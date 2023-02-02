https://ria.ru/20230202/zagranpasport-1849376406.html
МВД рассказало об оформлении загранпаспорта при срочном выезде
МВД рассказало об оформлении загранпаспорта при срочном выезде - РИА Новости, 02.02.2023
МВД рассказало об оформлении загранпаспорта при срочном выезде
При наличии заявления на загранпаспорт с электронным носителем и необходимости срочного выезда в кратчайшие сроки оформляется паспорт на пять лет, сообщила... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T20:31
2023-02-02T20:31
2023-02-02T20:31
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. При наличии заявления на загранпаспорт с электронным носителем и необходимости срочного выезда в кратчайшие сроки оформляется паспорт на пять лет, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "При наличии поданного заявления для оформления заграничного паспорта с электронным носителем информации и необходимости срочного выезда за пределы территории России в кратчайшие сроки оформляется заграничный паспорт сроком действия 5 лет при оплате государственной пошлины", - сказала Волк. Если же заявитель откажется от госуслуги, госпошлина за выдачу загранпаспорта с чипом будет возвращена, добавила она. Волк отметила, что для решения данных вопросов необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции даже в том случае, если заявление о выдаче загранпаспорта с электронным носителем информации подано через "Криптобиокабину" в МФЦ. "По всем поданным заявлениям паспорта будут оформлены и выданы по мере готовности, о чем граждане будут уведомлены", - подчеркнула она. В четверг портал "Госуслуги" начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне Гознака. Загранпаспорт нового образца - биометрический и рассчитан на срок службы 10 лет. На своей титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев. Как сообщал ряд региональных СМИ, оформить паспорт нового образца невозможно из-за нехватки в текущий момент чипов.
https://ria.ru/20230131/zagranpasport-1848603118.html
https://ria.ru/20230202/puteshestviya-1849250500.html
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общество, россия, ирина волк, гознак, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Туризм, Общество, Россия, Ирина Волк, Гознак, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД рассказало об оформлении загранпаспорта при срочном выезде
МВД сообщило, что загранпаспорт на пять лет оформят в кратчайшие сроки при срочном выезде
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. При наличии заявления на загранпаспорт с электронным носителем и необходимости срочного выезда в кратчайшие сроки оформляется паспорт на пять лет, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"При наличии поданного заявления для оформления заграничного паспорта с электронным носителем информации и необходимости срочного выезда за пределы территории России в кратчайшие сроки оформляется заграничный паспорт сроком действия 5 лет при оплате государственной пошлины", - сказала Волк.
Если же заявитель откажется от госуслуги, госпошлина за выдачу загранпаспорта с чипом будет возвращена, добавила она.
Волк отметила, что для решения данных вопросов необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции даже в том случае, если заявление о выдаче загранпаспорта с электронным носителем информации подано через "Криптобиокабину" в МФЦ.
"По всем поданным заявлениям паспорта будут оформлены и выданы по мере готовности, о чем граждане будут уведомлены", - подчеркнула она.
В четверг портал "Госуслуги" начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне Гознака
.
Загранпаспорт нового образца - биометрический и рассчитан на срок службы 10 лет. На своей титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев. Как сообщал ряд региональных СМИ, оформить паспорт нового образца невозможно из-за нехватки в текущий момент чипов.