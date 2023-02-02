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Прямое авиасообщение планируют запустить между Красноярском и Улан-Батором - РИА Новости, 02.02.2023
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Прямое авиасообщение планируют запустить между Красноярском и Улан-Батором
Прямое авиасообщение планируют запустить между Красноярском и Улан-Батором - РИА Новости, 02.02.2023
Прямое авиасообщение планируют запустить между Красноярском и Улан-Батором
Прямое авиасообщение между Красноярском и столицей Монголии Улан-Батором планируют запустить в ближайшее время, сообщила пресс-служба губернатора Красноярского... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:05
2023-02-02T14:13
красноярский край
улан-батор
новости - туризм
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КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. Прямое авиасообщение между Красноярском и столицей Монголии Улан-Батором планируют запустить в ближайшее время, сообщила пресс-служба губернатора Красноярского края. По ее данным, в регионе с деловым визитом находится делегация из Убурхангайского аймака Монголии. Обсуждались вопросы развития между регионами сотрудничества в различных сферах: от сельского хозяйства и энергетики до образования и туризма. Первая встреча состоялась в 2022 году во время визита красноярских чиновников и бизнесменов в Монголию во главе с губернатором Александром Уссом. В Красноярске обсуждались представленные монгольской стороной проекты строительства на территории аймака одной тепловой и двух гидроэлектростанций, а также современного аэропорта. Кроме того, гости высказали заинтересованность в местных ветряных тепло- и электростанциях, подходящих для монгольских степей. "Также стороны обсудили перспективы сотрудничества в области туризма. В ближайшем будущем между Красноярском и Улан-Батором возможно открытие прямого авиасообщения. Сейчас соответствующие документы рассматривают монгольские партнеры", - говорится в сообщении. В области сельского хозяйства достигнуты предварительные договоренности по поставке в Монголию злаков и овощей, мясной и молочной продукции, а также об обмене передовым опытом в аграрной сфере. В частности, монгольская сторона получила предложение сформировать группу студентов для поступления в красноярский аграрный университет, который готов рассмотреть вопрос об открытии в Монголии своего филиала. Глава администрации губернатора Сергей Пономаренко пригласил делегацию Убурхангайского аймака принять участие в работе Красноярского экономического форума в марте 2023 года.
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красноярский край, улан-батор, новости - туризм
Красноярский край, Улан-Батор, Новости - Туризм
14:05 02.02.2023 (обновлено: 14:13 02.02.2023)
 

Прямое авиасообщение планируют запустить между Красноярском и Улан-Батором

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. Прямое авиасообщение между Красноярском и столицей Монголии Улан-Батором планируют запустить в ближайшее время, сообщила пресс-служба губернатора Красноярского края.
По ее данным, в регионе с деловым визитом находится делегация из Убурхангайского аймака Монголии. Обсуждались вопросы развития между регионами сотрудничества в различных сферах: от сельского хозяйства и энергетики до образования и туризма. Первая встреча состоялась в 2022 году во время визита красноярских чиновников и бизнесменов в Монголию во главе с губернатором Александром Уссом.
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В Красноярске обсуждались представленные монгольской стороной проекты строительства на территории аймака одной тепловой и двух гидроэлектростанций, а также современного аэропорта. Кроме того, гости высказали заинтересованность в местных ветряных тепло- и электростанциях, подходящих для монгольских степей.
"Также стороны обсудили перспективы сотрудничества в области туризма. В ближайшем будущем между Красноярском и Улан-Батором возможно открытие прямого авиасообщения. Сейчас соответствующие документы рассматривают монгольские партнеры", - говорится в сообщении.
В области сельского хозяйства достигнуты предварительные договоренности по поставке в Монголию злаков и овощей, мясной и молочной продукции, а также об обмене передовым опытом в аграрной сфере. В частности, монгольская сторона получила предложение сформировать группу студентов для поступления в красноярский аграрный университет, который готов рассмотреть вопрос об открытии в Монголии своего филиала.
Глава администрации губернатора Сергей Пономаренко пригласил делегацию Убурхангайского аймака принять участие в работе Красноярского экономического форума в марте 2023 года.
 
Красноярский крайУлан-БаторНовости - Туризм
 
 
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