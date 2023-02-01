https://ria.ru/20230201/pekin-1849043437.html
Китайская авиакомпания открывает рейсы между Петербургом и Пекином
Китайская авиакомпания открывает рейсы между Петербургом и Пекином - РИА Новости, 01.02.2023
Китайская авиакомпания открывает рейсы между Петербургом и Пекином
Авиакомпания Hainan Airlines откроет с 19 февраля рейсы между Санкт-Петербургом и Пекином, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы". РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:44
2023-02-01T18:44
2023-02-01T18:55
туризм
новости - туризм
туризм
пекин
санкт-петербург
китай
пулково (аэропорт)
hainan airlines
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Авиакомпания Hainan Airlines откроет с 19 февраля рейсы между Санкт-Петербургом и Пекином, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы". "С 19 февраля из аэропорта "Пулково" авиакомпания Hainan Airlines начнет выполнять рейсы в столицу Китая. Воздушный маршрут свяжет Санкт-Петербург и Пекин впервые с начала 2020 года", – говорится в сообщении. Перелеты будут выполняться еженедельно по воскресеньям на воздушном судне Airbus A330-300. Стоимость авиабилетов до Пекина из Северной столицы – от 31,8 тысячи рублей в одну сторону.Отмечается, что Пекин – второе направление в Китае, куда открыты прямые рейсы из Санкт-Петербурга. Также улететь из "Пулково" один раз в неделю можно в Чэнду на лайнере Sichuan Airlines. Напомним, Китай постепенно начал смягчать ограничения введенные из-за коронавируса. По состоянию на 1 февраля для путешествия в Пекин пассажирам требуется ПЦР-тест на COVID-19, сданный не более чем за 48 часов до посадки в самолет. С 8 января страна полностью отменила карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. Но, как уточняют эксперты, для туристов Китай пока закрыт, визы соответствующего типа не выдаются.
https://ria.ru/20230131/kitay-1848589017.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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18:44 01.02.2023 (обновлено: 18:55 01.02.2023)
Китайская авиакомпания открывает рейсы между Петербургом и Пекином
Авиакомпания Hainan Airlines откроет с 19 февраля рейсы между Петербургом и Пекином