетов в Россию до четырех рейсов в неделю, новый рейс из Москвы в Аддис-Абебу будет выполняться по пятницам, начиная со 2 июня, сообщили РИА Новости в авиакомпании.
"Эфиопские авиалинии" увеличили частоту полетов с трех до четырех рейсов в неделю. Новый рейс ET 761 DME-ADD в пятницу будет выполняться со 2 июня", - говорится в бюллетене, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Отмечается, что рейс будет выполняться между Москвой (Домодедово) и Аддис-Абебой.
"Благодаря новому рейсу Африка, Северная и Латинская Америка и Азия станут еще доступнее для России", - добавили в авиакомпании.
Самолет Boeing 737-800 С. Ожегов авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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