https://ria.ru/20230202/zagranpasport-1849220594.html

"Госуслуги" приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца

"Госуслуги" приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца - РИА Новости, 02.02.2023

"Госуслуги" приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца

На портале госуслуг временно приостановлен прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T13:02

2023-02-02T13:02

2023-02-02T14:42

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На портале госуслуг временно приостановлен прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации."С 2 февраля прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен", — говорится на странице, выпадающей по запросу на оформление соответствующего документа.Уточняется, что если пользователь уже подал заявку на получение загранпаспорта нового образца через "Госуслуги", следует дождаться ответа с инструкциями от ведомства. Заявитель также может пойти в подразделение по вопросам миграции по месту оформления документа.Жителей регионов начали предупреждать о ситуации с конца января. Ее объяснили техническими причинами со стороны "Гознака". Такое письмо клиентской поддержки есть в распоряжении РИА Новости.В Минпромторге заявили, что производство чипов для паспортов не приостанавливалось, отгрузки новых партий продолжаются, а приостановка в выдаче документов связана с "донастройкой некоторых процессов" на предприятиях ГК "Микрон".Компания "Гознак" рассчитывает, что ритмичность производства в условиях повышенного объема заявок на такие паспорта восстановится в течение месяца после завершения работ на "Микроне".Загранпаспорт нового образца — биометрический и рассчитан на десять лет пользования. На своей титульной странице документ содержит микрочип со сведениями о владельце и сканами отпечатков его пальцев.

https://ria.ru/20230131/zagranpasport-1848603118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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