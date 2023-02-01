https://ria.ru/20230201/efiopiya-1848847372.html

"Эфиопские авиалинии" увеличат число рейсов в Россию

"Эфиопские авиалинии" увеличат число рейсов в Россию - РИА Новости, 01.02.2023

"Эфиопские авиалинии" увеличат число рейсов в Россию

"Эфиопские авиалинии" нарастят частоту полетов в Россию до четырех рейсов в неделю, новый рейс из Москвы в Аддис-Абебу будет выполняться по пятницам, начиная со РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T07:53

2023-02-01T07:53

2023-02-01T07:53

в мире

россия

москва

аддис-абеба

домодедово (аэропорт)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1842017659_0:0:3398:1912_1920x0_80_0_0_001cbee2d23c02af0c0eba2abe8e7816.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Эфиопские авиалинии" нарастят частоту полетов в Россию до четырех рейсов в неделю, новый рейс из Москвы в Аддис-Абебу будет выполняться по пятницам, начиная со 2 июня, сообщили РИА Новости в авиакомпании. Отмечается, что рейс будет выполняться между Москвой (Домодедово) и Аддис-Абебой. "Благодаря новому рейсу Африка, Северная и Латинская Америка и Азия станут еще доступнее для России", - добавили в авиакомпании.

https://ria.ru/20230201/aeroflot-1848828176.html

россия

москва

аддис-абеба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, аддис-абеба, домодедово (аэропорт)