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МВД рассказало об оформлении загранпаспорта при срочном выезде - РИА Новости, 02.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230202/zagranpasport-1849376406.html
МВД рассказало об оформлении загранпаспорта при срочном выезде
МВД рассказало об оформлении загранпаспорта при срочном выезде - РИА Новости, 02.02.2023
МВД рассказало об оформлении загранпаспорта при срочном выезде
При наличии заявления на загранпаспорт с электронным носителем и необходимости срочного выезда в кратчайшие сроки оформляется паспорт на пять лет, сообщила... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T20:31
2023-02-02T20:31
туризм
общество
россия
ирина волк
гознак
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. При наличии заявления на загранпаспорт с электронным носителем и необходимости срочного выезда в кратчайшие сроки оформляется паспорт на пять лет, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "При наличии поданного заявления для оформления заграничного паспорта с электронным носителем информации и необходимости срочного выезда за пределы территории России в кратчайшие сроки оформляется заграничный паспорт сроком действия 5 лет при оплате государственной пошлины", - сказала Волк. Если же заявитель откажется от госуслуги, госпошлина за выдачу загранпаспорта с чипом будет возвращена, добавила она. Волк отметила, что для решения данных вопросов необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции даже в том случае, если заявление о выдаче загранпаспорта с электронным носителем информации подано через "Криптобиокабину" в МФЦ. "По всем поданным заявлениям паспорта будут оформлены и выданы по мере готовности, о чем граждане будут уведомлены", - подчеркнула она. В четверг портал "Госуслуги" начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне Гознака. Загранпаспорт нового образца - биометрический и рассчитан на срок службы 10 лет. На своей титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев. Как сообщал ряд региональных СМИ, оформить паспорт нового образца невозможно из-за нехватки в текущий момент чипов.
https://ria.ru/20230131/zagranpasport-1848603118.html
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общество, россия, ирина волк, гознак, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Туризм, Общество, Россия, Ирина Волк, Гознак, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
20:31 02.02.2023
 
МВД рассказало об оформлении загранпаспорта при срочном выезде

МВД сообщило, что загранпаспорт на пять лет оформят в кратчайшие сроки при срочном выезде

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина России
Паспорт гражданина России - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. При наличии заявления на загранпаспорт с электронным носителем и необходимости срочного выезда в кратчайшие сроки оформляется паспорт на пять лет, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"При наличии поданного заявления для оформления заграничного паспорта с электронным носителем информации и необходимости срочного выезда за пределы территории России в кратчайшие сроки оформляется заграничный паспорт сроком действия 5 лет при оплате государственной пошлины", - сказала Волк.
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Если же заявитель откажется от госуслуги, госпошлина за выдачу загранпаспорта с чипом будет возвращена, добавила она.
Волк отметила, что для решения данных вопросов необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции даже в том случае, если заявление о выдаче загранпаспорта с электронным носителем информации подано через "Криптобиокабину" в МФЦ.
"По всем поданным заявлениям паспорта будут оформлены и выданы по мере готовности, о чем граждане будут уведомлены", - подчеркнула она.
В четверг портал "Госуслуги" начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне Гознака.
Загранпаспорт нового образца - биометрический и рассчитан на срок службы 10 лет. На своей титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев. Как сообщал ряд региональных СМИ, оформить паспорт нового образца невозможно из-за нехватки в текущий момент чипов.
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ТуризмОбществоРоссияИрина ВолкГознакМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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