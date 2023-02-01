https://ria.ru/20230201/aeroflot-1848828176.html

"Аэрофлот" и Ространснадзор намерены изменить правила провоза ручной клади

"Аэрофлот" и Ространснадзор намерены изменить правила провоза ручной клади - РИА Новости, 01.02.2023

"Аэрофлот" и Ространснадзор намерены изменить правила провоза ручной клади

В России начнется работа над изменением правил провоза ручной клади и багажа, чтобы сделать их понятными и ориентированными, в том числе, на лоукостеры,... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T00:33

2023-02-01T00:33

2023-02-01T10:00

экономика

россия

технологии

виктор басаргин

аэрофлот

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

boeing 737-800

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В России начнется работа над изменением правил провоза ручной клади и багажа, чтобы сделать их понятными и ориентированными, в том числе, на лоукостеры, сообщили журналистам гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский и руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин."Мы (с Ространснадзором. — Прим. ред.) одинаково смотрим на суть решения вопроса (с правилами провоза ручной клади — Прим. ред). Мы, конечно, будем работать над внесением изменений в ФАП, делать единую и понятную для всех трактовку", — пояснил Александровский.По его словам, изменения требуются и для эффективной работы бюджетного перевозчика "Победа" (входит в "Аэрофлот"): неоднозначность трактования ФАП в части провоза багажа и, в частности, ручной клади может привести к уменьшению эффективности бизнес-модели перевозчика и, соответственно, к подорожанию билета. "Представьте, как это скажется на "Победе", на ее операционной эффективности, на налете? Авиакомпания пока единственная, кто за 25 минут "разворачивает" самолеты в рамках технологического графика наземного обслуживания и является лидером по налету на Boeing 737-800. Чем выше налет, чем больше времени самолет находится в воздухе, тем ниже себестоимость креслокилометра и, соответственно, тем больше билетов по минимальному тарифу авиакомпания может позволить себе продать", — отметил Александровский.Он добавил, что становящаяся все более актуальной бизнес-модель лоукостеров не сможет развиваться нужными темпами, если правила не станут понятными во всех сегментах рынка пассажирских перевозок. Как уверен гендир "Аэрофлота", бюджетные авиалинии специально рассчитывали габариты ручной клади для Boeing 737-800 путем разделения общего объема багажных полок на общее количество посадочных мест с учетом компоновки 189 кресел и пассажирской загрузки свыше 90 процентов."Мы даже подумывали, что надо запустить производство брендированных сумок, которые бы четко вписывались в параметры калибратора лоукостера "Победа", — отметил Александровский.Руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин, в свою очередь, также выразил мнение, что в ФАП следует утвердить единые и понятные для всех параметры ручной клади, чтобы на них могли ориентироваться авиаперевозчики различных бизнес-моделей, в том числе бюджетные авиакомпании, а габариты при этом "ни у кого впоследствии не вызывали вопросов".

https://ria.ru/20230130/aeroflot-1848284382.html

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экономика, россия, технологии, виктор басаргин, аэрофлот, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), boeing 737-800, новости - туризм