https://ria.ru/20230202/aviasoobschenie-1849246615.html
Прямое авиасообщение планируют запустить между Красноярском и Улан-Батором
Прямое авиасообщение планируют запустить между Красноярском и Улан-Батором - РИА Новости, 02.02.2023
Прямое авиасообщение планируют запустить между Красноярском и Улан-Батором
Прямое авиасообщение между Красноярском и столицей Монголии Улан-Батором планируют запустить в ближайшее время, сообщила пресс-служба губернатора Красноярского... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:05
2023-02-02T14:05
2023-02-02T14:13
красноярский край
улан-батор
новости - туризм
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КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. Прямое авиасообщение между Красноярском и столицей Монголии Улан-Батором планируют запустить в ближайшее время, сообщила пресс-служба губернатора Красноярского края. По ее данным, в регионе с деловым визитом находится делегация из Убурхангайского аймака Монголии. Обсуждались вопросы развития между регионами сотрудничества в различных сферах: от сельского хозяйства и энергетики до образования и туризма. Первая встреча состоялась в 2022 году во время визита красноярских чиновников и бизнесменов в Монголию во главе с губернатором Александром Уссом. В Красноярске обсуждались представленные монгольской стороной проекты строительства на территории аймака одной тепловой и двух гидроэлектростанций, а также современного аэропорта. Кроме того, гости высказали заинтересованность в местных ветряных тепло- и электростанциях, подходящих для монгольских степей. "Также стороны обсудили перспективы сотрудничества в области туризма. В ближайшем будущем между Красноярском и Улан-Батором возможно открытие прямого авиасообщения. Сейчас соответствующие документы рассматривают монгольские партнеры", - говорится в сообщении. В области сельского хозяйства достигнуты предварительные договоренности по поставке в Монголию злаков и овощей, мясной и молочной продукции, а также об обмене передовым опытом в аграрной сфере. В частности, монгольская сторона получила предложение сформировать группу студентов для поступления в красноярский аграрный университет, который готов рассмотреть вопрос об открытии в Монголии своего филиала. Глава администрации губернатора Сергей Пономаренко пригласил делегацию Убурхангайского аймака принять участие в работе Красноярского экономического форума в марте 2023 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, улан-батор, новости - туризм
Красноярский край, Улан-Батор, Новости - Туризм
КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. Прямое авиасообщение между Красноярском и столицей Монголии Улан-Батором планируют запустить в ближайшее время, сообщила пресс-служба губернатора Красноярского края.
По ее данным, в регионе с деловым визитом находится делегация из Убурхангайского аймака Монголии. Обсуждались вопросы развития между регионами сотрудничества в различных сферах: от сельского хозяйства и энергетики до образования и туризма. Первая встреча состоялась в 2022 году во время визита красноярских чиновников и бизнесменов в Монголию во главе с губернатором Александром Уссом
.
В Красноярске
обсуждались представленные монгольской стороной проекты строительства на территории аймака одной тепловой и двух гидроэлектростанций, а также современного аэропорта. Кроме того, гости высказали заинтересованность в местных ветряных тепло- и электростанциях, подходящих для монгольских степей.
"Также стороны обсудили перспективы сотрудничества в области туризма. В ближайшем будущем между Красноярском и Улан-Батором возможно открытие прямого авиасообщения. Сейчас соответствующие документы рассматривают монгольские партнеры", - говорится в сообщении.
В области сельского хозяйства достигнуты предварительные договоренности по поставке в Монголию злаков и овощей, мясной и молочной продукции, а также об обмене передовым опытом в аграрной сфере. В частности, монгольская сторона получила предложение сформировать группу студентов для поступления в красноярский аграрный университет, который готов рассмотреть вопрос об открытии в Монголии своего филиала.
Глава администрации губернатора Сергей Пономаренко пригласил делегацию Убурхангайского аймака принять участие в работе Красноярского экономического форума в марте 2023 года.