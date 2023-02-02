https://ria.ru/20230202/zagranpasport-1849220594.html
"Госуслуги" приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца
"Госуслуги" приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца - РИА Новости, 02.02.2023
"Госуслуги" приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца
На портале госуслуг временно приостановлен прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:02
2023-02-02T13:02
2023-02-02T14:42
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На портале госуслуг временно приостановлен прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации."С 2 февраля прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен", — говорится на странице, выпадающей по запросу на оформление соответствующего документа.Уточняется, что если пользователь уже подал заявку на получение загранпаспорта нового образца через "Госуслуги", следует дождаться ответа с инструкциями от ведомства. Заявитель также может пойти в подразделение по вопросам миграции по месту оформления документа.Жителей регионов начали предупреждать о ситуации с конца января. Ее объяснили техническими причинами со стороны "Гознака". Такое письмо клиентской поддержки есть в распоряжении РИА Новости.В Минпромторге заявили, что производство чипов для паспортов не приостанавливалось, отгрузки новых партий продолжаются, а приостановка в выдаче документов связана с "донастройкой некоторых процессов" на предприятиях ГК "Микрон".Компания "Гознак" рассчитывает, что ритмичность производства в условиях повышенного объема заявок на такие паспорта восстановится в течение месяца после завершения работ на "Микроне".Загранпаспорт нового образца — биометрический и рассчитан на десять лет пользования. На своей титульной странице документ содержит микрочип со сведениями о владельце и сканами отпечатков его пальцев.
https://ria.ru/20230131/zagranpasport-1848603118.html
https://ria.ru/20230202/pasport-1849127709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, туризм, новости - туризм, паспорт, госуслуги
Общество, Россия, Туризм, Новости - Туризм, Паспорт, Госуслуги
13:02 02.02.2023 (обновлено: 14:42 02.02.2023)
"Госуслуги" приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца
"Госуслуги" с 2 февраля приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
На портале
госуслуг временно приостановлен прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации.
"С 2 февраля прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен", — говорится на странице, выпадающей по запросу на оформление соответствующего документа.
Уточняется, что если пользователь уже подал заявку на получение загранпаспорта нового образца через "Госуслуги", следует дождаться ответа с инструкциями от ведомства. Заявитель также может пойти в подразделение по вопросам миграции по месту оформления документа.
Жителей регионов начали предупреждать о ситуации с конца января. Ее объяснили техническими причинами со стороны "Гознака". Такое письмо клиентской поддержки есть в распоряжении РИА Новости.
В Минпромторге
заявили, что производство чипов для паспортов не приостанавливалось, отгрузки новых партий продолжаются, а приостановка в выдаче документов связана с "донастройкой некоторых процессов" на предприятиях ГК "Микрон".
Компания "Гознак
" рассчитывает, что ритмичность производства в условиях повышенного объема заявок на такие паспорта восстановится в течение месяца после завершения работ на "Микроне".
Загранпаспорт нового образца — биометрический и рассчитан на десять лет пользования. На своей титульной странице документ содержит микрочип со сведениями о владельце и сканами отпечатков его пальцев.