https://ria.ru/20230202/aviasoobschenie-1849246615.html

Прямое авиасообщение планируют запустить между Красноярском и Улан-Батором

Прямое авиасообщение планируют запустить между Красноярском и Улан-Батором - РИА Новости, 02.02.2023

Прямое авиасообщение планируют запустить между Красноярском и Улан-Батором

Прямое авиасообщение между Красноярском и столицей Монголии Улан-Батором планируют запустить в ближайшее время, сообщила пресс-служба губернатора Красноярского... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:05

2023-02-02T14:05

2023-02-02T14:13

красноярский край

улан-батор

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:118:2249:1383_1920x0_80_0_0_770dcb383ced47b188c660613cac8416.jpg

КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. Прямое авиасообщение между Красноярском и столицей Монголии Улан-Батором планируют запустить в ближайшее время, сообщила пресс-служба губернатора Красноярского края. По ее данным, в регионе с деловым визитом находится делегация из Убурхангайского аймака Монголии. Обсуждались вопросы развития между регионами сотрудничества в различных сферах: от сельского хозяйства и энергетики до образования и туризма. Первая встреча состоялась в 2022 году во время визита красноярских чиновников и бизнесменов в Монголию во главе с губернатором Александром Уссом. В Красноярске обсуждались представленные монгольской стороной проекты строительства на территории аймака одной тепловой и двух гидроэлектростанций, а также современного аэропорта. Кроме того, гости высказали заинтересованность в местных ветряных тепло- и электростанциях, подходящих для монгольских степей. "Также стороны обсудили перспективы сотрудничества в области туризма. В ближайшем будущем между Красноярском и Улан-Батором возможно открытие прямого авиасообщения. Сейчас соответствующие документы рассматривают монгольские партнеры", - говорится в сообщении. В области сельского хозяйства достигнуты предварительные договоренности по поставке в Монголию злаков и овощей, мясной и молочной продукции, а также об обмене передовым опытом в аграрной сфере. В частности, монгольская сторона получила предложение сформировать группу студентов для поступления в красноярский аграрный университет, который готов рассмотреть вопрос об открытии в Монголии своего филиала. Глава администрации губернатора Сергей Пономаренко пригласил делегацию Убурхангайского аймака принять участие в работе Красноярского экономического форума в марте 2023 года.

https://ria.ru/20230124/poliklinika-1847042358.html

красноярский край

улан-батор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, улан-батор, новости - туризм