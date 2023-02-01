https://ria.ru/20230201/pekin-1849043437.html

Китайская авиакомпания открывает рейсы между Петербургом и Пекином

Китайская авиакомпания открывает рейсы между Петербургом и Пекином - РИА Новости, 01.02.2023

Китайская авиакомпания открывает рейсы между Петербургом и Пекином

Авиакомпания Hainan Airlines откроет с 19 февраля рейсы между Санкт-Петербургом и Пекином, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы". РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T18:44

2023-02-01T18:44

2023-02-01T18:55

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туризм

пекин

санкт-петербург

китай

пулково (аэропорт)

hainan airlines

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Авиакомпания Hainan Airlines откроет с 19 февраля рейсы между Санкт-Петербургом и Пекином, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы". "С 19 февраля из аэропорта "Пулково" авиакомпания Hainan Airlines начнет выполнять рейсы в столицу Китая. Воздушный маршрут свяжет Санкт-Петербург и Пекин впервые с начала 2020 года", – говорится в сообщении. Перелеты будут выполняться еженедельно по воскресеньям на воздушном судне Airbus A330-300. Стоимость авиабилетов до Пекина из Северной столицы – от 31,8 тысячи рублей в одну сторону.Отмечается, что Пекин – второе направление в Китае, куда открыты прямые рейсы из Санкт-Петербурга. Также улететь из "Пулково" один раз в неделю можно в Чэнду на лайнере Sichuan Airlines. Напомним, Китай постепенно начал смягчать ограничения введенные из-за коронавируса. По состоянию на 1 февраля для путешествия в Пекин пассажирам требуется ПЦР-тест на COVID-19, сданный не более чем за 48 часов до посадки в самолет. С 8 января страна полностью отменила карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. Но, как уточняют эксперты, для туристов Китай пока закрыт, визы соответствующего типа не выдаются.

https://ria.ru/20230131/kitay-1848589017.html

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, пекин, санкт-петербург, китай, пулково (аэропорт), hainan airlines