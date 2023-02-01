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Китайская авиакомпания открывает рейсы между Петербургом и Пекином - РИА Новости, 01.02.2023
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Туризм
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Китайская авиакомпания открывает рейсы между Петербургом и Пекином
Китайская авиакомпания открывает рейсы между Петербургом и Пекином - РИА Новости, 01.02.2023
Китайская авиакомпания открывает рейсы между Петербургом и Пекином
Авиакомпания Hainan Airlines откроет с 19 февраля рейсы между Санкт-Петербургом и Пекином, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы". РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:44
2023-02-01T18:55
туризм
новости - туризм
туризм
пекин
санкт-петербург
китай
пулково (аэропорт)
hainan airlines
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Авиакомпания Hainan Airlines откроет с 19 февраля рейсы между Санкт-Петербургом и Пекином, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы". "С 19 февраля из аэропорта "Пулково" авиакомпания Hainan Airlines начнет выполнять рейсы в столицу Китая. Воздушный маршрут свяжет Санкт-Петербург и Пекин впервые с начала 2020 года", – говорится в сообщении. Перелеты будут выполняться еженедельно по воскресеньям на воздушном судне Airbus A330-300. Стоимость авиабилетов до Пекина из Северной столицы – от 31,8 тысячи рублей в одну сторону.Отмечается, что Пекин – второе направление в Китае, куда открыты прямые рейсы из Санкт-Петербурга. Также улететь из "Пулково" один раз в неделю можно в Чэнду на лайнере Sichuan Airlines. Напомним, Китай постепенно начал смягчать ограничения введенные из-за коронавируса. По состоянию на 1 февраля для путешествия в Пекин пассажирам требуется ПЦР-тест на COVID-19, сданный не более чем за 48 часов до посадки в самолет. С 8 января страна полностью отменила карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. Но, как уточняют эксперты, для туристов Китай пока закрыт, визы соответствующего типа не выдаются.
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новости - туризм, туризм, пекин, санкт-петербург, китай, пулково (аэропорт), hainan airlines
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Пекин, Санкт-Петербург, Китай, Пулково (аэропорт), Hainan Airlines
18:44 01.02.2023 (обновлено: 18:55 01.02.2023)
 
Китайская авиакомпания открывает рейсы между Петербургом и Пекином

Авиакомпания Hainan Airlines откроет с 19 февраля рейсы между Петербургом и Пекином

© Pixabay / EllenСамолет авиакомпании Hainan Airlines
Самолет авиакомпании Hainan Airlines - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Pixabay / Ellen
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Авиакомпания Hainan Airlines откроет с 19 февраля рейсы между Санкт-Петербургом и Пекином, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы".
"С 19 февраля из аэропорта "Пулково" авиакомпания Hainan Airlines начнет выполнять рейсы в столицу Китая. Воздушный маршрут свяжет Санкт-Петербург и Пекин впервые с начала 2020 года", – говорится в сообщении.
Перелеты будут выполняться еженедельно по воскресеньям на воздушном судне Airbus A330-300. Стоимость авиабилетов до Пекина из Северной столицы – от 31,8 тысячи рублей в одну сторону.
Отмечается, что Пекин – второе направление в Китае, куда открыты прямые рейсы из Санкт-Петербурга. Также улететь из "Пулково" один раз в неделю можно в Чэнду на лайнере Sichuan Airlines.
Напомним, Китай постепенно начал смягчать ограничения введенные из-за коронавируса. По состоянию на 1 февраля для путешествия в Пекин пассажирам требуется ПЦР-тест на COVID-19, сданный не более чем за 48 часов до посадки в самолет. С 8 января страна полностью отменила карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. Но, как уточняют эксперты, для туристов Китай пока закрыт, визы соответствующего типа не выдаются.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмПекинСанкт-ПетербургКитайПулково (аэропорт)Hainan Airlines
 
 
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